Micsoda? 100 milliós hitelösszeg az Otthon Start Programban? – Mutatjuk, hogyan lehetséges

Aranyat érhet egy adóstárs, de szigorodtak a szabályok
A háromféle „határfeszegetés” közül nézzük először az adóstárs bevonása révén megnyíló, illetve bezáruló lehetőségeket, amelyeken a legfrissebb rendeletmódosítás tekert egy nagyot. A rendelet szeptember 1-jétől hatályos változata azt mondja ki, hogy
- a hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, illetve szülője vonható be, utóbbi adóstársként nem szerezhet tulajdont az ingatlanban,
- házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe,
- házastársak esetén elegendő, ha a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, valamint a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételeknek az egyik házastárs maradéktalanul megfelel (nyelvtanilag úgy értelmezhető ez, hogy ugyanannak a házasfélnek kell megfelelnie mindkét fajta feltételnek),
- mentesül a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, valamint a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételek teljesítése alól az igénylő szülője, amennyiben adóstársként kerül bevonásra az ügyletbe,
- a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult, még az a személy is, aki korábban már az Otthon Start hitelügyletbe adóstársként került bevonásra.
A fentiek alapján változatlanul lehetséges lesz, hogy
egy alacsony jövedelmű, 18 év feletti fiatal a jobban kereső szülő mint adóstárs bevonásával vegyen fel hitelt akkor is, ha utóbbinak már most 50%-nál nagyobb lakástulajdona van,
