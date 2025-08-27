Micsoda? 100 milliós hitelösszeg az Otthon Start Programban? – Mutatjuk, hogyan lehetséges

Egyre többen feszegetik a jövő hétfőn induló Otthon Start Program határait: az adóstárs bevonására vonatkozó végleges szabályok lehetővé teszik, hogy akkor is felvehessük a hitelt, ha egyedül nem tudnánk, a meglévő lakástulajdon alóli kivételek pedig sokadik lakástulajdon megszerzésére is lehetőséget adnak, akár kiadási céllal. Sokáig úgy tűnt a tervezet alapján, hogy a maximális hitelösszeg is ilyen laza korlát lesz azzal, hogy egy házaspár ugyanarra a lakásra akár kétszer 50, azaz 100 millió forintot is felvehet. A végleges szabályok ezt megváltoztatták, de 100 milliót még mindig felvehet egy pár - mutatjuk, hogyan.

Aranyat érhet egy adóstárs, de szigorodtak a szabályok

A háromféle „határfeszegetés” közül nézzük először az adóstárs bevonása révén megnyíló, illetve bezáruló lehetőségeket, amelyeken a legfrissebb rendeletmódosítás tekert egy nagyot. A rendelet szeptember 1-jétől hatályos változata azt mondja ki, hogy

a hitelügyletbe adóstársként kizárólag az igénylő házastársa, illetve szülője vonható be, utóbbi adóstársként nem szerezhet tulajdont az ingatlanban,

vonható be, utóbbi adóstársként nem szerezhet tulajdont az ingatlanban, házastársak közös igénylése esetén mindkét házastárs szülei bevonhatóak adóstársként a hitelügyletbe,

házastársak esetén elegendő, ha a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, valamint a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételeknek az egyik házastárs maradéktalanul megfelel (nyelvtanilag úgy értelmezhető ez, hogy ugyanannak a házasfélnek kell megfelelnie mindkét fajta feltételnek),

(nyelvtanilag úgy értelmezhető ez, hogy ugyanannak a házasfélnek kell megfelelnie mindkét fajta feltételnek), mentesül a meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, valamint a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételek teljesítése alól az igénylő szülője , amennyiben adóstársként kerül bevonásra az ügyletbe,

meglévő vagy korábbi lakástulajdonra, valamint a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételek teljesítése alól az igénylő , amennyiben adóstársként kerül bevonásra az ügyletbe, a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult, még az a személy is, aki korábban már az Otthon Start hitelügyletbe adóstársként került bevonásra.

A fentiek alapján változatlanul lehetséges lesz, hogy

egy alacsony jövedelmű, 18 év feletti fiatal a jobban kereső szülő mint adóstárs bevonásával vegyen fel hitelt akkor is, ha utóbbinak már most 50%-nál nagyobb lakástulajdona van,