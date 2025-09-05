Eljött az igazság pillanata a magyar bankoknál, elképesztően elszálltak a költségek

Fokozatosan romlik a magyar bankszektor jövedelmezősége, és a bevételek mindössze 4%-os növekedését a működési költségek durva, 28%-os elszállása kísérte az idei első félévben. Az adózott eredmény 972 milliárdról 793 milliárd forintra csökkent: a tranzakciós illeték tavalyi kétlépcsős megemelése mellett a kamatkörnyezet csökkenésének és az inflációnak a hatásai is látszódnak a számokon, a profit nagyobbik felét adó osztalékbevételek nélkül pedig 9% alatt lett volna a szektor tőkearányos megtérülése. A második félév nem elsősorban az Otthon Start, inkább a különadó-elszámolás sajátosságai miatt alakulhat jobban az elsőnél.

A biztosítók után közzétette az MNB a bankszektor első féléves statisztikáit is, ezek alapján konszolidáltan (vagyis pl. az OTP külföldi leánybankjait is figyelembe véve) 1011 milliárdról 878 milliárdra,

nem konszolidáltan 972 milliárdról 793 milliárd forintra csökkent a bankok adózott eredménye

az első félévben, ez utóbbi 18%-os csökkenést jelent egy év alatt.