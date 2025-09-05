Eljött az igazság pillanata a magyar bankoknál, elképesztően elszálltak a költségek

A biztosítók után közzétette az MNB a bankszektor első féléves statisztikáit is, ezek alapján konszolidáltan (vagyis pl. az OTP külföldi leánybankjait is figyelembe véve) 1011 milliárdról 878 milliárdra,
nem konszolidáltan 972 milliárdról 793 milliárd forintra csökkent a bankok adózott eredménye
az első félévben, ez utóbbi 18%-os csökkenést jelent egy év alatt.
