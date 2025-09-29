Fordulatra vár a magyar lízingpiac, új igények alakítják át az autófinanszírozást

Portfolio: Alapkezelőt és lakossági banki üzletágat is vezetett korábban, legutóbb pedig az OTP Bank romániai leánybankját irányította. Hogy következik eddigi karrierjéből, hogy most a hazai lízingpiacon, az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank élén vállalt vezetői pozíciót?

Fatér Gyula: A pályafutásomat végig kísérte, hogy nagyjából 5–6 évente váltottam pozíciót, és mindig új kihívást kerestem. Ez a ritmus valahogy természetes módon alakult ki: az én nézőpontomból ennyi idő kell ahhoz, hogy egy vezető igazán beérjen, stratégiai terveket dolgozzon ki, megvalósítson, majd lássa is az eredményeket. Amikor ez a ciklus lezárul, akkor jön el az a pillanat, hogy új célt tűzzek ki magam elé. Hiszek abban, hogy a vezetői munka egyik kulcsa a megújulás, és ehhez elengedhetetlen az, hogy időről időre új közegben, más körülmények között próbáljam ki magam. A Merkantilnál is ezt a lendületet szeretném tovább vinni: a célom az, hogy az OTP Csoport meghatározó lízingvállalata a jövőben is vezető szereplő maradjon, és folyamatosan alkalmazkodjon a piac változó igényeihez.

Mennyire élte még kudarcként, hogy az OTP Bank kivonult Romániából?

Amikor Romániában vállaltam vezérigazgatói feladatot, egy nagyon dinamikusan fejlődő piacra kerültem, ahol komoly lehetőségek és korábban nem ismert kihívások is vártak. A romániai időszak számomra egyértelmű siker, hiszen vezetőként és szakmailag is fejlődtem, és sok olyan tapasztalatot szereztem, amit most is tudok hasznosítani. Az OTP Csoport döntése a kivonulásról egy hosszabb stratégiai folyamat része volt, amely azt a felismerést követte, hogy az ökölszabályként mérethatékonynak tekinthető

10%-os piaci részesedés elérése minden erőfeszítésünk dacára nem került kellő közelségbe, akvizíció nélkül megragadtunk 4% környékén.

Számomra inkább tanulságos, mintsem negatív élmény volt ez: megmutatta, hogy a nemzetközi terjeszkedés nem minden esetben hozza a várt eredményeket, de ettől még óriási értéke van annak, hogy a bank kipróbálta magát ezen a piacon. Most nagyon élvezem, hogy itthon dolgozhatok, de egyáltalán nem zárom ki, hogy a jövőben ismét külföldön vállaljak vezető szerepet. A tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy minden vezetőnek hasznos lenne, ha legalább egyszer kipróbálná magát nemzetközi környezetben, minden feltörekvő menedzsernek javaslom ezt a tapasztalatszerzést. A nemzetközi kapcsolattartásról egyébként ma sem kell lemondanom:

a Merkantil Bankból fogjuk össze az OTP Bank 10 külföldi piacának a lízingtevékenységét is.

A Merkantil Bank önálló márkaként, különálló szervezeti egységben működik az OTP Csoporton belül. Miért bizonyult tartósan sikeresnek ez a modell, és milyen előnyt, netán hátrányt jelent ma?

A Merkantil különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre tud önállóan működni és közben élvezni az OTP Csoport minden előnyét. Ez a kettős struktúra bizonyította hosszú távon az életképességét: a Merkantil márkája erős, a piac számára jól ismert, az OTP pedig biztos hátteret, stabil finanszírozási lehetőségeket és széles ügyfélkört kínál. Emellett olyan specializált szaktudás koncentrálódott az évtizedek során a Merkantilnál, ami egy igen pozitív céges kultúrával párosul. Ez az összetett modell teszi lehetővé, hogy gyorsan reagáljunk a piaci változásokra, de közben biztonságos, hosszú távon fenntartható működést biztosítsunk az ügyfelek számára. Ez a kombináció egyedülálló a hazai lízingpiacon.

A Merkantil Bank élére érkezve milyen fő kihívásokat lát most a hazai lízingpiacon, különösen a hitelintézet számára kulcsfontosságú gépjármű- és a termelőeszköz-finanszírozásban?

A lízingpiac az utóbbi években rendkívül sokat változott. A gépjármű-finanszírozásban az egyik legnagyobb feladat az, hogy alkalmazkodjunk az új ügyféligényekhez: egyre többen keresnek rugalmasabb konstrukciókat, tartós bérleti megoldásokat, vagy olyan szolgáltatásokat, amelyek a finanszírozás mellett kényelmi funkciókat is nyújtanak.

A termelőeszköz-finanszírozásban pedig az a cél, hogy a gazdaság élénküléséből származó lehetőségeket ki tudjuk használni.

Ebben a szegmensben a vállalkozások modernizációja és beruházásai adják a növekedés alapját, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ehhez megfelelő termékeket és konstrukciókat biztosítsunk. Nagy kihívás ezt a tevékenységet akkor is sikeresen végezni, amikor a beruházási hajlandóság egyébként rendkívül alacsony.

Az autófinanszírozásban piacvezetőként próbálják pozicionálni magukat. Mitől egyedi a Merkantil, és miben különbözteti meg magát a versenytársak megoldásaitól?

A Merkantil erőssége az, hogy nem csupán finanszírozási termékeket kínál, hanem

egy egész ökoszisztémát épített ki az autópiacon.

Ez magában foglalja az importőrökkel, a kereskedői hálózatokkal és természetesen a végső ügyfelekkel való szoros együttműködést is, mindezt magas szinten automatizált és digitalizált folyamatok mellett. Ennek köszönhetően egy olyan komplex rendszerben tudunk szolgáltatni, amelyben minden szereplő megtalálja a helyét, és amely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű finanszírozási konstrukció. Sok versenytársunkkal ellentétben mi a teljes folyamatot kézben tartjuk, ami lehetővé tesz egy magasabb szintű kiszolgálást.

A termelőeszköz-finanszírozásban látnak komoly növekedési lehetőséget. Milyen iparágakban és milyen fejlesztésekkel kívántok előrelépni ezen a területen?

A termelőeszköz-finanszírozás területén egyre nagyobb igény van korszerű gépekre, berendezésekre és technológiákra, a beruházási hajlandóság azonban a gazdasági környezet bizonytalansága miatt alacsony. Az elmúlt években ezért a volumen visszaesésével küzd a piac, a Merkantil pedig ezen a szűkülő piacon stabilan tartja a piaci részesedését.

Sok szempontból a támogatott konstrukciók, nevezetesen a KAVOSZ által koordinált Széchenyi Kártya Program, illetve az EXIM termékei tartják életben a piacot.

Ha beindul az érdemi gazdasági növekedés, az agráriumban hatalmas lesz a beruházási igény, hiszen a versenyképességhez elengedhetetlen a modern eszközpark, a feldolgozóiparban és a logisztikában szintén komoly lehetőségeket látok, hiszen ezek a szektorok a gazdaság motorjai. A Merkantil célja, hogy olyan rugalmas és innovatív konstrukciókat kínáljon, amelyek segítik a vállalkozásokat abban, hogy fejlődjenek, bővítsék a kapacitásaikat, és így hozzájáruljanak az ország gazdasági növekedéséhez, ami aztán további finanszírozási igényeket eredményez – és így mindenki tartósan jól jár.

Milyen trendek határozhatják meg eközben az autófinanszírozást?

Magyarországon az autóellátottság még mindig alacsonyabb, mint a nyugat-európai országokban. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon jelentős növekedési potenciál rejlik a hazai autópiacban. A Merkantil tudatosan készül erre a várható fejlődésre: erős partnerségeket építünk ki az importőrökkel és a kereskedőkkel, folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, és olyan innovatív, ügyfélbarát megoldásokat vezetünk be, amelyek megkönnyítik az autóhoz jutást. Hiszek abban, hogy a következő évtizedben a Merkantil Bank a hazai autópiac egyik meghatározó motorja lesz.

A finanszírozási konstrukciók szempontjából is várható eltolódás?

Nyugat-Európában a tartós bérlet már évek óta bevett gyakorlat, és jól látszik, hogy a fiatalabb generációk sokkal nyitottabbak erre a konstrukcióra. Ők másképp tekintenek az autóhasználatra: nem feltétlenül a tulajdonlás a fontos számukra, hanem a rugalmasság, a költségek tervezhetősége és az, hogy mindig fiatal, megbízható autót használhassanak. Magyarországon ez a szemlélet lassabban terjed, de biztos vagyok benne, hogy egyre inkább lesz létjogosultsága. A Merkantil célja, hogy ebben a folyamatban élen járjon, és olyan megoldásokat kínáljon, amelyek vonzóak a fiatal ügyfelek számára. Ez hosszú távon a piac átalakulásához is hozzájárulhat, és szerintem már közép távon is felértékeli a lízing jelentőségét a lakossági finanszírozásban.

Ami most még nem annyira erős: az utóbbi években például a személyi kölcsön egyik első számú felhasználási célja az autóvásárlás, és ma már szép számmal találhatók 10% alatti kamatok ezen a piacon. Hogyan lehet ebben a környezetben a lízinget vonzóbbá tenni?

Való igaz, hogy a személyi kölcsön az egyszerűsége miatt sok ügyfelet vonz. A lízing azonban más előnyöket kínál: a konstrukciók kedvezőbbek lehetnek, a futamidők rugalmasabbak, és az eszközhöz kötött finanszírozás biztonságot nyújt mind az ügyfél, mind a finanszírozó számára. A mi feladatunk az, hogy ezeket az előnyöket egyértelműen kommunikáljuk, és a folyamatokat egyszerűbbé tegyük. Ha a lízing ugyanannyira átlátható és gyors lesz, mint egy személyi kölcsön felvétele, akkor jó eséllyel megfér a két termék egymás mellett.

Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.