Hatalmas csapás érte az ukrán elnöki hivatalt: belebukott a botrányba Zelenszkij jobbkeze
Lemondott az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak, miután az ukrán korrupcióellenes szervek (NABU, SAPO) pénteken házkutatást tartottak nála – írja az Ukrinform.

Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök neve többször előkerült azzal a korrupciós üggyel kapcsolatban, amelyben többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök volt üzlettársa, Timur Mindics is érintett, és amely Herman Haluscsenko igazságügyi és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter lemondásához vezetett.

Zelenszkij pénteken egy videóüzenetben jelentette be, hogy Jermak benyújtotta lemondólevelét.

Hozzátette, holnap konzultációkat tart arról, hogy ki vezethetné tovább az intézményt.

Jermak Ukrajna egyik legbefolyásosabb embere volt, sokan Zelenszkij után a második embernek tartották. A diplomáciában is fontos szerepet játszott, a hétvégén Genfben például ő tárgyalta le Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a módosított, 19 pontos béketervet.

Távozásával az ukrán elnök politikai jobbkezét veszíti el.

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

