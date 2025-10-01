Szép csendben nagy bővítésre készül a Revolut Magyarországon

Portfolio Banking Technology 2025 Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Hirtelen sok lett a nyitott pozíció

A vállalat jelenleg budapesti, valamint Magyarország egész területén elérhető távmunka-lehetőségekre vár jelentkezőket. A helyi csapat bővítésével a cél, hogy "tovább erősítsék banki képességeiket a magyar piacon".

A legfontosabb nyitott pozíciók a jogi, ügyféltámogatási és pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos területeken érhetők el, például jogi tanácsadót, pénzügyi/kontrolling menedzsert és hitelezési szakértőt is keresnek. Az érdeklődők az aktuális álláslehetőségeket a Revolut karrieroldalán találják meg.

Piaci pletykaként azt hallottuk, hogy a magyar revolutos vezetőt már kiválasztották, egy pénzügyi területen nagy tapasztalattal rendelkező szakemberről van szó. Ám azt még forrásunknak sem árulták el, hogy személy szerint kit fognak bejelenteni a hazai egység vezetésére.

Miért fontos mindez?

Egyelőre arról nem közöltek új információkat, hogy a most kiírt új pozíciók már konkrétan a nyáron is meglebegtetett fióktelep-nyitás előkészítését jelentik-e. Csak annyi biztos, hogy a helyi jelenlét megalapozása folyamatban van. Szeptember végén Londonban egy sajtóeseményen még csak két olyan európai országot jelöltek meg, ahol 2025-ben megnyílhat a Revolut új fióktelepe: Portugáliában és Belgiumban. Ez alapján úgy néz ki, hogy a hazai fióktelep megnyitását idén még nem lépik meg, jövőre viszont minden jel arra mutat, hogy ez megtörténhet.

Egy helyi csapat személyre szabottabb termékeket fejleszthet, a helyi szabályokat érdemben és jobban megismerheti (és tarthatja be), és van rá esély, hogy idővel magyar nyelvű ügyfélszolgálat is kialakulhat, amit az MNB már többször kért a neobanktól.

Több mint 40 fő - Kevés vagy sok?

Egy 40 fős csapat persze még a kisebb bankok alkalmazotti létszámához képest is elenyészőnek tűnhet, az ebben legnagyobb OTP például több mint 11500 alkalmazottal rendelkezik, a második MBH Bank is közel 9500 alkalmazottal rendelkezett 2024 végén a Portfolio gyűjtése szerint. Ugyanakkor a lépés mégis nagy jelentőségű, hiszen a Revolut itthon már több, mint 2 millió ügyfélt szolgál ki - eddig szinte kizárólag határokon átnyúló módon, és ezen terveznek éppen változtatni.

Hitelezési szakértőt is keresnek

Érdekes, hogy hitelezésben jártas szakértőt (credit manager) is keres a Revolut. A pozíció leírásában szerepel, hogy lakossági hitelezés, kockázatelemzés is a feladatok közé tartozik ebben az állásban. Ez a nyitott pozíció véleményünk szerint sejteti a későbbi terveket, miszerint nem maradnak örökké csak a pénzforgalomra koncentráló szereplők, hanem akár a hitelezési piacra is erőteljesebben beléphetnek. Gyors gyűjtésünk szerint legalább kilenc országban néhány termékkel, elsősorban személyi hitelekkel, hitelkártyával, már ezt meg is tették, vagy előkészítés alatt van a piacra lépés. Korábbi jelzések alapján úgy tudni, a jelzáloghitelezési piacon is tervezik hosszabb távon a részesedés-szerzést.

Mariia Lukash, a társaság Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője nyáron lapunknak azt mondta, hogy szerepel a terveik között a hiteltermékek bevezetése Magyarországon is, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Úgy fogalmazott, "teljes körű banki engedéllyel rendelkező vállalatként, amelyet az Európai Központi Bank és más szabályozó hatóságok felügyelnek, meg kell felelnünk a helyi törvényeknek és előírásoknak. Ez természetesen időbe telik, és a szabályozó hatóságok esetenként kihívások elé állíthatnak minket".

Kifejtette hogy egyes piacok inkább devizaváltás-orientáltak, mások befektetés-központúak, megint mások hitel-vezéreltek, Magyarország ezek közül befektetés-központúnak számít, így itt nem ez az elsődleges fókuszuk.

Címlapkép forrása: Shutterstock