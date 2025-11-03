Sorra tűnnek el a magyar hitelközvetítők, de akik maradnak, egyre többet keresnek

37,5%-kal növekedett egy év alatt a hazai hitelközvetítők jutalékbevétele – mutatják az MNB hétfőn közzétett adatai. A jelzáloghitelpiacon 55% volt a közvetítők aránya, tehát a fedezetes hitelek nagyobbik felét nem a bankfiókokon keresztül vették fel a háztartások – kérdés, a szeptember 1-jén indult, és október végén 190 milliárdos volumennél járó Otthon Start Program mekkora változást fog hozni ebben.