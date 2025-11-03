Sorra tűnnek el a magyar hitelközvetítők, de akik maradnak, egyre többet keresnek

A biztosításközvetítői piachoz hasonlóan folyamatosan koncentrálódik a független pénzügyi közvetítők piaca is: hét év alatt
a cégek 30%-a tűnt el a szektorból, így idén év közepén 282 vállalkozás működött itt.
A termékek növekvő komplexitása, az adminisztrációs és digitalizációs követelmények, valamint a nagyobb hitelközvetítők akvizíciós aktivitása egyaránt támogathatja ezt a konszolidációs folyamatot.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés