Pénzzel és AI-jal fegyverkeznek a bankok az ellenségeik ellen - Egy szavazás eredményei

A rendezvényről készült részletes beszámoló cikkünket itt olvashatja. A közel 400 fő részvételével zajló eseményünk izgalmas pillanatairól készített képösszeállítást itt tekintheti meg:
IT-büdzsék
A Portfolio fintech konferenciáin hagyomány, hogy a banki topmenedzsereket és a szakmai közönséget megkérdezzük arról, a bankok milyen projektekre és mennyi pénzt terveznek elkölteni IT-ra. Azt már eddig is tudtuk, hogy az idei első félévben durván elszálltak az informatikai költségek a bankoknál, 20 százalék feletti növekedést mutatott ki az MNB a szektor egészében. A 2024-es első féléves 90 milliárd forint után 109 milliárd forintot költött a szektor informatikára.
Szakmai közönségünk megosztott képet festett a várakozásokat tekintve az egész évre vonatkozóan, 23 százalék szerint stagnálnak vagy csökkenhetnek az It-budgetok,
a többség viszont inflációval legalább megegyező vagy annál magasabb növekedésre számít.
Fintech verseny
A rendezvényen szó volt arról is, hogy a szektornak valóban kell-e tartania a fintech szektorból érkező támadóktól, akik a hagyományos bankokhoz képest más logikával, modern technológiai alapokon építenek üzletet, és nem terheli őket az örökölt (legacy) IT-infrastruktúra.
Ebben a félelemben érzékelhető egyfajta hullámzás az elmúlt évtizedben: a kezdetekben kifejezetten tartottak a bankok a digitális kihívóktól, majd rengeteget fejlődtek, digitalizálódtak, mobilbankot építettek és masszívan ráfeküdtek a UX (ügyfélélmény) javítására, így ez a félelem enyhült.
Az utóbbi 1-2 évben azonban újra felerősödtek az aggódó hangok, mivel a legtöbbször speciális területet támadó, de abban kifejezetten versenyképes kihívók a hasonlóan jó hagyományos banki szolgáltatások ellenére megerősödtek egyes területeken.
A szakmai közönség fele szerint félni nem kell a fintechektől, nehéz feladat, de fel tudják venni a versenyt a bankok a kihívókkal, ám 46% úgy nyilatkozott:
mindent megpróbáltunk, de a lelkünk mélyén rettegünk.
Az AI-boom kezdetén járunk
AI-eszközöket a bankok már hosszú évekkel, bizonyos területeken évtizednél is hosszabb idővel korábban is használtak a bankok, a generatív AI-trend és a nagy nyelvi modellek, újabban az önállóan cselekvőképes AI-ügynökök azonban még csak nemrégiben kerültek be az eszköztárba. A munkavállalók már majdnem minden bankbank kaptak AI-eszközöket, most a szervezetek fejlesztése, átformálása zajlik, sok múlik ugyanis azon, hogy a dolgozók tényleg használják-e ezeket. A szektor sokat költ arra, hogy alaposan megismerje és kipróbálja az AI-eszközöket, ugyanakkor az üzleti oldal már türelmetlenül várja a
valós adatokon, valós ügyfelekkel, valós folyamatokon zajló megoldások eredményét.
A szakmai közönségünk 52 százaléka úgy látja, egyelőre ott tartanak, hogy foglalkoznak az AI-jal, de eredményekről még nem beszélhetünk.
42% szerint viszont már látszanak az első eredmények, 6% pedig már pozitív nettó jelenértékű projektekre szavazott.
A nap folyamán külön szekcióban foglalkoztunk a kibercsalások témájával, a hackerek és csalók ugyanis komoly fejfájást okoznak a szektornak az utóbbi 2-3 évben. Olyannyira, hogy a probléma a maga évi néhány százezres esetszámával már társadalmi problémává vált. Jól tükrözi ezt a trendet, hogy
a közönségünk 13%-ánal egyszer, 9%-ánál több esetben is előfordult sikeres csalási eset.
Az is nagy probléma, hogy a hackerek ma már nem a banki rendszereket célozzák legtöbbször, hanem az ügyfeleket tévesztik meg, manipulálják különböző módszerekkel (romantikus csalás, unokázós csalás, stb.). A felelősséget - és a pénzügyi kárt - ezért ma az ügyfelek állják túlnyomó részben:
az évi 30 milliárd forintnyi csalási kár 92 százalékban az ügyfelek pénztárcáját terheli.
A hazai szabályozók, az MNB és a kormány a csalások visszaszorítása mellett a felelősségi szabályokat úgy tervezi módosítani, hogy az ügyfélről a bank felé tolódjon el a hangsúly. Az egyik lehetséges példa, hogy amikor a bank nevében tévesztik meg az ügyfeleket, akkor az első ilyen csalást a bank térítse meg az ügyfélnek. Erről is megkérdeztük a szakmai közönséget, hogy milyen megosztást tartana ebben az esetben helyénvalónak. A többség (52%) úgy vélte, a bankok és az ügyfél megosztva viselhetnék a károkat.
Címlapkép forrása: Portfolio
