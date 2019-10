Megdöbbentő kapzsiság vezetett a minden magyar bankot érintő változáshoz

Szögezzük le már az elején: nagyon is érthető az ÁKK és az MNB összehangolt lépése. Merthogy valamit lépni kellett. Más kérdés, hogy néhány bűnös miatt most a teljes magyar bankrendszer bűnhődik. Az ok pedig a lombardhitelezés. Létezett ez persze korábban is, de a szuperállampapír megjelenésével drámai méreteket öltött: az MNB számai szerint 250 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági lombardhitel-állomány, amellyel aztán arbitrázs útján szép többlethozamot tudtak a banki ügyfelek a szuperállampaípr amúgysem alacsony kamatához hozzácsapni. Mostani cikkünkben annak járunk utána, hogyan értékeli az ÁKK lépését a piac és mit gondol a szabályozó a szigorításról.

Miről is van szó?

Nagyon röviden arról, hogy az ÁKK megelégelte a lakossági állampapírokkal fedezett lombardhitel-állomány nagy mértékű felfutását, ezért október 14-gyel módosította a forgalmazói szerződéseket, amely most már tiltja, hogy lakossági állampapírt bármilyen ügylethez fedezetként használjanak. Úgy tudjuk, ez most tényleg komoly szankciókkal jár:

aki megpróbálja kijátszani a rendszert, búcsút inthet a lakossági állampapírok forgalmazásának és az ebből jövő milliárdos jutaléknak.

A lombardhitelek között megkülönböztetjük a likviditási és befektetési célú lombardhiteleket, a történetben az utóbbi, befektetési célú hitelnyújtás jelenik meg. Lombardhitel keretében a bankok rövid távú hitelt nyújtanak elsősorban likviditási okok miatt az ügyfeleknek, ezeknek a hiteleknek a fedezete többnyire értékpapír (tehát akár állampapír is). Ez esetben nyilván nem a likviditási okok játszottak szerepet a hitelezésben. A lombardhitelnek van egy kamata, ez nagyjából 2% körül mozog most a piacon, ha ennek nagy részét befekteti az ügyfél újabb szuperállampapír-vásárlásba, akkor még a lombardhitel kamatának kifizetése után is a MÁP+ jelenlegi, éves átlagban közel 5% körüli hozamánál is többet tud csinálni az ügyfél.

Hogy érzékeltessük, mekkora hozamot is lehetett eddig lombardhitel-szuperállampapír-kombóval csinálni, két esetet néztünk meg:

az egyik esetben azt feltételezzük, hogy 100 egység tőkére 100 egység lombardhitelt vett fel és fektet be újra az ügyfél,

a másik esetben pedig 100 egység tőkére 50 egység lombardhitelt vett fel és fektetett be újra a banki ügyfél.

Rövid számításunk szerint előbbi esetben 7,6%-ot, utóbbi esetben pedig 6,3%-ot keresett az ügyfél azon, hogy lombardhitellel kombinálta a szuperállampapír-vásárlást (a számítás során 2%-os lombardhitelkamattal kalkuláltunk).

Mit szólnak ehhez a piaci szereplők és mit mond az MNB?

A piaci szereplők nem örülnek, kicsit úgy érzik, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték. Miért? Mert a korlátozás azt jelenti, hogy a lombardhitelek mellett semmilyen derivatív ügylethez vagy egyéb, például hitelkártya-szerződéshez sem lehet fedezetként használni lakossági állampapírt. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez utóbbi konstrukciók csak egy nagyon kis szeletét teszik ki az érintett állománynak. A szabályozó és az ÁKK célja pedig egyértelműen az volt, hogy minden kiskaput bezárjon, így a lombardhitelen kívüli egyéb ügyletek mondhatni járulékos, nem annyira lényeges veszteség egy sokkal nagyobb játszmában.

Úgy tudjuk, hogy a lakossági állampapírral, azon belül is elsősorban a MÁP Plusszal fedezett, egészen extrém méreteket öltő lombardhitelezést három nagybank követte el, suttognak egészen hajmeresztő, 5 milliárd forintos tranzakciókról is ügyfelenként.

Volt azonban olyan forgalmazó is, amely nem vett részt ilyen jellegű „mutyiban”. De hát a kapzsiság ára sokszor az, hogy azt egy teljes szektor megsínyli. Ha visszaemlékszünk, nem is olyan régen láttunk már hasonlót a brókerbotrányok idején is. Bár az teljesen más sztori volt, végeredményben a teljes befektetési szektor vitte el a balhét három brókercég mohósága miatt.

Visszatérve a korlátozáshoz, az MNB Portfolio-nak adott válaszában kiemeli, hogy egyetért az ÁKK lépésével, mert a bankok több helyen kihasználták a szabályozói tiltás hiányát. A Magyar Nemzeti Bank feladata és célja a pénzügyi stabilitás megteremtése és a gazdaságpolitika támogatása, így ennek keretében az MNB szükségesnek érezte, hogy felhívja a figyelmet a lakossági állampapír piacon kialakult anomáliára, ami az állam szándékával ellentétes piaci folyamatokat eredményezett – teszik hozzá.

A lombardhitelből finanszírozott MÁP+ vásárlás megosztja az állam által fizetett kamatokat a hitelfelvevő és a bankok között. Így a hitelfelvevőt és a bankokat is nem szándékolt profithoz juttatja. A hitelből finanszírozott MÁP+ vásárlás nem csökkenti, hanem emeli a kockázatokat azzal szemben, hogy az állam szándéka szerint megtakarításokból kell finanszírozni a lakossági állampapír-vásárlást.

A derivatív ügyletek mögötti lakossági állampapír-fedezetek kapcsán az MNB azt mondta, hogy a MÁP+ fedezete melletti spekuláció ugyancsak a szándékolt hatással ellentétes. Ilyen ügyletek mögé tipikusan készpénz vagy intézményi - tehát nem lakossági - állampapír kerülhet. A derivatív ügyletek mögötti MÁP+ fedezett közgazdasági értelemben banki hitelnyújtásnak tekinthető, hiszen margin callt finanszíroz. Így ez is a szándékolttal ellentétes folyamat.

A forgalmazók és ügyfelek szempontjából fontos információ az is, hogy az ákk által végrehajtott forgalmazói szerződésmódosítás előtt már megkötött ügyleteket nem érinti a változás.

De mi a biztosíték, hogy ezek után már nem trükköznek a bankok?

A biztosíték most már duplán él, mivel úgy tudjuk, hogy a forgalmazóknak (ezek elsősorban bankok) az ÁKK mellett az MNB felé is jelenteniük kell havi szinten a lombardhitel-állományt és bármilyen olyan ügyletet, ami mögé fedezetként lakossági állampapír került. Információink szerint az adatokat az MNB és az ÁKK megosztja egymással, sőt, az MNB-nél is úgy változtak az üzleti feltételek, hogy az adatszolgáltatás nem csak a lakossági állampapírt forgalmazókra vonatkozik, hanem a teljes bankszektorra. Ezzel tudják ugyanis biztosítani, hogy ne legyenek kiskapuk a rendszerben, mint például szolgáltatók közötti keresztbe hitelezés (merthogy volt ilyen is).

Félreértés ne essék, ez az egész lombardhitelezés nem új keletű dolog, már régen jelen van a piacon, először nagyobb mértékben a kamatozó Kincstárjegy és inflációkövető prémium állampapír kapcsán öltött testet, de információink szerint ezt az ÁKK akkor még engedte azzal, hogy a teljes ügyfélállomány 10%-ában korlátozta a lombardhitelre nyújtható lakossági papír fedezetet. Ez a korlátot aztán teljesen áttörte néhány forgalmazó a szuperállampapír megjelenésével.

Mekkora pénzről is van szó?

Hogy egészen világos legyen, mennyi pénzről is van szó, az MNB statisztikáit segítségül hívva végeztünk egy számítást a lakossági lombardhitelekre vonatkozóan. Ezekre külön sort nem találni az MNB statisztikáin belül, a lombardhitelek az áruvásárlási és egyéb hitelek között vannak feltüntetve.

Azt az MNB-től megtudtuk, hogy a lombardhitelek a változó kamatozású, de legfeljebb 1 éves fixálású hitelek között vannak, és csak kisebb részüket teszi ki az 1-5 éves kamatfixálású hitelek.

A lenti ábrán jól látszik, hogy a nyári hónapokban jelentősen megugrott a lakossági lombardhitelek állománya, míg 2017 elején csak 2-3 milliárd forintos összegről beszéltünk, ez júliusban például már közel 40 milliárdra ugrott, júniustól augusztusig (ez a legfrissebb elérhető adat) összesen mintegy 77 milliárdnyival nőtt az állomány.

A konkrét állományra vonatkozó becsléseinknél is az MNB statisztikáira tudunk hagyatkozni, e szerint augusztus végén a háztartásoknak nyújtott egyéb fogyasztási hitel állománya 223 milliárd forintot tett ki, ez 50%-kal több, mint a 2018 év végi állomány (2018. januárja előttről nincs adat az egyéb fogyasztási hitelállományra vonatkozóan az MNB statisztikáiban).

