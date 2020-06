Borult a bili: szégyenkeznek a németek a botránycég miatt, pedig már évek óta folyik a susmus

Néhány nap alatt gyakorlatilag teljesen összeomlottak a legnagyobb német fintechcég, a Wirecard részvényei, bóvlira minősítették a cég adósságát és lemondott a vezérigazgató is. A vállalat majdnem 2 milliárd eurónyi készpénzzel nem tud elszámolni, a pénz jó eséllyel csak papíron létezett, fiktív ügyleteken keresztül fújhatták fel a vállalat profitját. Bár a 80-90%-os leértékelődés látszólag derült égből villámcsapás, a Wirecard körül 2019 eleje óta gyűlnek a viharfelhők.

Milliárdok hiányoznak, elégtek a részvények

Gyakorlatilag összeomlott a legnagyobb német fintechcég, a Wirecard részvényeinek árfolyama múlt szerda óta: július 17-étől 22-ei piacnyitásig egészen 104,5 euróról 17,55 euróra zuhant a papírok értéke, ami mintegy 83%-os leértékelődésnek felel meg.

A botrányt az robbantotta ki, hogy kiderült: 1,9 milliárd eurós lyuk tátong a cég mérlegében, ami a cég mérlegfőösszegének mintegy negyede. A botrány miatt lemondott Markus Braun vezérigazgató, vizsgálatot kezdett a német pénzügyi felügyelet, a BaFin, illetve bóvli kategóriába minősítette a Moody’s a Wirecard hitelbesorolását:

Évek óta gyanús a sztori

Bár a befektetők csak a múlt héten kezdték el pánikszerűen dobálni a Wirecard-részvényeket, már 2019 eleje óta sejteni lehetett, hogy gond van a fintechcégnél.

A Financial Times 2019 január 30-án hozott le egy sztorit, melyben azt írták, hogy felmerül a gyanúja annak, hogy a Wirecard szingapúri divíziójánál egy szenior vezető hamis és félredátumozott szerződésekkel, fiktív tranzakciókkal manipulálta a cég könyvelését. A Wirecard ekkor még mindent tagadott, sőt, azt állították, hogy a brit magazin shortosok megbízásából készítette el a minden valóságot nélkülöző írást.

A Financial Times nem tágított, még két cikket lehoztak a Wirecard állítólagos visszaéléseiről és ennek részleteiről: február 1-jén az FT azt írta, hogy egy külsős jogászcég, melyet a Wirecard megbízott, szintén komoly visszaéléseket talált még tavaly májusi vizsgálata során. A harmadik cikkben az FT már azt írta, hogy két szenior vezető a Wirecard müncheni irodájában tisztában volt a manipulációs sémával. A szingapúri rendőrség a hírek kapcsán vizsgálatot kezdett a Wirecardnál.

A hírek miatt a Wirecard részvényei hatalmasat estek: 167 euróról 97 euróra értékelődtek le a papírok néhány nap alatt. A sajtó támadása miatt a Wirecard ellentámadásba kapcsolt: beperelték a Financial Timest rágalmazás miatt. Az újságírók helyzetét nehezítette, hogy

a BaFin, a német tőzsdefelügyelet a Wirecard pártjára állt: piacmanipuláció gyanújával vizsgálatot indítottak a Financial Times újságírói ellen, betiltották a Wirecard-részvények shortolását, míg a szingapúri Wirecard-leányt nem vizsgálták, mondván, hogy kívül esik a hatáskörükön.

Miért pont most?

A tavaly év eleji botrányt szépen sikerült a szőnyeg alá söpörni, szépen növekedni kezdtek a Wirecard bevételei, a koronavírus miatti bezárkózás pedig még inkább úgy tűnt, hogy a vállalat malmára hajtja a vizet.

A német cég elsősorban online webshopokat, fizetési rendszereket szolgál ki white label megoldásaival, az online tranzakciók volumene pedig jelentősen megugrott a globális Covid-karantén ideje alatt. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a Wirecard idén is folytassa 2019-ig tartó, szinte töretlen növekedését.

A sztorira a befektetők is ráugrottak: bár a Covid-krízis alatt, február közepétől március közepéig 130 euróról 83 euróra ütötték a Wirecard részvényeit, a megugrott online tranzakciós bevételek miatt április 23-án már ismét 140 eurón volt az árfolyam. A techcég még egy közleményt is kiadott arról, hogy lényegében érintetlen maradt a bevételük a válság alatt:

Aztán jött az április és a KPMG könyvvizsgálói kiadtak egy jelentést, melyből kiderült, hogy 2016 és 2018 között a Wirecard

egy csomó olyan szerződést kötött, melyekben az ügyfelek valószínűleg fiktív vállalatok voltak.

A hírre a Wirecard részvényeit 140 euróról 89 euróra ütötték, majd a Reuters is lehozott egy cikket, melyben azt írták, hogy a Bafin most már a Wirecardot is vizsgálja.

Júniusban aztán megtört a jég, miután a Wirecard negyedszerre is elhalasztotta 2019-es eredmény-beszámolójának közzétételét: végre elismerték, hogy

1,9 milliárd eurónyi készpénzt könyveltek el a mérlegükben, ami nem létezik, majd visszavonták a korábban benyújtott éves beszámolóik egy részét is mondván, hogy valószínűleg nem pontosak.

Markus Braun, a Wirecard vezérigazgatója, aki 18 éve töltötte be a posztot, benyújtotta lemondását.

A cég végét is jelentheti a botrány

A botrányból kifolyólag a Wirecard most a puszta létezésért kell, hogy küzdjön; a könyvelési csalás lehet, hogy anyagilag és reputáció tekintetében is olyan ütést mér a fintechcégre, melyet nem fog tudni kiheverni.

Ha mindez nem lenne elég, a Wirecard hitelezői felmondhatják a céggel való megállapodást, amiért elmulasztotta a kötelezettségét, hogy június 19-ig publikálják a 2019-es eredményeiket, így

a Wirecard újabb 2 milliárd eurótól eshet el.

Josh Levin az Autonomous Research elemzőház elemzője elmondta a Financial Times-nak, hogy 0 eurós célárat határoztak meg a Wirecard papírjainak, hiszen a botrány végére lényegében értéktelenek lesznek a vállalat részvényei.

Szinte biztos az is, hogy nem fogja megúszni a cég a mostani botrányt hatalmas, példaértékű bírság nélkül, ami tovább rontja majd a helyzetet.

A Wirecard mindezek ellenére nyugtatni próbálja a befektetőit: bejelentették, hogy fontolgatják az újrastrukturálást és a leépítéseket mind személyzeti, mind üzletági oldalon, de hozzátették, hogy amúgy a fizetési rendszereik működésével nincs semmi probléma. A Wirecard megoldásait még a legnagyobb fizetési rendszerüzemeltetők, mint a Visa és a Mastercard is használják.

A Wirecard nyugtató szavai ellenére minden jel arra mutat, hogy hatalmas a baj; a mostani botránynak nemcsak a cég életére, hanem a német pénzügyi rendszer egészére nézve is komoly hatásai lehetnek.

Felix Hufeld, a Bafin elnöke „teljes katasztrófának” és Németország egészére lesújtó „szégyennek” nevezte a Wirecard-botrányt, Christian Sewing, a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank vezére pedig azt mondta, hogy „a teljes német vállalati életre” hatással lesz az ügy – idézi a Financial Times.

Bár Olaf Scholz, Németország pénzügyminisztere is reagált a botrányra, ő inkább a felügyeleti szervezek dicsérte munkájuk miatt, hiszen úgy látja, nélkülük sosem bukott volna le a Wirecard. Arról nem beszélt, hogy azt is dícséretre méltónak látja-e, hogy a Bafin az elején még a Wirecardot védte a Financial Times újságíróival szemben.