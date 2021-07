Ez a koronavírus egyik legkárosabb következménye – így tudsz rajta pénzt keresni!

A koronavírus-járvány világszerte kényszerítette otthonaikba az embereket, számos cégnek kellett egyre nagyobb és nagyobb mértékben az online térben folytatni a mindennapi működését, nem is beszélve az online oktatásra való áttérésről. Ez a körülmény jócskán felgyorsította az amúgy is szédítő ütemben kibontakozó digitalizációt, egyre inkább támaszkodunk tehát a digitális eszközökre a munkavégzés és az iskolai teendők tekintetében. A digitalizáció számos előnye mellett azonban kétélű fegyvernek is tekinthető, a mögöttünk álló időszakban ugyanis komolyan szárnyra kaptak a kibertámadásos esetek, súlyos dollármilliárdokkal károsítva a gazdaságokat - elemzésünkben megnézzük hogy melyik, kibervédelemmel foglalkozó tőzsdén jegyzett vállalatok tudnak vélhetően profitálni a kényes helyzetből a jövőben.