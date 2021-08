Éteri bitcoin reneszánsz

A lassan hónapok óta nyomott, egyre inkább csökkenő trend irányában kacsintgató kriptopiacok az utóbbi hetekben magukra találtak. A technikai elemzés eszköztárát felhasználva láthatjuk, hogy az újjászületés elsősorban a két legnagyobb szereplőt érintette, de még számukra is fontos ellenállásokat kell áttörni, hogy a tavaszi zuhanás előtti hangulat visszatérjen a piacokra. A kisebb kapitalizációjú altcoin-ok közül még a jobban teljesítők sem bővelkednek relatív erőben, ám a bitcoin akár őket is magukkal húzhatja.

A reneszánsz a sötét középkor utáni időszakot jelentette Európában, és több száz évnyi fejlődés nélküli, vagy legalábbis lassú fejlődésű korok után fellélegzést jelentett a kortársak számára az 1400-as évektől. Persze a történészek felhívják rá a figyelmet, hogy a fejlődés íve előtte és utána is bonyolultabb, a korszak a köztudatban és valamelyest a valóságban is erősen pozitív jelentéssel bír. Az irodalomból indult, de a társadalomtudományok minden területére átszivárgott irányzat emberközpontúbbá, nyíltabbá, virágzóvá tette a művészeteket, a gazdaságot, a technológiát, a reformációval karöltve a korszellemnek megfelelően a vallást, és a hétköznapi életet általában is. Ekkor születtek Leonardo Da Vinci alkotásai, Michelangelo szobrai, Gutenberg nyomdai szerkezetei, és hangulat Kolombuszt akaratlanul is új földrész felfedezésére sarkallta. Maga a reneszánsz szó is újjászületést jelent, igaz, ezt utólag aggatták rá a korszakra, az 1800-as években.

A kriptodevizák hívei számára az elmúlt hetek elhozták a reneszánsz hangulatot.

A bitcoin vezetésével a legtöbb altcoin is felpattant, és április óta nem látott szintekre erősödött. Ez azért is örvendetes fejlemény a befektetők számára, mert egyre fogyott a tér az eszközosztály alól, ahogyan a vételi pozícióban ülők fokozatosan elvesztették türelmüket, és kezdtek ismét eladásokba, új vevők pedig alig akadtak. Emiatt júliusban már enyhén negatív és semleges értékeléseket fogalmaztunk meg, de arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a 30 000-es szint nagyon fontos támasz, amely egyfajta utolsó mentsvárként funkcionál, nemcsak a bitcoin, hanem a teljes kriptopiac számára. Ez a védvonal pedig elégségesnek bizonyult, amíg megérkezett a felmentősereg, amelyik lehetővé tette az újjászületést.