Elvitte az árrobbanás, amit összekuporgattak a magyarok

Folyószámlára és állampapírba áramlott a legtöbb friss megtakarítás, de a legnagyobbat a tőzsdei részvényeken és a befektetési alapokon nyertek a magyar háztartások 2021 első felében – mutatják az MNB ma közzétett adatai. Rossz hír azonban, hogy úgy megugrott az infláció, hogy megtakarításaink összesített reálértéke nem nőtt az év első 6 hónapjában.

Közzétette „előzetes pénzügyi számlák” statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, benne a lakosság megtakarításairól szóló adatokkal. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2021 közepén 69 715 milliárd forint volt, a (kötelezettségekkel csökkentett) nettó pénzügyi vagyon pedig 57 369 milliárd forintra rúgott.

Egy év alatt 9,8%-kal, fél év alatt 4,3%-kal bővült a pénzügyi vagyonunk, ami nem hangozna rosszul, csakhogy időközben megugrott az infláció (az első félévben közel 4,3%) volt, így reálértéken stagnált az év első 6 hónapjában a háztartások bruttó pénzügyi vagyona.

A nominális állománybővülés 2845 milliárd forint volt 2020 végéhez képest, amiből 2172 milliárd forint a nettó tranzakcióknak (vagyis lényegében a megtakarítások képződésének), 672 milliárd forint pedig az átértékelődéseknek (vagyis jórészt a piaci hozamoknak) volt köszönhető.

Ami a tranzakciókat illeti, a legtöbb friss pénz ezúttal is a folyószámla-betétekre és az állampapírokba áramlott: 100 új forintból 27 ment előbbibe, 23 utóbbiba. Historikus összevetésben azonban a befektetési jegyek és a tőzsdei részvények is jól teljesítettek, csakúgy, mint az életbiztosítások, sőt még a nyugdíjpénztárak is viszonylag erős tőkebeáramláson vannak túl.

Az átértékelődések alapján elmondható, hogy a részvények hozták a legtöbbet a megtakarítással vagy befektetéssel rendelkezők számára, utánuk a befektetési jegyek, majd az életbiztosítások következnek.

A lakosság jelenleg is állampapírban, majd folyószámlán tartja a legtöbb pénzt, ezek után a készpénz és a befektetési jegy következik.

A háztartások kezében lévő állampapírok állománya az előző pénzügyi válság eleji szinthez (2008 végéhez) képest már tízszeresére nőtt. Az elmúlt negyedévekben továbbra is a MÁP+ volt a legnépszerűbb, a felpörgő infláció azonban egyre jobban fókuszba helyezheti az inflációkövető PMÁP-ot is (népszerűsége azonban még mindig csak töredéke a „szuperállampapírénak”).

A bankbetétek oldalán most már lassan egy évtizede nem történnek nagy események, ennek ellenére a folyószámlán tartott összeg szakadatlanul hízik. A jegybanki kamatemelések és a kamatkörnyezet emelkedése egyelőre nem jelenti a bankbetétek kamatának emelkedését, ugyanis a nagybankok jellemzően 60-70% közötti hitel/betét aránya kellően kényelmes, hogy egy jó darabig ne is legyen betéti verseny.

Az infláció azonban egyre inkább kikényszeríti a lakosságból, hogy a negatív (lásd: betétek) vagy nagyon alacsony (lásd egyre inkább: állampapírok) reálhozamú megtakarítások felől a magasabb kockázatúak felé kacsingasson. A részvények és a befektetési jegyek népszerűségének növekedése várható ettől, aminek a kezdeti jelei már most láthatók a statisztikákon.