Kezdődik a tanév: továbbra is hozzák az ötösöket a részvénypiac stréberei?

Kezdődik a tanév, és a piac stréberei továbbra is zsákszámra cipelik haza a profitot anyukájuk, és persze a befektetők legnagyobb megelégedésére. Az intézmények abszolút kedvencei a legnagyobb technológiai részvények, és a kisebb piaci szereplők is előszeretettel vásárolják ezeket, hiszen olyan ismert nevekről van szó, amelyeket nap mint nap használnak. A közép- és hosszútávú technikai elemzés által vizsgált kép ezért ezekben szinte mindig pozitív, és bár a gyorsjelentések eredményei is lenyűgözőek, az árazást igazán senki sem vizsgálja a pénzbőség korszakában. Rövidtávon azonban már van köztük olyan, ahol a rengeteg spekulatív jellegű pozícióban felhalmozott profit hamarosan korrekcióba is torkollhat. Ettől függetlenül is érdemes megnézni, hogy melyek azok a nagy papírok, amelyek minden kétséget kizáróan vezetik az emelkedést az amerikai részvénypiacon.