Történelmi átalakítás a vezető német részvényindexnél – Mi jöhet most?

Ahogyan múlt héten megírtuk, a toronymagasan legismertebb német részvényindexben, a DAX-ban nagy változás történt, amelynek során az eddigi 30 komponens 40-re bővült. Egy-egy részvény számára az egyik legjobb hozam-kockázat esély az, amikor bekerül egy fontos mutató tagjai közé. Egyrészt a nagyobb figyelem, a magasabb presztízs játszik szerepet, de a passzív, indexkövető alapok vásárlási kényszere is komoly vételi erőt jelent ilyenkor. A legfontosabb időszak mégsem az, amikor az adott papír, papírok már be is kerülnek az index komponensei közé, hanem a bejelentést követő időszak, hiszen a piac ekkor már reagál a hírre, és igyekszik jó előre felszállni a robogó vonatra.