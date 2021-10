Őrület az energiahordozók piacán - mire utal a kereslet és kínálat?

Egészen elképesztő mozgásokat produkált az elmúlt hetekben a földgáz ára Európában, ami a tegnapi napban csúcsosodott ki mind szó szerinti, mind átvitt értelemben. Ám az energiahordozók árfolyamának gyors emelkedése globális jelenség, ami nemcsak a fűtési és közlekedési költségeket növeli, hanem jó spekulációs lehetőséget is magában rejt, nem is beszélve a fedezeti pozíciókról. A legfejlettebb és legnagyobb forgalmú határidős piacok itt is az Egyesült Államokban találhatóak, ezért a technikai elemzés eszköztára által megnéztük, hogy a főbb fosszilis alapú termékek kurzusa miként alakult, milyen erős a keresleti és kínálati oldal, és mire számíthatunk ezektől a következő időszakban.