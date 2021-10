Miért nem száguld a megújuló energia a részvénypiacon?

Az elmúlt hetek az energiaválságról szóltak a pénzügyi piacokon, amely az egekbe röpítette a földgáz árfolyamát, de a kőolaj esetén is többéves csúcsok születtek. Miközben részben emiatt a részvénypiacok is inkább szenvedtek, az energia szektor papírjai hatalmasat emelkedtek a megnövekedett marzsok és bevételek tükrében: a vonatkozó ETF értéke szeptember második fele óta 20%-kal értékelődött fel. A megújuló energiában érdekelt vállalatok részvényei viszont egy helyben állnak, vagy inkább az inkább eső piacokkal tartanak. Bár sokak első gondolata az lehetne, hogy az energiaéhség miatt rájuk is nagy keresletnek kellene mutatkoznia, a befektetők szemmel láthatóan nem így gondolják. Ennek több oka is van, de még ezek fejtegetése nélkül is világosak a jelek, hogy most nincs intézményi érdeklődés az ágazat papírjai iránt.