Olyan hullámvasútra került a forint, amelyre senki sem váltott jegyet

A forint piaca már a háború előtt sem volt eseménytelen, hiszen az infláció emelkedése, a kamatemelési ciklusok beindulása, a növekvő adósságállomány és számos egyéb kockázat a tavaly ősz és a mostani tél folyamán is jelentős hatást gyakoroltak az árfolyamra. Ezek azonban eltörpülnek ahhoz a mozgáshoz és volatilitáshoz képest, amit a hazai fizetőeszköz elszenvedett az orosz támadás kezdete óta. Bár a piaci szereplők a megszokott módon reagáltak a nagyobb rizikójú környezetre, hiszen gyengülés következett be a régiós devizákban, ennek mértéke a vártnál magasabb volt. Ezt a forint kurzusa egy szintén erős korrekcióval reagált le, így nem csoda, ha a mozgást követő, vagy abban érdekelt befektetők megszédültek a viszonylag hirtelen és durva mozgásoktól. A nagy kérdés az, hogy enyhül-e a nyomás a forinton, vagy továbbra is hektikus piactól kell-e tartanunk: technikai elemzésünkben ennek lehetőségeit vizsgáljuk.