Vihar előtti csend, vagy megalapozott nyugalom honol a tőzsdéken?

A sokat említett veszélyek, így az energiaválság, az infláció, a kamatemelési ciklus, és a háború mind negatív következményként hatottak a részvénypiac egészére az elmúlt hónapokban. A piaci indikátorok már tavaly ősszel jelezték előre a belső gyengülést, amelyre több részletes cikkben is felhívtuk a figyelmet. Most azonban éppen az a feltűnő, hogy a hangulatot, a szélességet vizsgáló mutatók közel sem tűnnek olyan vészjóslónak, mint amennyire azt a szalagcímekből, vagy akár egyes részvénypiacok, szektorok korábbi zuhanásából gondolhatnánk.

A jelenségre két magyarázat létezhet:

Vihar előtti csend honol a tőzsdéken, és a befektetők többsége számára még mindig nem esett le, hogy mekkora bajban van a vállalatok többsége, illetve a gazdaságok általában.

honol a tőzsdéken, és a befektetők többsége számára még mindig nem esett le, hogy mekkora bajban van a vállalatok többsége, illetve a gazdaságok általában. A korábbi esések valójában túlreagálták a veszélyeket, és a mostani visszakapaszkodás tartós lesz.

Bár a technikai elemzésnek erősen javasolt ismerni a hátteret és a piaci szereplők fejében élő főbb narratívákat, nem feladata a végsőkig boncolgatni a makrogazdasági és fundamentális adatok minden részletét.

Ehelyett arra érdemes fókuszálnia, hogy a befektetők mennyire veszik komolyan a főbb indexekben látható folyamatokat.

Ezt úgy lehet megállapítani, hogy nemcsak a legszélesebb körben figyelt mutatókat és részvényeket követjük, hanem megvizsgáljuk: van-e elég mélység és szélesség a felszínen látható folyamatok mögött. Ehhez jelentenek nagyon jó eszközöket a piaci indikátorok, és ezekből nézünk meg néhányat, hátha többet elárulnak a befektetők valódi elkötelezettségéről.

VIX

A viszonylag gyakran emlegetett félelem- vagy hivatalos nevén volatilitás index meglehetősen nagy nyugalmat sugároz első blikkre. Ebben az opciókba beárazott volatilitás játszik kulcsszerepet, így minél feljebb van a VIX, annál nagyobb a rettegés a piacokon. Bár közelebbről megnézve azért van némi bizonytalanság, még így sem változik meg igazán a részvénytőzsdéken mutatott, visszafogott helyzet.

Talán csak annyit lehet leszűrni, hogy az opciós piac spekulánsai egy kicsit óvatosabbak, mint azt szó szerinti és átvitt értelemben értett békeidőkben azt megszokták. Látható, hogy a mostani 20 alatti értékek csak a pandémia előtti időkben voltak jellemzőek, illetve 2021 derekán, amikor már a vakcinák és egyéb lépések miatt újraindult a gazdaság, de a mostani aggodalmak még nem voltak olyan élesen jelen, mint az utóbbi hónapokban.

Az utóbbi pár hét megnyugvása azért is nagy fegyvertény, mert november óta a szokásos felszúrások mentén egyre magasabb lokális minimumok és maximumok voltak a VIX grafikonján,

amelyeknek ugyan kisebb a jelentősége, mint egy részvényárfolyam grafikonján, de jelzi, hogy a félelem és a nyugalom ingadozása mégis az előbbi felé kezdett tendálni, és még a lehiggadó periódusokban is benne maradt egy egyre növekvő gyomorgörcs a piaci szereplőkben.

Áprilisban viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek az időnek vége és valóban komolyan gondolják a piaci szereplők, hogy óvatosan, de mégis egyre bátrabban visszaépítik korábbi pozícióikat. Ettől függetlenül a volatilitás középtávú ciklusai valószínűsítik, hogy a második negyedévben könnyedén várható megint egy szokásos felszúrás, ami hirtelen esést jelent az indexekben, akár csak pár napig is, de valószínűbb, hogy ez nem áprilisban történik majd meg.

Put-call ráta

Maradva az opciós piac alapú indikátoroknál a put-call ráta a kereskedett eladási és vételi opciók mennyiségét jelzi. Ha az előbbiből van a megszokottnál sokkal több, akkor a spekulánsok egyre inkább az esésre játszanak, hiszen ebből a csoportból sokkal kevésbé a kontraktusok kiírói kerülnek ki.

Ez a mutató leggyakrabban elég jó kontraindikátorként szokott funkcionálni, legalábbis a szélsőséges értékek megléte esetén.

Most viszont azt látjuk, hogy nincsenek extrém adatok, és bár tendenciájában megnőtt a put-ok aránya, ami a CPC esetén inkább enyhe emelkedést jelent és kisebb túlzott pesszimizmusra utal, de a mutató most még lejjebb ereszkedett, így bár a tendencia még él, egyre kevésbé mondható el, hogy már mindenki eladott, ezért vételeknek kellene jönnie.

A másik oldalon viszont nem látszik, hogy extrém alacsony érték lenne, így nem sok esély van arra sem, hogy hirtelen nagy eladások indulnának meg. Itt is inkább az látszik, hogy valódi relatív nyugalom van most a részvénypiacon, és ennek kapcsolt derivatív tőzsdéin is.

Új csúcsok és mélypontok különbsége

Valamivel rosszabb helyzetet mutat a New York-i Értéktőzsdén az új csúcsok és mélypontok számából kialakított kumulált értéket mutató vonal diagramja. Az abszolút számoknak itt nincs jelentősége, a vonatkozó részvényindexekkel kapcsolatos relatív mozgásnak, az esetleges divergenciának annál inkább.

Itt pedig az utóbbi kapcsán már érzékelhető komoly eltérés.

Amíg az S&P 500 például a január elejei csúcsokkal kezd lassan kacérkodni, addig nincs elegendő új maximum az egyedi részvényekben, hogy igazán széleskörűnek lehessen nevezni az emelkedést.

Van viszont megfelelő mennyiségű éves minimum, amelyek ugyan nem éppen elsöprőek, de ahhoz bőven elegendőek, hogy még a visszakapaszkodás során is alacsonyan tartsák az indikátort. Ez arra utal, hogy nincs elég papír az emelkedés mögött, bár itt még bőven van esély arra, hogy a többség csatlakozhasson a felfutáshoz.

Sokkal rosszabb a helyzet a korábbi vezetőrétegben és a tavaly jó darabig az élen járó, technológiában gazdag Nasdaq esetén. Itt az indikátor nagyot esett egyébként már két hónappal az indexben lévő csúcs előtt, vagyis egyre több papír nemcsak leszakadt a növekedéséről, hanem komolyan dél felé vette az irányt. Ez a folyamat a mai napig tart és talán most kezd el egy kicsit lassulni, de így is komoly belső gyengeséget jelez, legalábbis ami a közepes és kis papírokat jelenti.

Emelkedő és csökkenő papírok forgalmának eltérése

Ha az emelkedő és csökkenő papírok mögötti forgalmat is figyelembe vesszük, akkor egy jó ideig a konzervatívabb NYSE is romlott a felszín alatt, méghozzá jóval a csúcs beállítása előtt.

Ám éppen a márciusban indult visszapattanás az, amelyik mintha változtatna az elmúlt tíz hónap trendjén.

Az utóbbi hetekben komoly pénz érkezett a tőzsde széles merítésű részvényeibe. Ez még nem jelent feltétlenül komoly változást, de az esély rá tavaly nyár eleje óta a legnagyobb.

Az őszi nagy divergenciák során ez volt az egyetlen piaci indikátor, amely végig magabiztosságot sugárzott magáról, és most sincs ez másképpen. A nagy technológiában irányuló forgalom a fenti Nasdaq-os indikátor tudatában azt jelenti, hogy bár a nagy papírokból húztak ki valamennyi tőkét, és ez már vissza is ment beléjük az elmúlt hetekben.

Bullish Percent Indexek

Sokat romlott a Bullish Percent Index a nagy kapitalizációban tavaly, itt is jelezve, amit fent és korábbi elemzéseinkben is megállapítottunk: egyre kevesebb részvény vitte a piacot a hátán (aminek meg is lett az eredménye). Itt is mintha kezdene változni a kép.

Pár napja az indikátor értéke olyan magas volt, mint tavaly júniusban utoljára: minden négy részvényből három pozitív jelzést adott.

Ha a korrekció nem lesz nagy, és 76 fölé megy a mutató értéke az további megerősítés, hogy a bizalom visszatér a piacra.

A Nasdaq esetén is hasonló folyamatot látunk az utóbbi hónapokban és az utóbbi hetekben is, mint az S&P 500-nál, de lényeges különbség, hogy sokkal mélyebbről kellene visszajönni, és egyelőre kevésbé megnyugtató az ellenirányú mozgás. A medvepiacra jellemző értékekből még egy komoly menetelés után sem sikerült elérni, hogy legalább a részvények fele adjon pozitív jelzést. Ez ismét megerősíti a kis és közepes kapitalizációjú technológia lemaradását, ami nem katasztrófa, de mindenképpen kockázatot növelő tényező.

Összességében a kép ugyan vegyes, de valamivel több a valóban nyugodt piacra utaló jelek, mint a közelgő viharra hajazók.

A piaci indikátorok tehát egyelőre nem adnak komolyabb aggodalomra okot a vételi oldalon lévőknek, de igazán a shortosoknak sem. Emiatt a következő hónapokban is érdemes ezeket a mutatókat követni, még akkor is, ha rövidtávon a nagyobb elmozdulás esélye egyelőre nem nagy.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

