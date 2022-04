Kulcsfontosságú szinteken a chip gyártók részvényei

A chip gyártók az elmúlt hónapokban annak ellenére kerültek egy világos csökkenő trendbe, hogy számos forrásból folyamatosan áramlanak hírek a chip hiányról. Ennek természetesen hatalmas árfelhajtó hatása van, ami azonos vagy akár még javuló eredményhányadok mellett az árbevétel növelésén keresztül ezeknek a vállalatoknak is növelné az értékét. A piac azonban nem így gondolta és ezek a papírok egy olyan szintig estek, ahol a technikai elemzés szemszögéből nagyon fontos lenne, hogy az esés már rövid távon se folytatódjon. Ellenkező esetben olyan sok befektető dobná be a törülközőt, ami hosszú időre megpecsételné az ágazat sorsát.

A chip gyártókat sokan ciklikus jellegű ágazatnak tartják, ami sokáig logikus is volt, hiszen a gazdasági konjunktúra idején sokkal több személyi számítógép, konzol, és mobiltelefon fogyott az utóbbi évtizedekben. A várható kamatemelések és a gazdaság lassulásának a félelmei miatt az előrejelzések pedig sorra érkeznek arról, hogy csökken a PC-k és egyéb fenti eszközök kapcsán a megrendelésállomány. Bár a chip hiány mind a mai napig jelen van, és a szűk keresztmetszet a kínálati oldalon van, a piaci szereplők a technológiai szektor általános esése mellett egyre inkább arra számítanak, hogy a specifikus fundamentumok is fokozatosan romlani fognak, ahogyan a beszállítói láncon az árbevételek csökkenése végigfut majd.

Ezeknek a vállalatoknak az ügyfelei és a termékek felvevőpiaca viszont szélességében is olyan sokat módosult, és olyan sok helyen van már szükség chipekre, hogy a ciklikus jelleg körül mára azért megjelentek a kérdőjelek is. Egyre inkább nagy és egyenletes a kereslet a félvezetőkre, és manapság már csak egy nagyon durva recesszió tudná megakadályozni a vásárlók egy jó részét, hogy ne rohanják meg karácsonykor az Apple boltjait a legújabb iPhone modellért. Ha máshogy nem, akkor a telekom szolgáltatók valamelyik havi díjas megoldásával, de akkor is hozzá fog jutni a friss mobiltelefonhoz.

Mindezek mellett nem szabad elfelejteni, hogy ma már szinte minden elektronikai eszköz komoly számítási kapacitású chipekkel van felszerelve, legyen szó egy autó rendszeréről, egy robotporszívóról, vagy akár csak egy modern csillagászati távcsőről. Ez szétteríti a kockázatokat a chip gyártók számára, mindamellett, hogy egyelőre még sokkal inkább a fokozott kereslet kielégítése a legnagyobb problémájuk. Sőt: az eszközönként használt chipek száma is fokozatosan növekszik, ami miatt kevésbé probléma, hogy az eladott PC-k, szerverek száma átmenetileg csökkenni fog.

Ez a vélekedés pedig azt támasztaná alá, hogy

az utóbbi hónapok esése sokkal inkább az ágazat túlzott megbüntetése a korábbi szárnyalás és esetenként merész árazásért, mintsem valódi gondokat tükröző visszarendeződés.

A legjobb példa erre a világ legnagyobb chip gyártója, a Taiwan Semiconductor, amely hirtelen eltűnése esetén még az sem lehetetlen, hogy összeomlana a világgazdaság. A cég múlt héten tette közzé negyedéves számait, amelyek igen lenyűgözőre sikerültek. Az árbevétel növekedése meghaladta a 35%-ot, és az inflációs környezet okozta beszállítói oldali nyomás ellenére a margin-ok is nagyot javultak: a profit 45%-kal ugrott meg. Az eredmények olyan jók lettek, hogy a menedzsment az egész évre szóló bő 20%-os emelkedési várakozását is megemelte.

A piaci reakció: a nyitás utáni kis emelkedést földbe döngölték, és egy tiszta disztribúció végén az árfolyam még lejjebb került, mint a korábbi napokon, amikor is a kurzus amúgy is rengeteget esett már a januári csúcshoz képest. Ez a fajta szkeptikus hozzáállás nagyon is jellemző most a részvénypiacra, különösen a technológiai szektorra, és azon belül is a félvezető cégekre. Emiatt félő, hogy lassan a hosszabb távú befektetők jelentős része is elveszíti a türelmét, a mostani szintek alatt rengeteg valós és mentális stop-loss aknamezője fekszik.

Ha a jó hírekre sincs emelkedés, akkor mi lesz, ha negatívak jönnek?

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

A helyzet nagyon hasonló számos chip gyártó esetén, így nem csoda az sem, hogy az ágazat ETF-e és számos részvény esetén is a technikai kép szinte ugyanaz: lassan fél éve létező ereszkedő trendcsatorna, masszív támasszal, amelynek a közvetlen közelében sertepertél az árfolyam. Ez még akkor is egy teljes ágazatra vonatkozó pesszimizmust tükröz, ha tudjuk, hogy a már említett Taiwan Semiconductor és a második legnagyobb Nvidia együttesen majdnem az ETF portfóliójának a negyedét teszik ki.

A legfontosabb támasz itt kicsivel 240 dollár alatt található és bár a volatilitás ciklusa tetejénél jár, illetve erről a szintről volt egy kis visszapattanás, ez alig pár napig tartott és az ETF már tegnap egy fordulós jelet adott.

A következő hetekben ezért a halálkereszt árnyékában el fog dőlni, hogy mennyire lesz képes az utolsó támasz megtartani az ágazatot, vagy a trendcsatorna mentén hosszú távra is egy komolyabb lejtmenet kezdődik.

Támaszok: 239

Ellenállás: 288; 317

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Taiwan Semiconductor (TSM)

A már említett globális kulcsszereplő egy nagyon erős dupla fordulós jelzéssel hajtotta végre a trendfordulót még januárban. Azóta itt is egy masszív eső trendcsatornát látunk, hasonló halálkereszttel és erős támasszal, mint az ágazat ETF-e esetén. Vannak azonban markáns különbségek is. A trendvonal és a támasz ugyanis egy csökkenő háromszöget zár be, amelynek a vége egy héten belül elérkezik, így itt már nagyon is valószínű egy gyors elmozdulás. Erre teret ad az a tény is, hogy a volatilitás nemrég nemhogy magas lett volna, de ciklusa alján járt és elindult felfelé.

A támasz elesése itt vélhetően egy gyorsabb és nagyobb momentumú zuhanással járna, ezért a kockázat is magasabb.

Szintén nem tekinthető éppen pozitív jelnek, hogy a forgalom alapú CMF indikátor szinte folyamatosan a negatív tartományban tartózkodik. Természetesen az egyre kedvezőbb árazás miatt egy ponton a komoly intézményi szereplők is visszatérhetnek a piacra, ennek azonban az lenne a jele, hogy akkumulációkat látunk a grafikonon. Mostanában azonban erre nem került sor.

Támaszok: 98

Ellenállás: 117; 127; 141

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Nvidia (NVDA)

Az Nvidia csak május 25-én teszi közzé negyedéves számait, ezért addig inkább az iparág körüli általános hangulat fogja befolyásolni az árfolyamot. A fentiek miatt ez inkább negatív volt idén, azonban ez a részvény enyhe jeleket mutat a nagyobb relatív erő területén. A kulcsfontosságú támasz itt eleve erősebbnek tűnik, hiszen régebben kialakult és a kurzus már többször érintette, sőt: sikeresen tesztelte azt.

A korábbi erősebb trend és a viszonylag kisebb korrekció miatt a halálkereszt is most kezd létrejönni, és egy kis esély még van arra, hogy ez ne legyen szignifikáns a hosszú távra nézve.

Bár a CMF most bukott le a mélybe, legalább tartós pénzkivonást nem látunk, és a magas volatilitás is arra utal, hogy inkább csak később lesz nagy jelentőségű elmozdulás az árfolyamban. Mindazonáltal a támaszok közel vannak, és ezek elesése itt is meghatározó lehet jónéhány hónapra, így az enyhe relatív erő ellenére itt is elsősorban ezekre a szintekre érdemes fókuszálni.

Támaszok: 213; 195

Ellenállás: 231; 292; 331

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Intel (INTC)

Andy Grove, az Intel korábbi vezérigazgatójának legendás szavai szerint csak a paranoidok maradnak fent, és ez nekik kétségtelenül sikerült is. Ugyanakkor az árfolyam hosszú távon egyre inkább úgy néz ki, mintha egy hatalmas tető építésén dolgozna. Ezért itt a közeli támaszoknak talán még a többieknél is nagyobb szerepe van. Azt, hogy a csökkenő trend már régóta tart jól jelzi, hogy a középtávú mozgóátlag stabilan alatta van a hosszútávúnak, azonban a tét itt főként a tendencia esetleges begyorsulása.

Rövidebb távokon ugyanakkor meglepő módon hajszállal jobb a helyzet, mint a legtöbb ágazati konkurens papírja esetén,

ugyanis a grafikonon mintha kialakulni látszana egy magasabb lokális mélypont a napokban. Emellett 44 dollár közelében, vagy legalábbis egy kicsit felette mindig megjelentek a vevők, egy kicsit felfelé hajtva az árfolyamot, ami még akkor is jó jel, ha nem igazán mentek ennek utána ezeket a napokat követően. Ráadásul ezeknek az akcióknak köszönhetően pozitív pénzbeáramlás is volt a részvénybe, igaz: ez a napokban sokat gyengült. A kockázat persze itt fokozott, főleg azért, mert a gyorsjelentésig már csak egy hét van hátra.

Támaszok: 47,80; 44,00

Ellenállás: 52,10; 56,00

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Advanced Micro Devices (AMD)

A szintén hatalmas, még mindig 150 milliárd dollár feletti kapitalizációval rendelkező vállalat május 3-án publikálja gyorsjelentését, így a rövidtávú kockázat itt is fokozottnak tekintendő. A piaci reakciók előjelei egyelőre nem nevezhetőek biztatónak, hiszen egy szűk és szabályos trendcsatornában vezet az árfolyam útja lefelé, amit pár nap kivételével a részvény egyszer sem hagyott el. Eközben létre jött a már többször emlegetett halálkereszt is, megnyitva az utat a hosszútávú eső trend előtt is.

A momentum pedig eközben nem volt olyan nagy, hogy gyakran létrejöjjön túladott állapot, nagy pánik nem volt a piacon és nagy intézményi kiszórások sem, ami továbbra is erősen érzékennyé teszi a rossz hírekre, vagy csak az ágazati rossz hangulat hullámaira az árfolyamot. A mostani nagyon magas volatilitás azért okozhat némi kivárást, de

a fontos támasz már így is elesett és nincs annak jele, hogy a papírnak lenne elég ereje visszakapaszkodni akár csak ennek közvetlen közelébe,

a visszatesztelés pedig szóba sem jött. Így az eladói oldal előtt egy viszonylag könnyű támadási lehetőség áll.

Támaszok: 87

Ellenállás: 103; 126; 155

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

