Nagyon úgy fest, hogy még nincs vége az olajár robbanásnak

Bár piaci közhely, hogy az olaj és az egyéb energiahordozók árfolyama idén, sőt: az elmúlt fél év során szárnyalt, valójában többségük immáron két hónapja nem tudott új maximumot megütni. A technikai elemzés képe alapján most az tűnik valószínűbbnek, hogy a korrekciónak lassan vége és az árfolyamok hamarosan akár ismét felrobbanhatnak. Hiába volt komoly emelkedés eddig is, a történelmi olajár sokkok tapasztalata alapján szélsőséges helyzetekben - mint a mostani háború - ennél sokkal durvább emelkedések is előfordultam már.