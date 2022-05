Világszerte terjed a majomhimlő, elindult a száguldás a tőzsdéken

Még soha nem fordult elő annyi majomhimlős megbetegedés Európában, mint az utóbbi napokban, és mivel már régóta abbahagyták a himlő elleni védőoltásokat a világ fejlett országaiban, így akár egy újabb világjárvány is potenciális veszély lehet. Az Egészségügyi Világszervezet is szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és bár majomhimlő ellen nincs speciális vakcina, de a himlő megállítása érdekében használt védőoltások hatékonyak lehetnek. Ennek apropóján a himlő gyógyítására és kezelésére szakosodott, tőzsdéken jegyzett biotechnológiai cégek részvényárfolyamai nagyot raliztak a múlt héten, és ma is folytatódik az emelkedés - ennek apropóján megnéztük, hogy mit érdemes tudni ezekről a vállalatokról.

Erről szólnak a hírek, ezzel van tele a sajtó

A múlt héten ütötte fel a fejét a nyugati világban egy elsősorban Afrikára jellemző zoonózis, a majomhimlő vírus. Bár Kemenesi Gábor virológus szerint semmiképpen sem hasonlítható a koronavírushoz és nem is várhatóak komoly esetszámok, hiszen ez egy emberről-emberre nehezen terjedő fertőzés - azt azonban érdemes kiemelni, hogy egyelőre járványügyileg nem köthetőek az esetek egymáshoz, a terjedés módja, mintázata és a forrás tehát egyelőre nem, vagy csak részben ismert.

Az első hírek szállingózása óta egyre több országban jelenik meg a majomhimlő, a Global Health folyamatosan gyűjti azokat az országokat, ahol már regisztráltak fertőzötteket, Rusvai Miklós virológus szerint Magyarországon is megjelenhet a fertőzés. Nemrég pedig rendkívüli ülést hívott össze a WHO az európai esetek miatt, miután a német szakértők a legnagyobb európai majomhimlő-járványkitörésnek nevezték a mostani esetet és az Egyesült Királyság is jelentős növekedésre számít a megbetegedésekben. A tervek szerint pénteken ül össze az Egészségügyi Világszervezet pandémiás és járványügyi potenciállal rendelkező veszélyekkel foglalkozó stratégiai tanácsadó csoportja, amely tanácsokat ad a világra veszélyes fertőzésekkel kapcsolatban.

Több szakértő is felhívta már egyébként a figyelmet arra, hogy a már USA-ban is megjelent majomhimlő ellen bár nincs speciális vakcina, de a himlő megállítása érdekében használt védőoltások hatékonyak lehetnek a majomhimlő ellen - ennél fogva az élelmes befektetőknek

érdemes lehet körülnézni azon tőzsdén jegyzett vállalatok háza táján, melyek profiljába tartozik a téma.

Kik jöhetnek szóba?

Chimerix

Daniel Kuritzkes, a bostoni Brigham and Women's Hospital fertőző betegségek osztályának vezetője szerint mivel a majomhimlő hasonlít a himlőhöz, a jelenleg engedélyezett himlő elleni oltóanyagoknak, mint például a Chimerix Temblexének, némi védelmet kell nyújtania az újonnan rohamosan terjedő majomhimlő ellen. A vállalattal kapcsolatban érdekes adalékként elmondható, hogy tavaly a Chimerix felvásárolta az Oncoceutics nevű rákgyógyszer-fejlesztő céget, hogy hozzáférjen az ONC201 nevű, késői stádiumban lévő, agydaganat elleni kísérleti kezeléshez. Ezt követően azonban kiderült, hogy az ONC201 még nem tart a remélt fejlődési szakaszban, ezt követően a Chimerix részvényei azért is estek, mert a vállalat elismerte, hogy hosszú és költséges vizsgálatokat kell lefolytatnia, mielőtt benyújtja kérelmét az FDA-hoz.

A Chimerix papírja pénteken több mint 6,8 százalékot ralizott, ma pedig 7,2 százalékos pluszban nyitott a részvény.

Bavarian Nordic

Az amerikai biogyógyászati hatóság (BARDA) a legfrissebb hírek szerint 119 millió dollárt fizetett a Bavarian Nordic vakcinagyártó biotech-cég Jynneos nevű gyógykészítményeire vonatkozó opciók lehívásáért, amely a himlő mellett a majomhimlő gyógyítására is alkalmas lehet. További 13 millió adagra vonatkozó opcióval rendelkezik még a BARDA 2025-ig bezárólag, aminek értéke összesen 180 millió dollárt tesz ki.

Paul Chaplin, a Bavarian Nordic vezérigazgatója az Endpoints Newsnak adott interjúban elmondta, hogy a vállalat régóta kapcsolatban áll a BARDA-val és "felkészült bármire, ami ezután következhet".

A Bavarian Nordic részvénye

a múlt szerdai piaczárás óta 53 százalékot ralizott,

ma azonban a londoni tőzsdén már 1,8 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Emergent Biosolutions

Az Emergent Biosolutions biotech cég nemrég megszerezte a Tembexa, a minden korosztály számára 2021-ben engedélyezett himlő elleni kezelés forgalmazási jogait a Chimerixtől, és várhatóan a BARDA-val is szerződést fognak kötni. Érdekességként megjegyezhető, hogy a vállalat jelentős összegű szerződést kötött még 2021-ben az AstraZeneca és a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináinak előállítására vonatkozóan, a gyártók mintegy 400 millió adag Covid-19 vakcinát rendeltek - azonban az amerikai élelmiszerügynökség (FDA) ellenőrzésén megbukott az Emergent Biosolutions, miután olyan J&J dózisokat találtak, amelyek az AstraZeneca vakcinájához szánt összetevőkkel voltak szennyezettek.

A vállalat részvényei pénteken 11,5 százalékot raliztak, négy nappal azután, hogy 225 millió dollárt fizetett a cég a gyógykészítmény jogaiért a Chimerixnek. A mai kereskedést jelentős, 10,4 százalékos pluszban kezdte a részvény.

Siga Technoligies

Ha nagyobb majomhimlőjárvány tör ki, a Tembexa többek között a Tpoxx-szal fog versenyezni, ami a SIGA Technologies himlő elleni kezelése. Május 19-én az FDA engedélyezte a Tpoxx intravénás változatát, amelyet olyan betegek számára lehet beadni, akik nem tudják lenyelni a Tpoxx szájon át szedhető kapszuláit - a részvény erre is reagálva nagyot ralizott az elmúlt napokban, ma kisebb pluszban kezdte a kereskedést.

A SIGA Technologies részvényei azért emelkedhettek nagyobb mértékben a versenytársaknál, mert a Tpoxxot Európában már engedélyezték a himlő mellett a majomhimlő kezelésére is. Eközben az Egyesült Államokban az FDA a Tpoxxot és a Tembexát a himlő kezelésére bár engedélyezte, de a hivatal még mindig nem döntött egyikről sem a majomhimlő ügyében.

Ha valóban komoly járvány lesz a majomhimlőből, akkor az USA-nak szüksége lesz a vakcinák széleskörű terjesztésére, az igazi kérdés pedig az lesz, hogy ki kap majd erre elsőként lehetőséget - mondta Norman Baylor, aki egykor az FDA oltóanyag-kutatási és felülvizsgálati hivatalát vezette, jelenleg pedig tanácsadóként dolgozik. Hozzátette:

A készlet nem elegendő ahhoz, hogy mindenkinek eljuttassuk (az ellenszert)

Egy papír mutatja fordulat jeleit

Az Emergent Biosolutions egy nagyon masszív csökkenő trendben volt az elmúlt hónapokban, ám a mostani helyzet egy merőben más hangulatot csempészett a részvény piacára. A forgalom megugrása, a rések felfelé, a túladott állapotból történő felrobbanás mind mind arra utalnak, hogy a vevők visszatértek a részvénybe és talán közülük jó páran hosszabb távra is tervezhetnek. Amíg a Siga esetén nyilvánvaló az, hogy szinte kizárólag a rövidtávú spekuláció irányítja az árfolyamot, addig az EBS esetén hosszabb időre szóló ralit is elindíthatott az utóbbi néhány nap, amely beteljesülése esetén ugyan szinte bizonyosan nagy volatilitással mérgezi majd meg a remegő kezű befektetők hétköznapjait, de cserébe akár szép hozamokkal is kecsegtethet.

Ennek a folyamatnak a fenntartása érdekében fontos lenne, hogy hosszú zöld gyertyák jelenjenek meg később is a grafikonon és a hátrahagyott réseket ne zárja be a piac, illetve az is előny lenne, ha a kurzus az 50 napos átlag felett tud maradni. Ennek nem feltétlenül kell ennek a héten megtörténnie, hiszen az RSI rakétasebességgel száguld a túlvett zóna felé, és a volatilitás is kiugróan magas: szükség lenne egy kis konszolidációra, hogy a piaci szereplők kifújják magukat. Ha ez alatt nem lesz nagyobb visszaesés, akkor az kifejezetten pozitív jelzés lehet a folytatást illetően. A mai - eddig kialakult - hullócsillag alakzat azért óvatosságra int.

