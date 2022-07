Tíz év után megérkeztek a két számjegyű kötvényhozamok Magyarországra

Az elmúlt napokban 10 százalék fölé emelkedett a három- és ötéves magyar kötvények referenciahozamra, két számjegyű másodpiaci értékre utoljára több mint egy évtizede volt példa a magyar piacon. És a hozamemelkedés szinte biztos nem állt még meg, hiszen a jegybank várhatóan tovább emeli a kamatot az infláció elleni közdelem jegyében a következő hónapokban.

Megjött a 10 százalék feletti hozam

Pénteken a magyar hároméves kötvények másodpiaci referenciahozama 10,4%-ra emelkedett, az ötéves papírok esetében pedig 10,16% volt az érték. Vagyis

2012 januárja után először láttunk két számjegyű hozamot magyar kötvények esetében.

Bő tíz évvel ezelőtt is a három- és ötéves hozam emelkedett átmenetileg néhány napra 10% fölé, azt megelőzően valószínűleg a 2008-as pénzügyi válságot követően volt példa hasonlóra. 2009 elején láttunk 12 százalék feletti hozamszintet is, akkor a tízéves kötvény referenciaértéke is átlépte a lélektani 10 százalékos határt.

Most a rövid oldalon, a diszkont kincstárjegyek hozama is intenzíven emelkedett az elmúlt hónapokban, lassan a 12 hónapos referenciahozam is átlépi a 10 százalékot. Vagyis elsősorban a hozamgörbe közepén volt intenzív az emelkedés, emiatt inverzzé vált a hozamgörbe, vagyis ma az 1-5 éves papírok hozama magasabb, mint a hosszú, tízéveseké.

Még nincs vége az emelkedésnek

De mi történt a magyar hozamokkal? Alapvetően két tényező mozgatja őket:

Egyrészt a globális környezet, mindenhol elszálltak az állampapírok hozamai, a jegybankok folyamatosan szigorítanak, kamatot emelnek. Másrészt a hazai tényezők, de itt is elsősorban az MNB kamatemelése játszik szerepet.

Ezek vezettek oda, hogy nagyon intenzív hozamemelkedést láttunk a piacon, gyakorlatilag tíz év csökkenését korrigálta vissza a kötvénypiac egyetlen év alatt.

És ennek a folyamatnak még nincs vége, hiszen a nagy fejlett jegybankok folyamatosan emelnek tovább, a legfrissebb várakozások szerint a Fed július végén akár további 100 bázispontot is szigoríthat. Az EKB pedig a jövő héten kezdheti meg a kamatemelési sorozatot.

Részben emiatt, részben a továbbra is magas infláció miatt itthon is további kamatemelés van még a csőben, a befektetők várakozásai szerint az MNB akár 13% környékére is növelheti a jelenleg 9,75%-os irányadó kamatszintet.

És a hazai monetáris politikában ezen felül még további kockázatok vannak, hiszen az infláció nem tudni, hol fog tetőzni. Az alábbi tényezők miatt akár még magasabb is lehet az áremelkedés, mint korábban gondoltuk:

A tartósan gyenge forint, ami az importárakon keresztül beépül az inflációba.

A kormány által kivetett különadók, melyeket a kereskedők és szolgáltatók átháríthatnak a fogyasztókra.

A rezsicsökkentés részleges feladása, mely az energiaárakon keresztül épül majd be.

Vagyis a júniusi 11,7%-os infláció után egyáltalán nem zárható ki, hogy a következő hónapokban látunk akár 15% körüli értéket is, ami az MNB-t további kamatemelésre kényszerítheti, így a hozamokat is tovább hajthatja felfelé.

Nagyon fog fájni a költségvetésnek

Az emelkedő hozamkörnyezet legnagyobb vesztese pedig a költségvetés lehet, mely emiatt egyre többet fizethet ki kamatkiadásra, ez éves szinten könnyen több százmilliárd forintos tétel is lehet. Korábban már írtunk róla, hogy az utóbbi tíz év nagyjából 1000 milliárd forintos kamatkiadása 2023-ban akár 2000 milliárd fölé is emelkedhet.

Kérdés, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor milyen hozamszintekkel számoltak, a fenti összeg akár még magasabb is lehet 10%-os kötvényhozamok mellett.

Így a büdzsének újabb jelentős teher „szakadhat a nyakába” a következő években, amit ki kell gazdálkodni, ráadásul mindezt lassuló gazdasági növekedés vagy adott esetben recesszió mellett.

Címlapkép: Getty Images