Nem elég nagy az infláció? Most még az olajkartell is rátesz egy lapáttal!

Februárban kitört az ukrajnai háború, általános pánik söpört végig a tőkepiacokon, és jöttek az embargók is az orosz energiatermékekre, ezek mind olyan tényezők, amik felfelé hajtották a már korábban is emelkedő energiaárakat az év első felében, köztük az olajét is. A gazdasági visszaeséstől való egyre nagyobb félelem azonban erélyes lépésekre sarkallta a világ vezető jegybankjait, jöttek a sorozatos kamatemelések, amikre reagálva tovább szakadtak a tőzsdék, és esett az energiatermékek ára is. Ebben a környezetben ültek össze személyesen több mint 2 év után az olajhatalmak vezetői, hogy a recessziós félelmek ellenére egy rég nem látott mértékű termeléscsökkentésről határozzanak. Az igazán égető kérdés nem más, mint hogy mindez mit is jelent pontosan a valóságban, mekkora hatása lesz a lépésnek a globális olajkínálatra és általában az inflációra, és hogyan alakíthatja mindez az olajhatalmak és az Egyesült Államok közti amúgy is feszült kapcsolatot.

Megszületett a döntés

2022 elején még az ukrajnai háború kitörése okozta általános pánik és piaci bizonytalanság kezdte el egyre meredekebben felfelé hajtani a már az azt megelőző hónapokban is emelkedő energia- és nyersanyagárakat, köztük az olajét is, aztán júniusban már az orosz energiahordozókra kivetett embargók okoztak újabb sokkot és lőtték az árfolyamokat rég nem látott szintre. Ezt követően azonban a nyári hónapok már a kőolajár csökkenéséről szóltak, a koronavírus-világjárvány kitörése óta először tudott zsinórban 3 hónapon keresztül eséssel zárni az olaj ára. Az esés hátterében főként a jegybankok - elsősorban az amerikai Fed - szigorodó monetáris politikája állt, az erősödő dollár, a sorozatos kamatemelések, valamint a növekvő recessziós félelmek komoly részvénypiaci mélyrepülést okoztak világszerte, és ez alól az energiatermékek sem képeztek kivételt.

Az olajár hirtelen esésének következtében borítékolható volt tehát a termeléscsökkentés az OPEC+-tagok részéről, ezt a befektetők el is kezdték árazni. A vágás mértéke azonban korántsem volt a kőbe vésve, kezdetben még arról szóltak a hírek, hogy a kínálat szűkítése mindössze napi néhány százezer hordónyi lesz, ami inkább csak jelképes, jelzés értékű lépés lett volna, később azonban az OPEC+-országok képviselőitől szivárgó információk alapján már napi 500 ezer, majd egymillió hordós csökkentésre lehetett számítani. A tegnapi OPEC+-ülés előtt azonban már a napi 2 millió hordós termeléscsökkentés is az asztalon volt, és így, hogy

a legextrémebb várakozás vált valósággá,

ez ismét teret adott az árfolyamemelkedésnek és az elemzői várakozások is markánsan átalakultak.

De hogy mindez mit is jelent pontosan a valóságban, mekkora hatása lesz a történelmi lépésnek a globális kínálatra és hogyan alakíthatja mindez az olajhatalmak és az Egyesült Államok közti amúgy is feszült kapcsolatot, az már egy másik kérdés.

Mit jelent a vágás?

A döntés fényében fontos kiemelni, hogy

A VALÓSÁGBAN A LÉPÉSNEK KISEBB HATÁSA LEhet A GLOBÁLIS KÍNÁLATRA,

mivel több tagország már most is jóval a hivatalos kvóták alatt termel, ami azt jelenti, hogy automatikusan megfelelhetnek az új határértéknek anélkül, hogy csökkenteniük kellene a kitermelést.

Damien Courvalin, a Goldman Sachs elemzője nemrég kifejtette: mivel az oroszok a jelenlegi kvótájukhoz képest körülbelül napi 1,3 millió hordóval kevesebbet termelnek, ezért az OPEC+ 2 millió hordós napi csökkentése a valóságban csak akkor lenne igazán fájó, ha Oroszországot kivennék a számításból - ráadásul Oroszország nem valószínű, hogy engedélyezne jóval a kapacitása alatti kvótát. A Goldman szerint egyedül az orosz alultermelés körülbelül 1,5 mb/d termeléskiesést jelent, így a tegnap bejelentett napi 2 millió hordós kiigazítás effektíve körülbelül nettó 4-600 ezer mb/d (millió hordó / nap) értéket képvisel.

A novemberi előrejelzések alapján Oroszország napi 9,5 millió hordó kitermelést fog végrehajtani a hónapban, szemben az eddigi 11 milliós kvótával; a most bejelentett termeléscsökkentéssel az oroszokra jutó rész napi 10,8 millió hordóra mérséklődhet, még ez is jóval az aktuális teljesítmény fölötti érték. Az oroszokon kívül egyébként még Kazahsztán is jóval az eddigi kötelezettség alatt termelt, a napi 1,7 millió hordóhoz képest kevesebb mint 1,3 mb/d-t szállítottak szeptemberben, novemberre azonban ez az érték már napi 1,5 millió hordóra nőhet, míg az ország kvótája kis mértékben, 1,69 mb/d-re csökken. Aránylag nagy mértékben fog csökkenni a kapacitásai szélén termelő Szaúd-Arábia kínálata is, a korábbi 11 mb/d kvótához képest (az oroszokhoz hasonlóan) napi 10,8 millió hordó termelési kötelezettsége lesz novembertől az arab országnak, az előrejelzés szerint ezt tudják is majd teljesíteni. Iraknak szintén jelentősen, napi 50 ezer hordóval csökken a kitermelési kötelezettsége. Az OPEC+ tagországok össztermelésére vonatkozó kötelezettség a vágás után napi 41,8 millió hordóra mérséklődik, az előrejelzések alapján a tagok összesen 40,6 mb/d-termelést fognak tudni véghezvinni novemberben.

Amena Bakr, az Energy Intel munkatársa szintén árnyalta a 2 milliós számot - a szakember egy tweetben úgy fogalmazott, hogy az OPEC és az OPEC-en kívüli országok esetében a 2022 augusztusi előírt termelési szintekről 2022 novemberétől kezdődően 2 mb/d-vel vágták meg a termelést, ez azonban valamivel kevesebb, mint 1 mb/d tényleges csökkentést jelent. Az RBC Capital elemzői szerint az 1 millió bpd kínálatcsökkentés több mint fele várhatóan a világ legnagyobb exportőrétől, Szaúd-Arábiától fog majd származni.

This means an actual cut of a little under 1 million bpd #OOTT — Amena (Bakr) October 5, 2022

Végül a legegyértelműbb válasz Abdulaziz bin Salman szaúdi energiaügyi minisztertől származik, aki kimondta, hogy a tényleges kínálatcsökkentés valójában körülbelül 1 -1,1 millió napi hordó lesz.

Mindazonáltal nem érdemes a ló túloldalára esve elbagatellizálni a lépés következményeit, a politikai feszültségek mellett (ezekről később szó lesz) az olajhatalmak hozzáállása kimondottan nehézzé teheti az olajpiaci körülményeket. A következőkben megnézzük, hogy mit gondolnak a legfrissebb fejleményről a nagybankok elemzői.

Tovább emelkedhet az olajár?

Goldman Sachs

"A kínálati oldalon jelenleg látott fejlemények előkészítik a terepet ahhoz, hogy az év végéig magasabb árfolyamokkal számoljunk" - mondta Damien Courvalin a Bloomberg TV-nek. A bank 10 dollárral, hordónként 110 dollárra emelte a Brentre vonatkozó negyedik negyedéves becslését.

UBS

Az olajpiac várhatóan tovább szűkül, és a Brent 100 dollár fölé emelkedik az elkövetkező negyedévekben - írják elemzésükben a szakemberek. Az OPEC+ termelésvisszavágása az orosz nyersolajimport európai tilalmával, a stratégiai olajtartalékok OECD általi felszabadításának valószínűsíthető befejezésével és a gázból olajra való átállásból eredő nagyobb kereslettel együtt fogja szűkíteni a piacot ezen a télen.

ING

Az OPEC+ lépése elég ahhoz, hogy drámaian megváltoztassa a jövő évi kilátásokat, és 2023 egészére deficitbe taszítsa a piacot

- mondta Warren Patterson, az ING Group nyersanyagstratégiáért felelős vezetője egy interjúban. A bank jövő évi, 97 dolláros hordónkénti Brent-előrejelzéséhez képest magasabb árfolyamot is el tudnak képzelni, ugyanakkor az amerikai stratégiai tartalékok további felszabadítása oldhatja a feszültséget, bár ennek valószínűleg csak korlátozott hatása lesz Patterson szerint.

Citigroup

Bár a csökkentés papíron nagy, a valós termeléskiesés jóval kisebb lesz, mivel a csoport már most sem éri el a kvótáit - írták elemzésükben a bank szakértői. Szerintük

a tényleges piaci hatás a megállapodás időtartamától függ,

mivel az OPEC+ úgy döntött, hogy 2023 végéig meghosszabbítja együttműködését. A kínálatcsökkentés hosszabb ideig alacsonyan tartja a globális készleteket, és 2023-ban kifejezetten szűkössé teheti a piacokat.

ESAI Energy

"Ez a megállapodás mérsékelten kedvezőtlen az árfolyamok szempontjából, mivel a piac ma valóban többletben van" - írta Sarah Emerson, a vállalat ügyvezető igazgatója egy elemzésben, hozzátéve, hogy az OPEC+ novemberi ülése lesz igazán perdöntő, amikor a decemberi termeléséről fognak dönteni az olajhatalmak.

JP Morgan

Natasha Kaneva, a JP Morgan árupiaci stratégiájának vezetője megismételte az idei negyedik negyedévre vonatkozó, 100 dolláros hordónkénti várakozását a Brent benchmarkot illetően, a szakember úgy fogalmazott, hogy ennek megvalósulásához öt kulcsfontosságú feltételnek kell teljesülnie:

A keresletnek a negyedik negyedévben napi 0,9 millió hordóval kell ugrania éves összevetésben (yoy), ennek nagy része a gázolaj helyettesítéséből adódhat;

az Oroszországgal szembeni szankciók napi 600 ezer hordóval fogják csökkenteni a kínálatot;

Szaúd-Arábia termelésének a szeptemberi extrém, napi 11 millió hordós termeléséről 10,6-10,7 mbd ütemre kell normalizálódnia;

az amerikai stratégiai készletekből (SPR) történő felszabadításoknak októberben vagy hamarabb véget kell érniük; és

az amerikai dollárnak stabilizálódnia kell.

Kaneva elmondása szerint amennyiben a fenti kereslet-kínálati feltételek közül négy megvalósul, akkor a bank modelljei alapján

a kínálat csökkenésének és a kereslet megugrásának köszönhetően az idei negyedik negyedévre komoly hiány alakulhat ki.

Ha a deficithez hozzáadjuk az erős dollárt, akkor a JPMorgan szerint a negyedév későbbi szakaszában az olajárak ismét a 100 dolláros szinthez érhetnek.

Fokozódó feszültségek

Az olajpiaci kihatás mellett a lépés növeli a feszültséget az olajhatalmak és az Egyesült Államok között, és további válaszlépéseket válthat ki Washingtonból. Joe Biden még az év korábbi szakaszában Szaúd-Arábiába látogatott, hogy a novemberi félidős választások előtt magasabb kitermelést és ennek következtében alacsonyabb árakat érjen el el az amerikaiak számára.

Szeptember elején egyébként még olyan hírek is megjelentek, hogy az Egyesült Államok kész lenne megtámasztani a piacot, és 80 dolláros hordónkénti árszinten megkezdhetnék stratégiai olajkészletük (SPR) újratöltését, miután az elszálló energiaárak gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásai miatt közel 40 éves mélypontra apasztották azt - a mostani döntés után azonban újabb 10 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a tartalékokból novemberben, hogy mérsékeljék az üzemanyagárak várható emelkedését. Az olajkínálat növelésére tett legújabb erőfeszítésként a Biden-kormányzat emellett arra készül, hogy enyhítse a venezuelai rezsim elleni szankciókat, hogy a Chevron újra termelhessen olajat az országban.

Az amerikai stratégiai olajkészletek változása 1982 és 2022 között. Forrás: U.S. Energy Information Administration

A Szaúd-Arábia vezette országcsoport lépése nyomán

a Fehér Ház közleményében csalódottságának adott hangot, rövidlátó döntésnek nevezte a kitermelés csökkentését.

Karinne Jean-Pierre szóvivő újságírók előtt tegnap úgy fogalmazott, hogy az OPEC+ egyértelműen Oroszország mellé állt a szerdai bejelentéssel. A szóvivő azt is hozzátette, hogy ez az eset is emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államoknak miért fontos csökkentenie függését a külföldi energiaforrásoktól, és a tiszta energia felé fordulnia.

A mostani megállapodás a jegybankokat is nehéz helyzetbe hozza, hiszen amennyiben nem mutatnak megfelelő elkötelezettséget a szigorú monetáris politika folytatása mellett, különösen Amerikában, úgy könnyen ismét 3 számjegyű olajárakat láthatunk majd a piacokon, ahogy azt a JPMorgan elemzője is előre vetítette. A tőzsdei emelkedést látva pedig éppen ennek az ellentétét árazta az elmúlt napokban a piac: miután csalódást keltő munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, a befektetők úgy gondolták, hogy az adatokat látva a Fed visszavonulót fújhat, és visszafoghatja a monetáris politikájának szigorítását.

Az viszont biztos, hogy ebben a helyzetben nem célszerű a Fednek lazítania,

hiszen a döntés gyengébb dollárt is eredményezne, ami táplálhatná az energiaárak növekedését, ezáltal tovább fűtve a már most is évtizedes csúcsokon lévő inflációt.

Beárazták a befektetők

Már korábban is írtuk, hogy jóval a vágás előtt elkezdték beárazni a befektetők a kitermelés csökkentését, ennek megfelelően a Brent és a WTI típusú olaj árfolyama is nagyot emelkedett a napokban, előbbi jegyzése 9,3 százalékot ugrott 3 nap alatt, míg az utóbbi árfolyama 10,4 százalékkal került feljebb ugyanebben az időben.

A 2 millió hordós vágás azonban valamelyest meglepte a piaci szereplőket és a bejelentés után újabb emelkedésbe kapcsoltak az árfolyamok, a Brent olaj jegyzése tegnap reggel óta másfél százalékkal került feljebb,

míg a WTI jegyzése szerda reggel óta 1,4 százalékos pluszban van.

A teljes évet tekintve előbbi árfolyama 20,5 százalékkal, utóbbié pedig 22,5 százalékkal került feljebb - a jelenlegi szintek pedig már egyáltalán nincsenek messze a több elemző által is előrevetített három számjegyű értékektől.

Címlapkép: Getty Images