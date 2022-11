Csak úgy repkednek a milliárdok – Mutatjuk, ki mennyi extraprofitot von el az energiavállalatoktól!

Portfolio 2022. november 24. 13:30

Az orosz-ukrán háború miatt a már előtte is kimondottan magas energiaárak valósággal az egekbe szöktek, az energiacégek a meredeken emelkedő gáz-, olaj- és áramár miatt pedig hatalmas profitokra tettek és tesznek szert a kontinensen. Az egyre súlyosabb energiaválságot kezelendő, a 27 EU-s tagállam egyebek mellett szeptember végén egyezségre jutott a szolidaritási hozzájárulás megállapításáról, aminek értelmében az extraprofitok egy részét a gazdaság egyéb szereplői, illetve a társadalom felé át kell csatornázni a terhek enyhítése érdekében. A kontinens számos országában vezettek már be, vagy terveznek bevezetni különféle szolidaritási hozzájárulásokat a jelenlegi helyzetben most megnézzük, hogy hazánkon kívül melyik európai országban milyen hozzájárulások vannak már érvényben.