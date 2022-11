Országok remegnek bele ebbe a fordulatba, mikor lesz végleg vége a vasszigornak?

Országos szintű tüntetések, több mint húsz éve a legnagyobb kínai anyaországi megmozdulási hullám: már a Napnál is világosabb, hogy a kínai embereknek elegük van a „zéró-covid” intézkedésekből és a drákói vasszigorból, főleg most, hogy a világ legnagyobb része kezdi elengedni a maszkviselési kötelezettséget, a lockdownokat és a közösségi távolságtartást is. Úgy tűnik, hogy a KKP megértette végül az üzenet lényegét, a legfrissebb fejlemények tükrében elmondható, hogy a világ második legnagyobb gazdasága elindul a teljes újranyitás felé vezető úton. Az igazán fontos kérdés az az, hogy mindez mikor és milyen feltételek mellett valósulhat meg, illetve mit jelenthet ez Európára nézve?

Egyre nagyobb az elégedetlenség, országos szintű tüntetések vannak Tegnap számoltunk be róla, hogy országos szinten tüntetések zajlanak a Kínai Népköztársaság belső területein, egy szerencsétlenül alakult tűzeset miatt szabadultak el nemrég az indulatok; a hatóságoknak jó eséllyel sikerült volna időben megfékezniük a lángokat, ha nincsenek a „zéró Covid” jegyében meghozott, drákói lezárások. A legtöbb kínai városban a karanténok, lockdownok és kijárási korlátozások ellen tüntetnek, de vannak, akik már Hszi Csin-ping elnök lemondását követelik. Mint ismert, Kínában a zéró-covid-elv miatt vasszigorral intézkednek a hatóságok minden koronavírus-gyanús esetben: Pekingben például mintegy 4 millió ember él már több mint 100 napja totális hatósági karanténban. Nyugati lapok úgy írnak az országszerte egyre hevesebb tüntetéssorozatról, mint a Tienanmen-téri vérengzésekben kicsúcsosodó, 1989-es tüntetések óta látott legnagyobb kínai anyaországi megmozdulási hullámról (tehát nem Hongkong), amely veszélyezteti a Kínai Kommunista Párt (KKP) hatalmát is. Hivatalos, kínai lapok eközben űrhajózásról, Hszi elnök kubai vezetőkkel való találkozásáról, ecuadori streamerekről írnak (tehát a tüntetésekről egyáltalán nem), miközben a közösségi médiában is hevesen törölgetik a demonstrációkról szóló posztokat, szlogeneket. Ahogy azt tegnap már előrevetítettük: az események tükrében nem volt kizárt, hogy a KKP megérti végül az üzenet lényegét: az embereknek elegük van a „zéró-Covid” intézkedésekből és a drákói lezárásokból, főleg most, hogy a világ legnagyobb része kezdi elengedni a maszkszigort, a lockdownokat és a közösségi távolságtartást. A legfrissebb bejelentésk szerint pontosan ebbe az irányba várható elmozdulás. Úton a teljes nyitás felé A fentiek tükrében elmondható tehát, hogy Kína egy komoly választás előtt állt: az elharapódzó járványhelyzet megfékezése érdekében további szigorú intézkedéseket tartson fenn és vezessen be - ami a tiltakozások további eszkalálódásának kockázatával járna -, vagy a szabályozások enyhítésén keresztül szabad utat engedjen a vírus terjedésének. A legfrissebb fejlemények tükrében úgy tűnik, Kína az utóbbi mellett döntött, és ezzel azt jelezte a vezetőség, hogy elindulnak a teljes újranyitás felé vezető úton. Ma reggel a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság sajtótájékoztatót tartott néhány fontos üzenettel: Kína fel fogja gyorsítani a 80 év felettiek oltását.

Kína felelősségre fogja vonni a túlzott korlátozást végző tisztviselőket.

Kína folyamatosan módosítja a koronavírus-politikáját.

A tisztviselőknek gyorsan kell megválaszolniuk a lakossági kéréseket. A dán Danske Bank elemzői szerint Kína most érhette el azt a pontot, ahol a gazdasági és társadalmi költségek túl nagyok lettek és már meghaladják a fokozatos nyitás miatt várható halálesetszám-növekedés okozta "egészségügyi veszteséget". Az esetszámok megugrásával párhuzamos lazítás során pedig nem mindegy, hogy az idősek milyen arányban veszik fel a nekik felajánlott oltóanyagokat. Kína ideiglenes kórházak építésén is dolgozott, ami annak a jele, hogy felkészülnek a további terjedésre és az egészségügyi infrastruktúrára nehezedő nyomásra. A fejlesztés egyben jelzés a lakosság felé, hogy a kormányzat reagál az egyre hangsúlyosabb frusztációra, ez a dán bank elemzői szerint tompíthatja a tiltakozásokat. A piacok, a háztartások és a vállalatok számára az elemzők szerint az a fontos, hogy most már "látni a fényt az alagút végén", azaz látni a zéró-covid politika kivezetését és ezzel párhzamosan a gazdasági helyzet javulását, de a másik oldalról meg ott van a vírus robbanásszerű terjedésének a kockázata is. Éppen ezért a Danske Banknál továbbra sem gondolják, hogy teljes újranyitás fog történni a közeljövőben, egész pontosan a nyári melegebb évszakig nem számítanak erre az elemzők, és persze a szigor teljes kivezetésének a feltétele, hogy az idősek teljeskörűen be legyenek oltva. Mindenesetre az elemzők meggyőződése, hogy Kína szakítani fog a zéró-covid politikával és megnyitja az utat a gazdasági fellendülés irányába 2023 második felében, ez pedig egy olyan fellendülés lesz, ahol a fogyasztásban és az ingatlanszektorban is óriási felgyülemlett kereslet fog felszabadulni. Éppen ezért várakozásaik szerint a kínai gazdasági növekedés 2024-ben 5,3 százalékos lehet. Reagálnak a tőzsdék A legfrissebb bejelentésekre hevesen reagáltak a befektetők a tőzsdéken, az irányadó börze, a hongkongi Hang Seng index 5,2 százalékos emelkedéssel zárt, ezzel már jócskán ledolgozva az októberben látott meredek zuhanást, amit Xi Jinping elnök hatalom-megszilárdításának híre váltott ki a kommunista párt kongresszusát követően. A Hang Seng index egyébként a mai rali ellenére is jelentős, több mint 22 százalékos mínuszban van eddig idén. Ami pedig az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai óriásvállalatok árfolyamának alakulását illeti, komoly ralit láthatunk több részvény esetében is. Mit jelent mindez Európának? A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezetője októberben úgy fogalmazott az európai gázellátási kihívások kapcsán, hogy bár most szinte teljesen tele vannak Európa-szerte a gáztárolók, de azok a tavasz végére 25-30%-a le fognak ürülni és az orosz szállítások kérdésessége, illetve a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan felpörgő kínai gázimport miatt óriási kérdés, hogy hogyan lehet majd a tárolókat a következő télre feltölteni. Az elmúlt hónapokban bár segítette az európai gáztárolók feltöltését egyrészt az, hogy megmaradt még valamennyi orosz gázszállítás, másrészt Kínában a gazdasági problémák miatt jelentősen csökkent a gázimport, ha viszont utóbbi jövőre a legfrissebb fejleményeknek köszönhetően felpörög, míg az orosz szállítások esetleg teljesen leállnak, akkor Európában az egy elég nehéz néhány hónapot okozhat jövő márciustól kezdve a következő télig – vázolta a helyzetet Faith Birol. Amint a fenti ábrán látjuk: mostanra jócskán 90 százalék fölé emelkedett az EU-s gáztárolók együttes töltöttsége, ami magasabb, mint az elmúlt tíz évben ilyenkor átlagos mérték, de innen szokott a tavasz végére 35% körülig esni a töltöttség és Birol ehhez képest 5-10%-ponttal alacsonyabb mélypontot vázolt még októberben. Emögött az az egyik feltételezése (ezt ki is mondta), hogy az oroszok a télen esetleg teljesen leállíthatják a gázszállításokat Európa felé, hiszen ekkor fájna a legjobban a helyzet. Ezt, a tárolók apadására gyakorolt hatást, még az sem tudná teljesen ellensúlyozni, hogy közben szavai szerint igencsak dinamikusan fogja vissza az energiafogyasztását a kontinens. Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 29. Nagy változás jöhet Kínában? Erre érdemes figyelni 2022. 11. 22. Kína újra lezár, romlik a gazdasági hangulat 2022. 11. 14. Kína először adhat engedélyt mRNS-vakcinákra 2022. 07. 11. Fellángolt a vírus, újabb korlátozások Kína-szerte 2022. 06. 28. Nem kíméli a járvány a Nike-t sem Címlapkép: Getty Images