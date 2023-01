Robban az infláció, összeomlanak a tőzsdék, egekben a kamatok - Hova lehet menekülni?

A 2022-es évre még nagyon sokáig fogunk emlékezni: a sokadik hullám és oltás után kezdtük végre elfelejteni a koronavírust, és mire a nyomasztó emlékeket az asztal alá söpörve fellélegezhettünk volna, Vlagyimir Putyin egy váratlan mozdulattal felborította azt a bizonyos asztalt, és a vírushoz hasonlóan olyan helyzetet teremtett, amit előtte senki nem vélt elképzelhetőnek. Jött tehát a háború, elszabadult a már előtte is meredeken emelkedő infláció, a monetáris politika példátlan tempójú kamatemelésekkel próbálta és próbálja tartani a lépést, közben egyre hangosabban kopogtat az ablakon a globális recesszió réme. Az ehhez hasonló helyzetekben a történelem során gyakran a különböző menekülőeszközöknél kereste a helyét a tőke: a 2022-es év viszontagságai után elmondhatjuk, hogy egy elég minőségi táptalaj alakult ki az arany csillogásához 2023-ra. De mit gondolnak az elemzők, miért lehet az idei év sztárterméke a sárga nemesfém? És ha ez valóban így lesz, akkor mégis milyen konkrét befektetési lehetőségek kínálkoznak?

Sokáig nem felejtjük 2022-t

Infláció

Talán senkinek sem kell már magyarázni, hogy miért is volt olyan extrém és (reméljük) megismételhetetlen a 2022-es év. Az orosz-ukrán háború, az energiaválság, az egekbe szökő infláció és a recessziós félelmek gyakorlatilag mindent a feje tetejére állítottak, és egyebek mellett olyan fordulatot hoztak a monetáris politikában, amire a közgazdasági tankönyvek alighanem évtizedek múlva is hivatkozni fognak. A legjelentősebb hatást a Fed éles irányváltása fejtette ki a világra: az amerikai jegybank 2021 nagy részében még úgy érvelt, hogy a magas infláció átmeneti, és már 2022-ben visszatérhet a jegybanki 2 százalékos célhoz, azonban nem ez történt, a fogyasztói árindex júniusi tetőzésekor elérte a 9 százalékot is, ráadásul ezen a ponton már nehéz volt azonosítani, hogy a valóban jó eséllyel átmeneti, részben külföldről importált kínálati inflációról volt-e szó, vagy már az amerikai fogyasztás húzta fel az árindexet.

Kamatok

Az infláció emelkedésére aztán határozottan reagált az amerikai jegybank: eljött az a pont, amikor már szó sem volt arról, hogy az infláció átmeneti, a nyugtató narratíva helyét átvette az „inflációt minden áron letörjük” dogma, amelynek jegyében a Fed olyan lépésekre szánta el magát, amelyre a ’80-as évek óta nem volt példa: négy alkalommal emeltek 2022-ben 75 bázisponttal az irányadó kamaton, összesen pedig 4,25 százalékkal nőtt az irányadó ráta.

2022-BEN VÉGET ÉRT A REKORDALACSONY KAMATOK KORA,

az év eleji 0,25 százalékról tehát év végére 4,5 százalékra nőtt a kamatsáv teteje, ami szignifikáns emelkedést jelentett és emellett a pénzügyi eszközök egy sorának átárazódását is elhozta világszerte.

Ha tulajdonítunk a történelemnek némi magyarázó erőt, akkor elmondhatjuk, hogy egy jelentős gazdasági-geopolitikai kockázatokkal teletűzdelt rendszerben, ahol a piaci szereplők a rég nem látott inflációs környezetben globális recesszióra számítanak, ilyenkor az arany, mint befektetési menekülőeszköz kifejezetten jól tud teljesíteni. Márpedig ezek a körülmények, ahogy fentebb is láthattuk, mind adottak, így mondhatni, hogy

egy elég minőségi táptalaj alakult ki a sárga nemesfém csillogásához 2023-ra.

Sok érv szól az arany mellett

A nemesfémek, különösen az arany és az ezüst tehát népszerű termékek lehetnek és fedezetet jelenthetnek az infláció és a bizonytalanságok ellen, legalábbis a klasszikus vélekedés szerint. A mögöttes logika alapján ezeket a termékeket a fiat pénzekkel ellentétben nem lehet csak úgy a "semmiből kinyomtatni", ennél fogva értéküket kevésbé befolyásolják a világ gazdasági eseményei.

Az arany mellett szólhatnak még a 2022-es év viszontagságai mellett az alábbi tényezők, ahogy azt a Saxo Bank kiemelte nemrég egy elemzésben:

A Fed szigorú monetáris politikája súlyos problémákat okozhat az amerikai kötvénypiacokon, amely új intézkedéseket, lényegében egy újabb mennyiségi enyhítést (QE) hozhat magával, ez pedig a dollár leértékelődéséhez vezethet, ez logikusan a dollárban denominált arany árfolyamának emelkedésével párhuzamosan történhet.

vezethet, ez logikusan a dollárban denominált arany árfolyamának emelkedésével párhuzamosan történhet. Továbbá a szigorú járványügyi korlátozásokat feloldását követően Kína nyersanyagpiaci kereslete is robbanásszerűen növekedhet , ami az árak emelkedésével tovább fűtheti az inflációs nyomást idén. Ennek a folyamatnak már látszik is az előszele: a hónap elején a kínai központi bank bejelentette, hogy mintegy 1,8 milliárd dollár értékű arannyal bővítette tartalékait, így a nemesfém összértéke mintegy 112 milliárd dollárra emelkedett.

, ami az árak emelkedésével tovább fűtheti az inflációs nyomást idén. Ennek a folyamatnak már látszik is az előszele: a hónap elején a kínai központi bank bejelentette, hogy mintegy 1,8 milliárd dollár értékű arannyal bővítette tartalékait, így a nemesfém összértéke mintegy 112 milliárd dollárra emelkedett. Emellett pedig a geopolitikai események hatására ismételten a szuverenitás és az önellátás felé terelődhet a hangsúly, a devizatartalékok leépítésével pedig előtérbe kerül az aranytartalékok szerepe. Az Arany Világtanács (WGC) adatai szerint a központi bankok világszerte mintegy 400 tonna aranyat vásároltak a tavalyi harmadik negyedévben, ami csaknem duplája volt a korábbi rekordnak, ami 2018 azonos időszakában 241 tonna volt. A legjelentősebb vásárlók között volt többek között India, Katar, Törökország és Üzbegisztán is.

Központi bankok aranyvásárlása negyedévekre bontva (2022-re csak Q3-ig van adat), forrás: World Gold Council

A jelek szerint a fenti körülményekre és a globális recessziótól való félelemre tekintettel hasonlóan gondolkozik több elemző is, akik az arany és ezüst vásárlására biztatják a nagyérdeműt, néhol egészen elrugaszkodott célárakat megfogalmazva:

Eric Strand

Eric Strand, az AuAg ESG Gold Mining ETF vezetője a múlt hónapban úgy fogalmazott, hogy szerinte 2023-ban új történelmi csúcsot fog elérni az arany, és egy újabb bikapiac fog indulni a nemesfémnél, amikor az ár meghaladja az unciánkénti 2100 dollárt. "A központi bankok a nagy pénzügyi válság óta folyamatosan egyre több és több aranyat tesznek hozzá a tartalékaikhoz, és 2022-ben új rekordot állítottak fel" - emlékeztetett Strand. "Véleményünk szerint a központi bankok 2023 folyamán irányt váltanak a kamatemelésekkel kapcsolatban és megengedőbbé (dovish) válnak, ami robbanásszerű mozgásokat fog megindítani az arany számára az elkövetkező években.

Ezért úgy véljük, hogy az arany 2023 végén legalább 20 százalékkal magasabb szinten fog zárni, és azt is látjuk, hogy a bányászok kétszeresen is felülmúlhatják ezt a teljesítményt

Juerg Kiener

Juerg Kiener, a Swiss Asia Capital ügyvezető és befektetési igazgatója is bizakodó hangnemet ütött meg a kilátásokat illetően, a szakember a múlt hónapban a CNBC-nek azt mondta, hogy a jelenlegi piaci körülmények a 2001-es és 2008-as éveket tükrözik. "2001-ben a piac nem csak 20 vagy 30 százalékot mozgott, hanem sokkal többet, ugyanez volt 2008-ban is, amikor tulajdonképpen egy kisebb eladási hullám volt a piacon, és a stimulus érkezésével az arany 600 dollárról pillanatok alatt 1800 dollárra emelkedett, így

szerintem nagyon jó esélyünk van arra, hogy (most is) egy nagyobb elmozdulást lássunk

- fogalmazott Kiener, hozzátéve: "Ez nem csak 10 vagy 20 százalék lesz, szerintem olyan mozgást fogunk látni, amivel új csúcsokat fogunk elérni."

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa című bestseller írója az ezüst esetében 75 dolláros, az arany esetében pedig 3 800 dolláros szintet vizionált még december végén,

I became a gold bug in 1972. I was a Marine pilot in Vietnam flying behind enemy lines hoping to buy gold at a discount because the mine was in enemy hands. Found out the price of gold is the same all over the world. I predict silver going to $75 and gold to $3800 in 2023. {:url} — Robert (Kiyosaki) December 29, 2022

egy másik tweetben pedig kifejtette:

Az infláció emelkedik. A kamatlábak emelkednek. A tőzsde összeomlik, mindez magasabbra küldi az aranyat és az ezüstöt

Hozzátette: "Lehet, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy ezeken az alacsony árakon vásároljunk aranyat és ezüstöt."

Gold over 1800. Silver over 24. Inflation moving up. Interest rates moving up. Stock market to crash sending gold and silver higher. May be last chance to buy gold and silver at these low prices. Take care. {:url} — Robert (Kiyosaki) December 27, 2022

A tavalyi év árfolyamalakulásait tekintve egyébként bár nem mondható el, hogy biztos menedékül szolgáltak volna a nemesfémek a befektetők számára, az arany árfolyama 2022-ben azonban mindössze mintegy 0,3 százalékkal csökkent a vezető tengerentúli részvényindexek 17-28 százalékos eséséhez képest. A tegnapi kisebb emelkedésével azonban már

több mint fél éves csúcsra ért az arany jegyzése,

utoljára június közepén volt ilyen magasan az árfolyam.

Többek között az elharapódzó inflációs félelmeknek, az amerikai kamatemelési tempó csökkentésének és a dollár gyengülésének, illetve Kína nyersanyagpiaci keresletének várható robbanásszerű növekedése miatt a részvénypiacok mellett tehát a nemesfémek is fellendülést mutattak az október közepi mélypontjuk óta, a trend pedig sok szakértő szerint tovább folytatódhat. A kérdés már csak az, hogy hogyan lehet ebből profitálni? A fizikai aranytömb-vásárlás lehetőségén kívül természetesen akadnak jóval kényelmesebb megoldások is, mint például a tőzsdére bevezetett befektetési alapok (ETF), vagy pedig az aranybányász vállalatok részvényeinek személyében – most az utóbbiakat fogjuk megnézni részletesebben.

Mik lehetnek jó lehetőségek?

Az aranyat bányászó, finomító és kereskedő vállalatok részvényeibe való befektetés sokkal egyszerűbb, mint a fizikai arany vásárlása, azt azonban fontos kiemelni, hogy az aranycégek részvényei bár korrelálnak az arany árával, de az egyes vállalatok aktuális nyereségességével és kiadásaival kapcsolatos fundamentális adatokon is alapulnak s jegyzések. Jó hír viszont, hogy szemben az arannyal az érett szakaszban lévő aranybányász cégek döntő többsége osztalékot is fizet, vagyis folyamatos pénzáramot biztosítanak a befektetők számára.

Elemzésünkben közelebbről is megnéztük a nagyobb bányatársaságokat, első körben piaci méretük alapján leszűrtük a tizenöt legnagyobb, európai vagy amerikai tőzsdéken kereskedhető részvényeket – a vonatkozó vállalatok jelentős része Kanadában, az Egyesült Államokban vagy Afrikában végez bányászati műveleteket, feltárásokat. Fontos még kiemelni, hogy az elmúlt években jelentős konszolidáció vette kezdetét a szektorban, számos nagy volumenű felvásárlás zajlott le a nagyvállalatoknál, elsősorban ennek köszönhetően látható a nagyobb "szakadék" az első három és a többi szereplő piaci mérete között. 2021 végén például az Agnico Eagle Mines olvadt össze a kanadai Kirkland Lake Golddal egy több mint 10 milliárd dolláros ügylet keretében, a Newmont pedig a GT Goldot vásárolta meg ugyancsak 2021-ben.

Ezt követően a Reuters adatbázisából lekért elemzői ajánlások alapján rendeztük sorba a cégeket; az ábra alapján elmondható, hogy többnyire optimisták az elemzők a szektor szereplőivel kapcsolatban. Bár kevés szakember követi, de csak vételi ajánlat érkezett négy vállalat részvényére is, továbbá 50 százalék feletti vételi aránnyal rendelkezik a 15-ből 9 részvény, ami szintén jónak mondható. A legkevésbé kedvelt papírok között láthatjuk a dél-afrikai központtal rendelkező AngloGold Ashantit, az észak-amerikai Coeur Miningot és a nulla százalékos vételi aránnyal "büszkélkedő", kanadai Equinox Goldot.

Sok vállalat esetében jelentős, 20 százalék feletti felértékelődési potenciált láthatunk, jelentősen kilóg azonban a sorból az elemzők szerint több, mint 150 százalékos szárnyalásra "hivatott" brit Greatland Gold részvénye - bár itt azért fontos kiemelni, hogy a listánkon a második legkisebb piaci mérettel rendelkező, Ausztráliában működő társaságot mindössze két elemző követi aktívan. Egyedül az AngloGold Ashanti esetében alacsonyabb az elemzői célárak átlaga, mint a jelenlegi árfolyam.

A bevételek várható alakulása mentén (P/E) figyelembe vett árazás során nem tudtuk az összes vállalatot figyelembe venni, mivel négy cég esetében nem várható profit 2025-ig bezárólag. A fennmaradó társaságoknál mondhatni eléggé széles a skála, a cégek közel felénél ugyanis nem számolhatunk be szignifikáns EPS-növekedési kilátásokról az előttünk álló két évben, sőt: több társaság esetében is negatív ez a mutató. Ezzel szemben két cég, a kanadai Kinross Gold és a brit Pan African Resources esetében kimondottan magas, 10 százalék feletti értékről beszélhetünk úgy, hogy a 2024-es P/E értékek is viszonylag alacsonynak számítanak ezeknél a társaságoknál a versenytársakéhoz képest. Ennek tükrében az utóbbi két vállalat papírját lehet vonzónak nevezni árazás szempontjából.

Az imént mutatott grafikonok (vételi ajánlások, felértékelődési potenciál és árazás) alapján számunkra a Kinross Gold és a Pan African Resources tűntek a befektetési szempontból legérdekesebb cégeknek, a kettőből azért választottuk az előbbit, mert brit társához képest jóval kiterjedtebb elemzői lefedettségel rendelkezik a Kinross Gold.

Jó választás lehet a Kinross Gold

A kanadai és a New York-i tőzsdén is jegyzett, torontói székhelyű Kinross Gold többek között az Egyesült Államokban, Brazíliában, Chileben és Ghánában bányászik nemesfémeket, a vállalat jelenleg körülbelül 9 000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat papírjával már 1984 óta lehet kereskedni az NYSE-n, jelenleg 2,9 százalékos osztalékot fizetnek a cégnél, 2008 óta két negyedévet leszámítva mindig fizettek osztalékot. A vállalat novemberi, befektetőknek tartott negyedéves prezentációjában láthatjuk a Kinross jövőbeli terveit és saját előrevetített kilátásait, ezeket itt lehet részletesen megnézni.

Ahogy azt korábban is láthattuk, az elemzői várakozások kimondottan pozitív jövőt vetítenek előre a vállalat számára. A Reuters legfrissebb adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján 8 szakember javasolja vételre, 3 tartásra, eladásra pedig egy elemző sem ajánlja a vállalat papírjait.

Az elemzői célárak átlaga 25,7 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, az átlagos célár 5,14 dollár.

Az orosz piacról való kivonulás jelentősen ronthatott a vállalat idei jövedelmezőségén, a 340 millió dollárt érő eszközöket júniusban adta el a társaság. Emellett a megnövekedett jövedelemadó-terhek sem tettek jót az üzletnek, többek között ezzel magyarázták az idei második negyedéves, 9,3 millió dolláros veszteséget. Ami a jövőbeli kilátásokat illeti, a bevétel és profit szempontjából is kedvezőtlenül alakuló 2022-es év után ismét emelkedés jöhet az adózott eredmény tekintetében, 2024-ben már közel 330 millió dollárral számolnak a cégnél.

A Kinross Gold részvényárfolyama 2022-ben közel 30 százalékot zuhant, a mélypontot az arany jegyzéséhez képest korábban, már július közepén elérte - azóta viszont egy komoly rali után már 40 százalékot emelkedett a részvény.

Címlapkép: Getty Images