Teljesen rákattantak a magyarok egy befektetésre, ez lett az új kedvenc

Az utóbbi hónapok keresleti adatai bebizonyították, hogy új kedvenc befektetése lett a magyaroknak: a kötvények, de az minden formában. Veszik az állampapírt, a banki kötvényeket és a kötvényekbe fektető befektetési alapokat is. Az MNB friss statisztikái szerint februárig már több mint 500 milliárddal bővült a lakosság állampapír-állománya, ennek harmadát a DKJ-k adták. Nem maradnak le sokkal a befektetési alapok, ahol már 374 milliárdos a vagyonbővülés, és új kedvencként emelkednek ki a banki kötvények, amelyek idén eddig már 83 milliárdos állománybővülést mutatnak.

Visszatért a lakosság állampapír-kereslete

Az MNB friss értékpapír statisztikái szerint folytatódik a jelentős állománybővülés a befektetési alapoknál: két hónap alatt 374 milliárd forinttal bővült a lakossági állomány, február végére ezzel meghaladva a 6300 milliárd forintot.

A befektetési alapoknál is nagyobb állománybővülést mutattak fel idén eddig az állampapírok, amelyek az év első két hónapjában közel 520 milliárd forinttal bővültek a háztartási megtakarítások között, 10 658 milliárdra.

A részvényekben lévő megtakarítások értéke is bővült, február végén az állomány 1246 milliárd forintra nőtt.

Az állampapírok mellett van egy másik kötvénypiaci szegmens is, amely egyre több lakossági pénzt vonz: a banki kötvényeké.

A banki kötvények állománya évekig 50-60 milliárd forint között stagnált, a tavalyi második félévtől kezdve azonban megugrott az aktivitás, február végére az ilyen típusú kötvényekben lévő háztartási vagyon megközelítette a 250 milliárd forintot.

Ezzel a banki kötvényeké a harmadik legnagyobb vagyonnövekedést felmutató értékpapír-kategória a háztortásoknál.

1100 milliárdnál a DKJ-állomány

Továbbra is töretlennek tűnik a Diszkont Kincstárjegyek iránti lakossági kereslet, ennek köszönhetően

a háztartások DKJ-állománya elérte az 1100 milliárd forintot.

A DKJ-k felemelkedése az alapkamat és a kötvénypiaci hozamok emelkedésével párhuzamosan indult, lejárattól függően a DKJ-k jelenleg 13,8-15,1% közötti hozamokkal kecsegtetnek.

A számok azt mutatják, hogy csak idén eddig a lakossági DKJ-állomány 156 milliárd forinttal nőtt, tehát a lakossági állampapír-bővülés mintegy harmadát ez a termék adja.

Az állampapír-állomány növekedése a DKJ-kereslet mellett a PMÁP iránti fokozott keresletnek is köszönhető, az inflációkövető papír ugyanis most januárban váltott egy sokkal vonzóbb, akár 16%-ot elérő kamatozásra.

Hosszú hónapok trendje tört meg tehát 2023-ban az állampapíroknál, a lakosságtól ez a kategória az év első két hónapjában közel 545 milliárd forintnyi friss tőkét vonzott be, holott tavaly csak alig beszélhettünk nettó tőkebeáramlásról.

Mindeközben a befektetési alapok szorosan a második helyen követik az állampapírokat népszerűségben, az év első két hónapjában összesen több mint 300 milliárdot vonzottak be, a részvények pedig még enyhe mínuszban vannak az idén.

Az utóbbi hónapokban magasabb keresletet mutat a banki kötvények piaca is, 35-50 milliárd körüli havi kereslettel.

Ezért ugrottak ekkorát a banki kötvények

Ahogyan arról már múlt hónapban is írtunk, a banki kötvények iránti megnövekedett lakossági kereslet nem annyira meglepő, tekintve, hogy a magyar bankoknak is meg kell felelniük az ún. MREL követelménynek („minimum requirement for own funds and eligible liabilities”, azaz szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmények).

A követelmény a bankok likviditási helyzetét hivatott javítani, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankoknak megszabott mennyiségű tőkeelemet és átváltható/leírható kötvényt kell tartaniuk. Ezeknek az elvárásoknak a bankok rendes működésük során felhalmozódó tőkéjük mellett kötvények kibocsátásával tesznek eleget, részben pont a lakosságnak szóló kötvénykibocsátásokkal.

Az utóbbi hónapokban több hazai nagybanknál is kijöttek vonzóbb kamatozású banki kötvények, ami mögött az is húzódhat, hogy mivel a bankoknak ebben a magas hozamkörnyezetben versenyezniük kell a befektetőkért, kénytelenek ezt magasabb kamatozású eszközökkel megtenni.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy az utóbbi egy-két évben jelentősen megugrott a banki kötvények állománya, február végén 3440 milliárd forintot tett ki:

Az arányokat tekintve a legtöbb banki kötvényt külföldi befektetők tartják, ezt követően a banki portfóliókban található a legtöbb, de láthatóan felkúszott az utóbbi hónapokban a lakosság részaránya is, februárban már meghaladta a 7%-ot.

Mindegy, csak kötvény legyen

Az utóbbi hónapok adatai alátámasztják, hogy

a magyarok számára az új kedvenc egyértelműen a kötvénybefektetés lett, mindegy, hogy milyen formában, ami egyértelműen összefügg a hozamszintek általános emelkedésével.

Ezt bizonyítja, hogy a befektetési alapokon belül is a kötvényalapok állománya ugrott meg a legjelentősebb mértékben, a tavalyi trend idén is folytatódik, hiszen februárban a kötvényalapok állománya több mint 185 milliárddal, 1969 milliárd fölé ugrott.

Továbbra is a kötvényalapok kezelik a legnagyobb lakossági vagyont, ezt követik 1531 milliárddal a vegyes alapok, majd 1075 milliárddal az ingatlanalapok.

A külföldieknél van a legtöbb államadósság

A magyar lakosság állampapír-részesedése február végén 27,7%-ra nőtt, így ez a második legmagasabb arány a tulajdonosi bontásban.

A külföldi szereplők állampapír-piaci részesedése a legmagasabb továbbra is, februárban ez 30,7%-ot tett ki. A főbb tulajdonosok közül a hitelintézetek állampapír-aránya 24,5%, övék tehát a harmadik hely a sorban:

