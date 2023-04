Megszavazták, jön a rekord osztalék a Molnál!

A Mol csoport közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2022-es év pénzügyi teljesítményéről szóló jelentést, és közel 280 milliárd forintos rekord osztalékfizetésről döntöttek. Elsősorban a megugró energiaáraknak és a relatíve olcsón érkező orosz olajnak köszönhetően tavaly minden tekintetben rekord évet zárt a társaság, ezután lehetett számítani arra, hogy a 2022-es év után fizetett osztalék rendkívül magas lesz.

Az április eleji igazgatósági javaslatnak megfelelően 279 751 665 550 forintos osztalék kifizetéséről határozott ma a Mol közgyűlése a 2022-es üzleti év eredménye után. A rekordmagas osztalék megállapításánál figyelembe vették a tavalyi év remekül sikerült számait, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket és a piaci környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot is.

ÉS HOGY MI TESZI LEHETŐVÉ A REKORD OSZTALÉK FIZETÉSÉT? EGYSZERŰ: A sok TEKINTETBEN REKORDDAL ZÁRULT TAVALYI ÉV.

2022 az extremitások éve volt, ez pedig hatványozottan igaz az energiaiparra, így a Mol számára is: a második negyedéves bődületes rekordoknál konkrétan újra kellett skáláznunk a grafikonjainkat, hogy ábrázolni tudjuk a az energiaárak egekbe szökése miatt elért elképesztő eredményeket, aztán a harmadik negyedév csak rádobott erre még egy nagy lapáttal. És bár a negyedik negyedév az olajár-esésnek és a szűkülő, de még így is nagyon tág spreadeknek köszönhetően már nem hozott rekordokat a főbb sorokon az olajtársaságnál, a tavalyi évet így is soha nem látott működési eredménnyel zárta le a Mol.

A tavalyi rekord év után tehát ma közel 279,8 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek,

ez jócskán meghaladja az azt megelőző 2021-es év 242 milliárd forintos rekordját.

Ugyancsak érdekes lehet még a befektetők számára, hogy a közgyűlés felhatalmazta a társaság igazgatóságát saját részvények megszerzésére, az alábbiak szerint:

A saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is.

A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége: a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.

A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

A közgylés emellett Hernádi Zsoltot az igazgatóság tagjává választotta a 2023. május 1-től 2028. április 30-ig tartó időtartamra.

A Mol részvényárfolyama az osztalékfizetés elfogadása után jelenleg 3 százalékos pluszban van - a mostani árfolyam mellett egyébként a részvényenkénti 350 forintos osztalékkal számolva

12,9 százalékos osztalékhozam adódik.

Kifejezetten magas forgalom mellett veszik az olajtársaság részvényét.

