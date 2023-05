A piac már megtette a téteket, mire számíthatunk a Moltól?

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai, az elemzői várakozások alapján a tavaly látott rekord értékeket jelentősen alulmúló számokat produkálhatott a vállalat a legtöbb soron. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a rendkívül enyhe télnek és az orosz fosszilis energiahordozókról való sikeres leválásnak köszönhetően az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak csökkenéséről szóltak. Újabb rekordra tehát egyik fontosabb soron sem számítanak az elemzők a negyedévre vonatkozóan: a begyorsuló olajáresés markánsan meglátszódhat az Upsream szegmens teljesítményén, de a Downstreamben sem várnak új csúcsot a szakértők.

Tovább esik az olajár, ez meglátszhat az upstreamen

A rendkívül enyhe télnek és az orosz fosszilis energiahordozókról való sikeres európai leválásnak köszönhetően az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak csökkenéséről szóltak és szólnak. Jelenleg már 73 dollár alatt van az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára, az idei első negyedévben számításaink szerint az átlagos olajárcsökkenés már jócskán két számjegyű volt és az átlagár 82,2 dollár közelében alakult, ez pedig jelentősen, 16,6 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban ilyenkor volt, a második és harmadik negyedévekről nem is beszélve.

Hiába jelentettek be az olajhatalmak a piaci szereplőket is meglepő mértékű termelésvisszavágást még április elején, mostanra az olajár teljesen ledolgozta az OPEC-döntés okozta áremelkedést - az olajár elmúlt hetekben látott lejtmenetét elsősorban az amerikai bankrendszerrel kapcsolatos aggályok, és az ebből fakadó recessziós félelmek táplálták.

A Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait, az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, a tavalyi harmadik negyedév viszont fontos változást hozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust és a cég negyedéves számai is dollárban érkeztek. Ez vélhetően ezúttal is így lesz, a szakértők várakozásai most is dollárban kifejezve jelentek meg.

A recessziós félelmek felerősödésének köszönhető olajár-esés következtében a 2022-es első negyedévhez képest jelentős csökkenést várnak az elemzők az Upstream üzletágban a Molnál: a szakértők a szegmensben 324 millió dolláros EBITDA-ra számítanak, ami 36 százalékkal alacsonyabb, mint a 2022-es első negyedévben. (A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

Mi várható a downstreamnél?

A Mol egy ideje már nem teszi közzé az arra vonatkozó adatokat, hogy hogyan alakul a finomítói árrése, de az mindenképp elmondható, hogy a magyar vállalat továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, ez pedig kiemelkedő marzsokat eredményez. A Brent-Ural spread alakulása alapján nyugodtan feltételezhetjük, hogy az idei első negyedévben is magas volt a Mol finomítói árrése, a két olajtermék hordónkénti árának különbözete végig 20 dollár körül alakult.

Az előző negyedévekkel ellentétben most szinte semmit nem fog látni ebből a különbözetből a Mol, ugyanis a kormány egy december eleji intézkedésével az olajcég által fizetett extraprofitadó kulcsát az addigi 40 százalékról 95 százalékra emelte, az adó alapja pedig pont a nyugati típusú Brent kőolajnak és az orosz Ural típusú kőolajnak a különbözete, azaz a Brent-Ural spread. Ezt a kormányzati intézkedést volt hivatott ellensúlyozni az üzemanyagárstop kivezetése, ami lehetőséget adott az olajcégnek arra, hogy piaci áron nagyobb mennyiséget értékesítsen üzemanyagból, mint a kivezetés előtti bő 1 évben az árstop ideje alatt - ez az üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységet is magában foglaló Fogyasztói szolgáltatások szegmens eredményén lesz tetten érhető.

Brent-Ural spread alakulása, forrás: neste.com

Az olcsóbb nyersanyagárak tehát a kutatás-termelés üzletágnál (upstream) vélhetően nem kedveztek a Molnak, a finomításnál viszont valamennyire kapóra jöhetett ez a körülmény, ugyanis a bázisidőszakhoz képest 40 százalékos emelkedést várnak az elemzők a Downstream szegmensben, ez a tavalyi negyedik negyedéves eredménytől sem marad el sokkal (-7%).

Fogyasztói szolgáltatások - Avagy élet az árstop után

A szegmens eredménye sokkal kedvezőbben alakulhatott ahhoz képest, mint amit az előző negyedévben láthattunk, a 101,1 millió dollár pedig az egy évvel korábbi értéktnél is jelentősen, 58 százalékkal magasabb lehet az elemzők szerint. A hazai üzemanyagárstop tavaly decemberi kivezetését követően az üzemanyag-kiskereskedelmet magában foglaló szegmens annak ellenére teljesíthetett ilyen jó, hogy január és március között közel ötödével csökkent a hazai üzemanyag-értékesítés a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint.

Visszaeső csoportszintű eredmény

Elsősorban tehát a kutatás-termelés üzletág visszaeső teljesítményének köszönhetően jelentős csökkenésre lehet számítani a csoportszintű EBITDA tekintetében a Molnál az előző, negyedik negyedéves eredményhez képest, év/év alapon viszont kisebb, mindössze 7 százalékos lehet a csökkenés mértéke az elemzők szerint.

A Mol profitja 234,7 millió dollár lehetett a negyedévben - mivel a tavalyi negyedik negyedévben veszteséges volt az olajcég, ezért a százalékos összehasonlításnak itt nincs információtartalma. (A tavalyi évre vonatkozó jövedelemadó-költségek jelentős része a negyedik negyedévben lett elszámolva a vállalatnál, leginkább ezért volt veszteséges a Q4). Mindenesetre a tavalyi év azonos időszakához képes közel 45 százalékos visszaesésről beszélhetünk az adózott eredmény tekintetében.

Címlapkép: Portfolio