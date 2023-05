Nincs megállás, itt vannak az újabb rekordok az Alteónál!

Jelentős növekedésről számolt be az Alteo az idei első negyedévre mind a bevételek, mind az eredmények szintjén a 2022-es bázisidőszakhoz képest: többek között a továbbra is magasan alakuló villamosenergia-piaci áraknak köszönhetően a fennállásának legmagasabb működési eredményét és profitját produkálta a cég, a Hő- és villamosenergia-termelés üzletág kimagasló eredményessége mellett a Kiskereskedelmi szegmens rekord eredménye is hozzájárult ehhez. A tavalyi első negyedéves szinthez képest 103 százalékos ugrással elért, közel 5,7 milliárd forintos rekordprofit egy olyan eredmény, amit nyugodtan ki lehet tenni az ablakba az Alteónál.

Újabb rekord az Alteónál Idén eddig elsősorban a megnövekedett energiapiaci árkörnyezetben fixált villamosenergia és távhőárak miatt jelentősen emelkedett a vállalat árbevétele, ezt kiegészíti a Szabályozási Központ megnövekedett kapacitás bevételei és Hulladékgazdálkodási szegmensben bemutatott FE Group Kft, olvasható a vonatkozó prezentációban. Az árbevétel alakulását valamelyest mérsékelték a különféle működési költségek: Anyagjellegű ráfordítás : a megnövekedett energiapiaci árak itt is éreztetik hatásukat, ugyanakkor a Hő- és villamosenergia-termelés szegmens árbevétel növekedésének egy része a nem jelentős anyagköltséggel járó tevékenységeiben - például kapacitás piaci szolgáltatások - valósult meg.

Értékcsökkenés : az értékcsökkenési leírás az összehasonlító időszakkal azonos szintű volt.

Egyéb bevételek és ráfordítások: az egyéb ráfordítások jelentősen növekedtek a CO2 kvóta világpiaci árának emelkedésével és a Kiskereskedelmi szegmensen elszámolásra kerülő Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) bevezetéséből adódó kötelezettséggel. Itt kerül kimutatásra az extraprofit adó is, valamint a METÁR rendszerben termelő megújulóknak biztosított támogatott ár és a piaci ár közötti különbözet. Összességében az Alteo árbevétele meghaladta a 36,1 milliárd forintot az idei első negyedévben, AZ ÉRTÉK 89 SZÁZALÉKKAL NÖVEKEDETT AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ VISZONYÍTVA. Az első negyedéves EBITDA meghaladta a 7,8 milliárd forintot, ami 70 százalékos ugrás az egy évvel ezelőtti értékhez képest és ÚJABB REKORD AZ ALTEO TÖRTÉNETÉBEN. A kiemelkedő eredmény elsősorban a Hő- és villamosenergia-termelést irányító Szabályozási Központ kimagasló eredményességének köszönhető, amelyet pozitívan támogatott a Kiskereskedelmi szegmens rekord eredménye. Szegmensek A lenti ábrán az EBITDA szegmensenkénti megoszlását láthatjuk az idei első negyedévre vonatkozóan - mint látható, az eredmény oroszlánrészét a Hő-és villamosenergia-termelés terület adta. Ezzel kapcsolatban a vonatkozó közleményben olvasható, hogy a 2022-es évben láttottakhoz képest továbbra is jelentősen magasabb villamosenergia-piaci árak hatására megnövekedett a menetrendi (base load) villamos energiatermelés árbevétele, ez párosult a jelenleg a piacon elérhető, a tavalyi év Q1-nél még lényegesen magasabb általános spark spreaddel (gázmotoros villamosenergia termelésből elérhető fajlagos fedezet), továbbá jelentősen növekedett ezen kívül a kapacitás és szabályozási árbevétel is, illetve a 2020 végén elindított megújuló termelés menedzsment alszegmens által realizált bevételeknél is jelentős növekedés volt tapasztalható. Ezeknek a tényezőknek a hatására a bázisidőszakhoz képest az EBITDA az idei első negyedévben 3 milliárd forinttal, azaz több, mint 100 százalékkal emelkedett (+101%) és mintegy 5,9 milliárd forinton alakult. A többi szegmens a következőként alakult a vállalatnál: A Megújuló alapú energiatermelés divízió bevétele 22 százalékkal, EBITDA-ja pedig 42 százalékkal esett a 2022-es szinthez képest, utóbbi végül 803 millió forinton alakult. Rontotta a számokat az a körülmény, hogy az összehasonlító időszakhoz képest lényegesen szélcsendesebb és kevesebb napsütéses órát hozott az időjárás, a termelést jelentősebb műszaki hiba nem csökkentette. Az anyagjellegű ráfordítások növekedését az energiapiaci árakkal együtt jelentősen megnövekedett kiegyenlítési és menetrendezési költségek okozzák.

Az Energetikai szolgáltatások bevétele 55 százalékkal emelkedett, eredménye pedig a tavalyihoz képest az EBITDA szintjén nyereséges lett (154 millió forint). A jó eredményt elsősorban a Vállalkozási és projektfejlesztési divízió magasabb fedezettel rendelkező, külső partnerek részére végzett tevékenysége okozta. A külső félnek (Mol, Borsodchem, Budapest Erőmű, Főtáv, Siemens, Uniper) végzett üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokon az összehasonlító időszakhoz képest magasabb eredményt realizált a szegmens, eközben az e-mobilitási üzletág a várakozásoknak megfelelően felfutási fázisban van, számottevő eredménytermelő képességgel azonban egyelőre nem rendelkezik. A korábban ide sorolt Hulladékgazdálkodási szegmens mérete az FE-Group 2022-es akvizíciójával jelentősen megnövekedett, ennek megfelelően 2023 Q1-től a hulladékgazdálkodási szegmens külön kerül bemutatásra a befektetői prezentációkban. Hulladékgazdálkodás : Az FE-Group-akvizíció hatásaként 2023-ra az árbevétel közel 10-szeresére, 832 millió forinttal növekedett, amit ennél alacsonyabb felfutású eredménynövekedés kísért, egyelőre veszteségesen alakult a szegmens (-36 millió forint). A vonatkozó közlemény szerint az iparágban az idei első negyedévben jellemző magatartás a július 1-én induló koncesszióra való felkészülés volt, a koncessziót a Mol nyerte el 35 évre, melynek keretében az olajtársaság irányítja majd a települési szilárd hulladékok begyűjtését és kezelését. Az FE Group ebben a tevékenységben a Mol közvetlen alvállalkozójaként fontos szereplője kíván lenni az iparágnak.

Az Energia kiskereskedelem bevétele 7 százalékkal csökkent az első negyedévben, EBITDA-ja viszont ezzel szemben 131 százalékkal ugrott meg. A szegmens dinamikus EBITDA-növekedése elsősorban a tavalyi év azonos időszakához képest jelentősen magasabb árakkal megkötött szerződések következménye - ez a hatás annak ellenére kiemelkedő, hogy kockázatkezelési megfontolásokból a szegmens az alacsonyabb fedezetű, de kockázatosabb ügyfelekkel nem hosszabbította meg a szerződést, tisztította portfólióját. A pozitív hatás elsősorban a villamos energia árak tavalyi növekedése miatt kialakuló magasabb ár- és fedezetszint, valamint annak a következménye, hogy az Alteo rugalmas működéséből adódóan a jelentős versenytársaknál gyorsabban tudott reagálni a rendkívüli volatilitásra, olvasható a közleményben.

Egy "Egyéb szegmens" területet is megkülönböztetett a vállalat, ahol azok az elsősorban stratégiai növekedéshez és tőzsdei jelenléthez kapcsolódó költségek jelennek meg, melyek nem egyes szegmensekhez, hanem a teljes cégcsoporthoz köthetőek, ezért nem képezik a felosztott igazgatási költségek részét. Ezen a területen nagyobb, az árbevételt nem befolyásoló veszteséget könyvelt el a társaság, a csoportszintű EBITDA-t 198 millió forinttal csökkentette a szegmens, a prezentáció szerint az összehasonlító időszakhoz képesti költségtúllépést elsősorban a megnövekedett üzletfejlesztési csoport költségeinek más szegmensekre allokálása okozza. Mindent összevetve az Alteo nettó eredménye 5,7 milliárd forintot megközelítő volt a lezárt negyedévben, ami LÉNYEGESEN MEGHALADJA A BÁZISIDŐSZAKI 2,8 MILLIÁRD FORINTOT és új rekord az Alteónál. Sűrű negyedév volt A tavalyi negyedik negyedév zárását megelőző fontosabb események a következők voltak a vállalatnál: 2023.01.20-án az Alteo kötelező vételi ajánlatot tett az Energikum alaptőkéjének 100%-át megtestesítő részvények megvásárlására. Az Energikum tulajdonában áll a nagykőrösi biogáz üzemet tulajdonló Energigas Kft. 99%-át megtestesítő üzletrésze. Az Alteo üzemelteti a nagykőrösi biogáz üzemet is, amely a szerves hulladékból keletkező biometánból állít elő villamos energiát. Az Alteo ugyancsak kötelező vételi ajánlatot tett az ECO-FIRST Kft. jegyzett tőkéjének 33%-át megtestesítő üzletrész megvásárlására, amelynek 67%-os tulajdonosa már jelenleg is az Alteo. A társaság a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és mint ilyen fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogáz üzem alapanyagbeszerzésében is.

Az Alteo csoport két tagja és a K&H Bank megkötötte az Alteo csoport első olyan hitelügyletét, amelymaradéktalanul megfelel az EU 2022-ben hatályba lépett úgynevezett Taxonómia-rendeletének. A megállapodás keretében a K&H 4 milliárd forint összegű hitelt nyújt.

2022. decemberében a Wallis Asset Management-től felvett 6 milliárd forint anyavállalati kölcsön 2023.03.16-án teljes körűen visszafizetésre került. Forrás: Alteo