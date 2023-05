Berobbant az új őrület: az évszázad befektetése, vagy dotcom lufi újratöltve?

Az idei év legfelkapottabb sztorija a tőzsdéken eddig egyértelműen a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek térhódítása, a legnagyobb bombát a múlt héten dobta le ebben a felfokozott hangulatban az Nvidia: a világ vezető chipgyártója brutális várakozásokkal rukkolt elő a következő negyedévre vonatkozóan, a cégvezér szerint ugyanis az adatközpontok infrastruktúráját világszerte ezermilliárd dollár értékben fogják korszerűsíteni a nagyvállalatok az AI-eszközök futtatásának érdekében, ebből pedig többek között a chipgyártó is óriásit fog profitálni. Meg is lett a bejelentések hatása: elképesztő rali indult a vállalat részvényénél, ráadásul a technológiai szektor több szereplőjénél is az egekbe lőttek az árfolyamok. Egy ilyen őrületes ralit követően és annak tudatában, hogy a szélesebb részvénypiaci hangulattal szembe megy ez a gyors, szektorspecifikus növekedés, sokakban felmerülhet a gyanú: vajon egy óriási lufi fújódik épp az orrunk előtt? Erre a kérdésre keressük a választ elemzésünkben.

Mi történt?

A múlt héten számoltunk be róla, hogy brutális várakozásokkal rukkolt elő a legutóbbi gyorsjelentésében az Nvidia menedzsmentje - azt már eddig is tudtuk, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése hatalmas számítási kapacitást, és így jó sok hardvert is igényel majd, ebből pedig profitálhatnak a félvezetőgyártók, mint az Nvidia is, és ezt nagyrészt be is építették a várakozásaikba az elemzők, de amivel a cég menedzsmentje kijött, az azért nagyon erős: a július végével záruló pénzügyi negyedévben a bevétel 11 milliárd dollár lehet, miközben az elemzők ezt megelőzően átlagosan 7,2 milliárd dollárral számoltak.

Vagyis a cégvezetés bemondott egy 53 százalékkal magasabb számot, mint amire számítani lehetett.

"Hihetetlen megrendeléseket látunk a világ adatközpontjainak átállítására" - mondta el a vezérigazgató Jensen Huang az elemzőknek a gyorsjelentést követő konferenciahíváson. Huang szerint az adatközpontok infrastruktúráját ezermilliárd dollár értékben fogják korszerűsíteni az úgynevezett gyorsított számítástechnika kezelésére, ami lehetővé teszi az olyan generatív AI-eszközök futtatását, mint a ChatGPT. A múlt héten közel 25 százalékot ugrott az Nvidia jegyzése

és a pénteki teljesítmény után egy nagyon elit klubba került be a részvény, a Bloomberg adatai szerint ugyanis bronzérmessé vált

a legnagyobb egy napos növekedések listáján,

miután a cég piaci kapitalizációja 184 milliárd dollárral nőtt. Ennél nagyobbat csak az Amazon, illetve az Apple piaci értéke nőtt egy nap leforgása alatt még tavaly.

A vállalat menedzsmentjének múlt heti bombabejelentése a várakozásokat illetően nem csak az Nvidia részvényárfolyamát mozgatta meg, de a nagyobb hardver- és szoftvergyártókét is, sőt, a legnagyobb amerikai tech-óriások is raliztak a múlt héten. A vezető amerikai részvényindexekre is hatott a bejelentés, a technológiai fókuszú Nasdaq index 4,7 százalékkal került feljebb a múlt héten, idén pedig már több, mint 30 százalékos pluszban van a börze.

Eljött a "Csodálatos Hetek" ideje

És ahogy a nyári hónapok felé fordulva egyre inkább felpörög az AI-mánia a tőzsdéken, a szélsőséges piaci mozgások egyre hevesebbé válnak - tudniillik a Nasdaq index úgy tudott közel 5 százalékot szárnyalni a múlt héten, hogy közben az amerikai adósságplafon-válsággal kapcsolatos aggodalmak miatt a szélesebb, teljes amerikai piacot lekövető vezető börzék, azaz az S&P 500 és a Dow index is nagyobbat esett.

Ilyen ellentétes mozgásokat nagyon ritkán, mindössze öt ízben láthattunk a dotcom-buborék két évtizeddel ezelőtti kipukkanása óta.

Ugyancsak a szélsőségességre és az egyre erősebb piaci koncentrációra utaló körülmény, hogy csütörtökön és pénteken is több, a New York-i tőzsdén jegyzett vállalat részvénye ért el új 52 hetes mélypontot, mint ahány új egy éves csúcsra emelkedett volna, holott maga a Nasdaq 100 index mindkét napon több mint 2 százalékot emelkedett. Általánosságban elmondható tehát, hogy a befektetők a széleskörű piac lekövetése helyett egyre inkább koncentráltan a tech-szektor felé mozdultak el a múlt héten, a mesterséges intelligencia megcélzása pedig csupán egy maroknyi vállalatba koncentrálja a figyelmet, ezzel együtt a bődületes ralit és a nagy nyereségeket is. Michael Hartnett, a Bank of America elemzője a "Csodálatos Heteknek" nevezte el az AI-hullámot leginkább meglovagoló vállalatok csoportját - nominálisan (azaz nem százalékos emelkedést nézve) az igazi nagyágyúk szakítottak nagyot a trendből, a hetek csoportját az Apple, az Alphabet, a Microsoft, az Amazon, a Meta, a Tesla és az Nvidia részvénye adja.

Összességében a Nasdaq 100 hét legnagyobb tagjának piaci kapitalizációja mintegy 3,35 ezer milliárd dollárral emelkedett idén, míg a "maradék" 93 vállalat csak 635 milliárd dollárt tett ehhez hozzá - ez azt jelenti, hogy a "Csodálatos Hetek" a börze 4 ezer milliárd dolláros piaci értéknövekedésének 84 százalékát adta eddig 2023-ban.

Egy ilyen őrületes ralit követően és annak tudatában, hogy az alapvető részvénypiaci hangulattal szembe megy ez a gyors, szektorspecifikus növekedés, sokakban felmerülhet a gyanú:

vajon egy óriási lufi fújódik épp az orrunk előtt?

A "Csodálatos Hetek" részvényegyütteséből öttel is foglalkoztunk egy múlt heti elemzés keretein belül, akkor már foglalkoztunk a cégek árazásával - a fókuszban azonban természetesen az új ralit kirobbantó Nvidia áll most. A vállalattal kapcsolatos potenciális túlárazást és lufikipukkanást illetően már több guru és elemző is megszólalt, a következőkben igyekszünk a teljesség igénye nélkül mindkét oldalról érveket mutatni, illetve azt is megnézzük, hogy vajon a piac lufit áraz-e a chipgyártó esetében.

Buborékban az Nvidia?

Pro-buborék

Egy tőzsdei buborék akkor alakul ki, amikor egy adott részvény vagy részvénycsoport árfolyama gyakorlatilag teljesen elszakad a "valóságtól", azaz a reális várakozásoktól és a kilátásoktól. Ilyenkor jellemzően egy trendi befektetési téma ragadja meg a Wall Street trédereinek a figyelmét, az első ralik után aztán a kisbefektetők is izgatottá válnak és anélkül kezdenek el vásárolni a "szexi" papírokból, hogy bármiféle megfontoltabb, fundamentális elemzést elvégeznének. A bikapiac aztán egy darabig önmagát táplálja - aztán egyszer csak

hirtelen megáll a menetelés, jön a kiábrándulás és a homlokegyenes bezuhanás.

Az elmúlt több mint 20 évben számtalan részvénypiaci buborékot láttunk:

Ott volt például a híres dotcom buborék , amikor az internet globális terjedése apropóján gyakorlatilag az összes olyan vállalat részvényét az egekbe pumpálták 2000 körül, amiknek .com-végződés volt a nevében, attól függetlenül, hogy éppen mivel foglalkozott az adott cég vagy hogy termelt-e nyereséget.

, amikor az internet globális terjedése apropóján gyakorlatilag az összes olyan vállalat részvényét az egekbe pumpálták 2000 körül, amiknek .com-végződés volt a nevében, attól függetlenül, hogy éppen mivel foglalkozott az adott cég vagy hogy termelt-e nyereséget. A 2020-as és 2021-es év eleji kannabisz-buborék , ami az amerikai szövetségi legalizáció reményében nagy ralit eredményezett az alapvetően még veszteséges termelőknél, például a Tilray és a Canopy Growth esetében.

, ami az amerikai szövetségi legalizáció reményében nagy ralit eredményezett az alapvetően még veszteséges termelőknél, például a Tilray és a Canopy Growth esetében. A koronavírus-járvány csúcsán kialakult mémrészvény-őrület, ami többek között a videojáték-kiskereskedő GameStop, a mozilánc-üzemeltető AMC, a bútorértékesítő Bed Bath & Beyond és más, alapvetően jelentős short állománnyal és rossz kilátásokkal rendelkező vállalatok részvényeinek egekbe szökését hozta, gyakorlatilag egyik napról a másikra.

Egyes, mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok részvényei körül idén többször is lehetett fundamentumok által nem alátámasztott árfolyampumpálásra gyanakodni, különösen akkor, ha az ember jobban körülnéz a brókerek kereskedési pultjain, a Twitteren és a chatszobákban felkapott vállalatok háza táján. A talán legpolgárpukkasztóbb "AI" tőzsdei jegyzéssel ellátott, C3.ai nevű vállalat például a múlt héten jött ki a legfrissebb negyedéves számokkal és közölte, hogy az április 30-án véget ért pénzügyi évben mintegy 68 millió dolláros veszteséget fog elkönyvelni működési szinten, emellett az elemzők arra számítanak, hogy a vállalat további 63 millió dolláros veszteséget fog elkönyvelni az idei pénzügyi évben. A vállalat még soha nem termelt nyereséget,

a részvények mégis közel 300 százalékot raliztak idén

- ez egyes befektetők számára eléggé "buborékosnak" tűnhet.

Első ránézésre az Nvidia is több buborék-attribútummal rendelkezik:

Közel 200 milliárd dollárral nőtt a vállalat piaci mérete egyetlen kereskedési nap alatt, azért, mert a második negyedéves bevételi kilátások milliárdokkal meghaladták az előzetes becsléseket. Ami viszont mindeközben "el lett nézve" az elemzők által: az értékesítés, az üzemi nyereség és a nettó nyereség is mind csökkent az előző évhez képest.

Könnyen eladható és befogadható történet a kezdő befektetőknek. Maga az ajánlat: "az Nvidia generatív AI chipjeit olyan cégek használják, mint a Meta és a Microsoft által támogatott ChatGPT, hogy megváltoztassák a világot, ezért venni kell az Nvidia részvényeit!"

a kezdő befektetőknek. Maga az ajánlat: "az Nvidia generatív AI chipjeit olyan cégek használják, mint a Meta és a Microsoft által támogatott ChatGPT, hogy megváltoztassák a világot, ezért venni kell az Nvidia részvényeit!" Az Nvidia részvénye bár a radikálisan megemelt profitvárakozások miatt az elmúlt hónapokban látottaknál jóval alacsonyabb árazáson forog (részletek később), azonban a jelenleg látható 50 körüli P/E ráta így is jócskán a szektortárs chipgyártóknál átlagos 14,8-as érték felett van.

Anti-buborék

Azt azonban a másik oldalról fontos kiemelni, hogy a fent említett buborékokkal ellentétben az Nvidia szárnyalása mögött egy valós, profitot termelő cég áll. Az elmúlt hat évben az Nvidia több, mint 40 milliárd dolláros korrigált üzemi nyereséget termelt - tette mindezt úgy, hogy időközben

a chiptervezés és értékesítés élére küzdötte fel magát

olyan nagy ágazatokban, mint a játékipar, az autózás és az adatközpontok. Friss hír is van egyébként a vállalat háza tájáról: a világ vezető chipgyártó cége tegnap jelentette be, hogy több százmillió dollárt fektet Izrael legerősebb mesterséges intelligenciát működtető szuperszámítógépének, az Izrael-1-nek a fejlesztésébe.

Jeremy Siegel, az amerikai Wharton professzora szerint a befektetőknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy az AI-vezette technológiai részvények fellendülése túlzás lenne - szerinte rövid távon

a lendület sokkal magasabbra viheti a részvényeket, mint a fundamentális értékük, és senki sem tudja megjósolni, hogy milyen magasra mehetnek

A most látott fellendülés a professzor szerint

még nem buborék

- az Nvidia részvényárfolyamának megugrását a korábbi buborékokhoz, például a dotcom-lufihoz hasonlította, a '90-es évek végén Siegel elmondása szerint "elképesztően magas értékeléseket láthattunk olyan vállalatoktól, amelyeknek bevétele sem volt".

A következőkben megnézzük, hogy az elemzők hogyan vélekednek ebben a témában.

Mit mondanak az elemzők?

Várakozások

A bevételek várható alakulása tekintetében a tavaly üzleti év stagnálása után az elkövetkező években elképesztő mértékű növekedésre számítanak az elemzők, a 2023-as pénzügyi év után ezzel párhuzamosan a nyereségesség is várhatóan meg fog ugrani a chipgyártó vállalatnál. 2026-ban már 29,6 milliárd dolláros profittal számolnak a szakértők,

ami a tavalyi számnál 352 százalékkal magasabb érték.

Árazás

A múlt héten látott óriási áremelkedés után azt gondolhatnánk, hogy az Nvidia papírjai biztosan drágák, vagy legalábbis drágábbak lettek. A helyzet viszont nem ennyire egyszerű: mivel az árfolyam emelkedése mellett az elemzők profitvárakozása is jelentősen megnőtt, így a nagy ugrás ellenére bizonyos szempontból olcsóbb lett a részvény. A legalapvetőbb értékeltségi mutató, a P/E ráta (árfolyam/egy részvényre jutó profit) változása alapján most a korábbihoz képest sokkal alcsonyabb árazási szorzón forognak az Nvidia papírjai. Példaként említhető a Wells Fargo, amely 4,45 dollárról 7,72 dollárra emelte a teljes pénzügyi évre vontakozó EPS-előrejelzését - ez 73,5 százalékos emelést jelent. Tehát a P/E ráta beszakadásának az oka, hogy

AZ ELEMZŐK EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNYVÁRAKOZÁSA SOKKAL NAGYOBB MÉRTÉKBEN NŐTT, MINT AMENNYIVEL A RÉSZVÉNYÁRFOLYAM EMELKEDETT.

Az Nvidia piaci értéke jelenleg 991 milliárd dollár, az idei üzleti évre vonatkozó, megemelt profitvárakozások alapján 51,9-es P/E rátán forog a részvény, a 2025-ös ráta pedig 39,5. Ez az elmúlt hónapokban látott 50-60 körüli értékekhez képest bár alacsonyabb, de még így is kimondottan magasnak mondható a részvénynél. Hosszabb, tíz éves távra tekintve a vállalat részvényeinek historikus árazása a 2021-es lokális csúcsokhoz képest bár jóval alacsonyabban van, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 46,4-szeres szinten áll,

ez pedig jócskán a historikus átlag feletti érték.

Az utóbbi perspektívát erősíti meg, ha megnézzük a cég szektortársainak árazását - valójában az Nvidia még mindig az egyik legdrágább részvény a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Indexben, amelyben a chipgyártók részvényei átlagban 26,3-as P/E rátán forognak (múlt hét csütörtöki záróárfolyamokkal számolva).

