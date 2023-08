Alacsonyra tették a lécet a Molnál - De mégis miért?

Holnap hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai, az elemzői várakozások alapján a korábban látott rekord értékeket jelentősen alulmúló számokat produkálhatott a vállalat - a legtöbb soron elképesztő visszaesésre számítanak a szakértők 2022 második negyedévéhez képest. Ez az adófizetési kötelezettségek teljesítése, a beszűkülő finomítói marzsok és a csökkenő kitermelés mellett annak is betudható, hogy az elmúlt hónapok a még tovább csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak eséséről is szóltak.

Eső olajárak, termeléscsökkenés és különadó

Idén eddig elképesztő bizonytalanság figyelhető meg az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak az elmúlt hét hónapban a nyugati benchmark termékeknek, azaz a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is. Összességében inkább csökkenő olajárakról beszélhettünk az általunk vizsgált három hónapos időszakban (április-június), a Brent átlagára az első negyedéves 82,2 dolláros hordónkénti szintről 77,8 dolláros szintre mérséklődött.

A Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait, az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, a tavalyi harmadik negyedév viszont fontosváltozásthozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust és a cég negyedéves számai is dollárban érkeztek. Ez vélhetően ezúttal is így lesz, a szakértők várakozásai most is dollárban kifejezve jelentek meg.

Többek között tehát az olajár-esés is hátráltathatta a Mol kutatás-termelés üzletágának (upstream) az eredményét, de talán ennél is hangsúlyosabb lehetett a korábbi időszakokhoz képest jelentős termeléscsökkenés. Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője szerint ennek két oka van: egyrészt az április-június közötti időszakban vannak a szokásos nyári karbantartások, másrészt a központi és a kurdisztáni kormány közti vita miatt március végén leállt az észak-iraki Shaikan mező termelése - a Mol által is birtokolt mező azóta sem indult újra, írja az elemző. A szegmensben több mint 100 millió dollár (közel 37 milliárd forint) különadó is elszámolásra került: a 2022-es év hazai árbevétele után ugyanis a cég 2,8 százalékos különadót fizet, amit ebben a negyedévben számolhattak el. Az adóteher egyharmadát a kutatás-termelés, kétharmadát a feldolgozás-kereskedelem üzletág viseli.