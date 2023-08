Gyilkos küzdelem a megtakarításainkért: kiderült, hová menekítették a magyarok a pénzüket

Future of Finance 2023 Future of Finance konferencia szeptember 20-án a teljes magyar pénzügyi szektor részvételével!

Az MNB pénteken reggel közzétett előzetes pénzügyi számláival ma már foglalkoztunk: mint megírtuk, 75%-os szinten megállt a GDP-arányos államadósság csökkenése. Érdekesek a statisztikák a lakossági pénzügyi helyzete szempontjából is: a háztartások bruttó pénzügyi eszközei 88 437 milliárd forintra emelkedtek 2023 közepére, ami 4,9%-os emelkedést jelent idén. Nominálisan ennyivel gyarapodtunk, amennyiben az ingatlanokat és más reáleszközöket nem számítjuk. Az adósságokkal csökkentett (nettó) pénzügyi eszközök állománya a hitelezés visszaesése mellett 6,1%-kal 73 974 milliárd forintra nőtt.

Érdemes leszűkíteni a kört az általunk megtakarításnak tekintett eszközökre, amelyekben június végén 47 466 milliárd forintnyi háztartási vagyon állt. A megtakarítások nominális növekedése 5,1% volt az év első felében, ami nem számít rossznak azt figyelembe véve, hogy a magas infláció a háztartások megtakarítási képességére negatív hatást gyakorol. Ugyanakkor az idei első félévben lelassult az infláció: tavaly decemberről idén júniusra összesen 4,6% volt a pénzromlás üteme. Ezzel kalkulálva

a megtakarítások reálértéke a tavalyi 15%-os visszaesés után az idei első félévben már minimálisan, 0,5%-kal növekedni tudott.

Nincs tehát dráma a megtakarítási piacon, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a háztartások visszafogták fogyasztásukat, és idén már az MNB becslései alapján emelkedik a megtakarítási ráta, vagyis a rendelkezésre álló jövedelem megtakarításra félretett része. Messze vagyunk a járvány alatt tapasztalt 10-12%-os szinttől, de az idén várható 9,1% magasabb a tavalyi 8,6%-nál, ami összességében kedvez a megtakarítási piacon működő pénzügyi szolgáltatóknak.

Úgy tűnik, túl vagyunk a két legnehezebb negyedéven: az infláció drasztikus felfutása idején, 2022 második és harmadik negyedévévben volt igazán nagy a megtakarítások nettó tranzakcióinak a visszaesése a magyar háztartásoknál, tavaly év vége óta azonban – nominális értelemben legalábbis - ismét magához tért a megtakarítási piac.

A fentieknél is izgalmasabb a megtakarítások szerkezetének elmozdulása az inflációval szemben semmilyen védelmet nem nyújtó készpénztől és folyószámlabetétektől a nagyobb hozamígérettel rendelkező állampapírok és befektetési jegyek irányába. A tavalyi második félév vesszőfutása után

ismét élre ugrottak az állampapírok: az első félévben 14%-kal 11573 milliárd forintra nőtt az állományuk, vagyis a megtakarítások 24%-át tették ki.

A háztartások kezében lévő befektetési jegyek eközben relatíve még nagyobb mértékben, 20%-kal 8122 milliárd forintra gyarapodtak, meghaladva a 17%-ot.

Miközben az állampapírok és a befektetési jegyek között csata – amibe az állam is aktívan beszállt többek között a 13%-os szocho július 1-jei bevezetésével – nem dőlt el,

az inflációs környezetben siralmas megtakarításnak számító folyószámlabetétek és a készpénz látványosan szorul vissza.

Csak az idei első félévben 214 milliárd forintnyi készpénz és 764 milliárd forintnyi folyószámlabetét „tűnt el”, miközben az állampapírok 1432, a befektetési jegyek pedig 1128 milliárd forinttal gyarapodtak tranzakciós alapon. Elmondható, hogy 100 forintnyi új megtakarításból 70 állampapírba, 55 pedig befektetési alapba áramlott (a többi megtakarítás összesített egyenlegét a készpénz és a folyószámlabetét húzta le negatív tartományba).

A kedvező pénz- és tőkepiaci helyzetnek köszönhetően az átértékelődések, vagyis a piaci hozamok is pozitívan járultak hozzá a megtakarításokhoz 2023 első felében, ennek kedvező hatását láthatjuk a részvények, a nyugdíjpénztárak és az életbiztosítások esetében is. A külföldi és devizaeszközök szempontjából ugyanakkor a forint erősödése nem kedvezett, ezért láthatunk nem csak a tranzakciók, hanem az átértékelődések szempontjából is negatív számokat a készpénznél és a bankbetéteknél is (lásd a valuta és a devizabetét forintértékének a csökkenését).

Az előző évekhez képest viszonylag erős pénzbeáramlás volt megfigyelhető az idei első félévben az öngondoskodási termékekbe is, ez alatt elsősorban a nyugdíjpénztárakat és az életbiztosításokat értve. Ugyanakkor míg az előző években az életbiztosítások voltak felülteljestők, idén a nyugdíjpénztárak erősebbek, az életbiztosítások értékesítőinek sokat kell dolgozniuk azon, hogy az előző kettőhöz hasonlóan az idei év is erősnek legyen mondható.

2023 második felének nagy kérdése az lesz, melyik fél kerül ki győztesen az állampapírok és a befektetési jegyek csatájából. Az állami beavatkozások, a 13%-os szocho bevezetése és az inflációkövető állampapír jövőre várhatóan megemelkedő kamata egyértelműen az előbbinek kedveznek, ugyanakkor a befektetési alapok az elmúlt hónapokban meglehetősen erős értékesítési potenciálról tettek tanúbizonyságot. Erről itt írtunk részletesen.

Címlapkép forrása: Shutterstock