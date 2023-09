Megvan, mennyi lehet jövőre a Prémium Magyar Állampapír kamata!

Tegnap tette közzé friss inflációs jelentését az MNB, amelyben a jegybank az idei és a jövő évi inflációs várakozását is megemelte. Ha igaza lesz az MNB-nek, emelkedhet a PMÁP-pal elérhető kamat is. Megnéztük, mennyit hozhat jövőre a papír, és hogyan jön ki sok esetben 19% feletti hozam. Tippet adunk arra is, hogy idő előtti visszaváltás esetén melyik PMÁP-hoz érdemes hozzányúlni.