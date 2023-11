Megúsztuk a magyar megtakarítási válságot, ömlik a lakosság pénze két nagy befektetésbe

Palkó István 2023. november 20. 13:10

Derekasan rácáfolt a magyar megtakarítási piac a várakozásokra: a lakosság megtakarítási rátája csaknem duplája annak, amire az MNB 2022 őszén számított, és sokkal nagyobb a megtakarítások beáramlása a szolgáltatókhoz, mint tavaly. Jó hír az is, hogy a megtakarítások nagyobb ütemben gyarapodnak az inflációnál (részben a pozitív reálhozamok megjelenése miatt), így most már második negyedéve emelkedett a lakosság pénzügyi reálvagyona. A jegybank ma közzétett statisztikái az egyes megtakarítások teljesítményéről is tartalmaznak egészen új információkat, de egy valami nem új: az állampapírok és a befektetési alapok mindent visznek.