Kiderült, mennyibe kerül a magyarok egyik kedvenc befektetése – Érdekes helyzet állt elő

A magyarok egyik legkeresettebb megtakarítási termékét érintő adatsor jött ki a napokban. Az MNB adataiból kiderül: szektorszinten valamelyest nőtt a befektetési alapok súlyozatlan átlagos költségterhelése tavaly, de a számok mögé nézve láthatjuk, hogy volt hatása a felügyelet sikerdíjakra vonatkozó ajánlásának. A friss adatok szerint azok a befektetők fizetnek a legtöbbet, akik ingatlanalapot vesznek, a legolcsóbbak pedig nem meglepő módon a kötvény- és pénzpiaci alapok.

1,5% körüli díjért dolgoznak az alapkezelők

A 2021-es 1,55%-ról 1,65%-ra nőtt 2022-ben a befektetési alapok átlagos, súlyozatlan költségterhelése az MNB oldalán található friss információk szerint. Az elmúlt években azt lehet tehát megfigyelni, hogy a befektetési alapok költségterhelése nagyjából e körül az 1,5% körül ingadozik. Érdekes az is, hogy bár 2022-től minden érintett alapnak meg kell felelnie az MNB sikerdíjakra vonatkozó ajánlásának, iparági szinten nem csökkentek a költségek.

Mit mutat a teljes költséghányados (TER)?



Hogy összességében mekkora költséggel is működik egy alap, azt a teljes költséghányados, vagyis a TER (Total Expense Ratio) mutatja meg, amely az alap összes korrigált költségének és a súlyozott átlagos nettó eszközértékének hányadosából adódik. Ennek segítségével összehasonlíthatjuk az egyes alapok költségszintjét. A korrigálás ez esetben annyit jelent, hogy az összes költségből kivonják



- az értékpapír tranzakciók díját,

- a bankköltségeket,

- a teljesítményarányos sikerdíjat, illetve

- az ingatlanalapok bizonyos költségeit,



tehát mindazokat a költségeket, amelyek az értékpapírok kereskedésével függnek össze.

Továbbra is az ingatlanalapok a legdrágábbak

Mivel a súlyozatlan átlagnál a vagyonnal súlyozott TER érték sokkal pontosabb képet ad a hazai alapok költségterheléséről, ezért a továbbiakban ez alapján elemezzük az adatokat. Az alaptípusok szerinti rangsorból kitűnik, hogy

az ingatlan konstrukciók díjterhelése volt a legmagasabb 2022-ben is, a súlyozott átlagos költségterhelésük 2,09%-ot tett ki, tehát valamelyest nőtt 2021-hez képest.

2022-ben is, a súlyozott átlagos költségterhelésük 2,09%-ot tett ki, tehát valamelyest nőtt 2021-hez képest. A második helyen most az alapok alapja típus végzett 1,71%-kal (annak ellenére, hogy a költségszint csökkent egy év alatt),

1,71%-kal (annak ellenére, hogy a költségszint csökkent egy év alatt), ezt követte a képzeletbeli dobogón a származtatott konstrukció 1,70%-os költségterheléssel.

A legolcsóbbak meglepetésre nem az indexkövető alapok voltak tavaly, hanem az értékpapír típusba tartozó alapok, ez esetben a súlyozott átlagos TER 1,14%-ot tett ki.

Felemás számokat láthatunk tehát a kategóriáknál, néhol csökkentek, néhol nőttek a díjterhelések egy év leforgása alatt. Különösen az indexkövető alapok TER-értéke ugrott meg, a 2021-es 0,9%-ról 1,37%-ra.

A közvetett ingatlanalapok a legdrágábbak

A súlyozott átlagos költségteher alapján:

Átlagosan 2,6%-ot kellett fizetni az alapkezelőknek azért, hogy a közvetett ingatlanalapjainkat kezeljék (itt elsősorban az Equilor Porticus alapja viszi fel az átlagot).

az alapkezelőknek azért, hogy (itt elsősorban az Equilor Porticus alapja viszi fel az átlagot). A listán még magas, 2,1%-os költségterheléssel dolgoztak tavaly a közvetlenül ingatlanokba fektető alapok is,

dolgoztak tavaly is, de fej-fej mellett végeztek a részvény, a dinamikus vegyes és az árupiaci alapok is 1,8%-kal , 1,7%-kal pedig az abszolút hozamú alapok követték őket.

, 1,7%-kal pedig az abszolút hozamú alapok követték őket. 1% körüli TER leginkább a tőkevédett és rövid kötvényalapokat jellemezte,

1% alatt a pénzpiaci alapok mellett ott vannak a hosszú kötvényalapok is.

Összességében tehát látszik, hogy a nagyobb kockázatot vállaló és ezáltal nagyobb hozamlehetőséggel kecsegtető alapok költségterhelése magasabb, míg az alacsony kockázatosságú eszközökbe fektető alapok esetében az elérhető hozammal párhuzamosan a költségek is kisebbek.

Az alábbi ábrából az is kitűnik, hogy a vizsgált 14 kategóriából 9 esetben nőtt egy év alatt a költségterhelés, így nem meglepő, hogy a piac egészét tekintve is nőtt az átlagos költségszint egy év alatt.

Ahogy korábbi cikkünkben utaltunk rá, a kategóriák közül elsősorban a származtatott és abszolút hozamú alapoknál volt szükség leginkább a sikerdíjszámítást adó eddigi benchmark felülvizsgálatára az MNB sikerdíjas ajánlása miatt, és ez a számokban is visszaköszön: mindkét kategóriánál csökkent a súlyozott költségterhelés tavaly.

Kvartilisek



Az alsó kvartilis (Q1) alatt található az adatok negyede, felette pedig az adatok háromnegyede. A felső kvartilis (Q3) lényegében az adatok felső részét felezi, mivel a felső kvartilis alatt van az adatok háromnegyed része, felette pedig az adatok egynegyede. A középső kvartilis pedig a medián (Q2), ami az adatok középértékét mutatja.

Gyertyadiagramon is ábrázoltuk az adatokat, hogy megnézzük, az egyes alapkategóriákon belül hol voltak a legnagyobb eltérések. Ez alapján a legnagyobb szélsőségek egyértelműen a közvetlenül ingatlanokba fektető alapokat jellemezték 2022-ben, ez esetben a legalacsonyabb és legmagasabb TER értékek között 15 százalékpontot (!) meghaladó különbségek is voltak.

A kvartilisekben a legnagyobb eltérések az árupiaci, a származtatott és az abszolút hozamú alapoknál voltak. Ezeknél az alapoknál például a középső ötven százalék hossza 1,18-1,27%, tehát ebben az értékközben ingadozik a származtatott, árupiaci és abszolút hozamú alapok TER-értékeinek középső ötven százaléka.

Sok alapkezelőnél nőttek a költségszintek

A befektetési alapkategóriák mellett alapkezelőnként is kiszámoltuk, hogy az általuk kezelt alapok összességében milyen súlyozott költségterheléssel érhetőek el. Tavaly a legtöbb szolgáltatónál emelkedett a TER-érték, közülük négy szolgáltató 2% feletti súlyozott átlagköltséggel dolgozott.

A vizsgált évben

ismét az Eurizon Asset Management (korábban CIB Alapkezelő) által alkalmazott díjterhelés volt a legalacsonyabb a piacon 1,13%-kal,

a piacon 1,13%-kal, ezt követte a VIG (korábban Aegon) 1,23%-kal,

majd az OTP 1,33%-os súlyozott átlagos TER-értékkel.

Az, hogy egy alapkezelő milyen költségterhelésű alapokkal rendelkezik, nem feltétlenül azt mutatja, hogy mennyivel drágábban dolgozik, mint a másik, hanem azt is, hogy az egyes alapkezelők milyen típusú befektetési alapokkal dolgoznak.

Például egy olyan alapkezelőnél alacsonyabb súlyozott TER-érték jöhet ki, amelynél a kezelt vagyon egy jelentősebb részét teszik ki például a pénzpiaci alapok, és ugyanígy magasabb értéket láthatunk azoknál, akiknél a magasabb költségű, például abszolút hozamú vagy ingatlanalapok dominálnak a kezelt vagyon tekintetében.

Ettől függetlenül egyes alapkezelőknél már látszanak a költségcsökkentés irányába tett lépések, a VIG-nél, az MBH-nál, a Holdnál, a Raiffeisennél, a Signal Idunánál (korábban Alpha) és az OTP Ingatlannál is csökkentek a költségterhelések 2021-hez képest.

Voltak persze olyanok is, mint az Equilor, ahol nagyobbat ugrott éves összehasonlításban a TER-érték, de ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben a tudatos költségcsökkentés vagy éppen -növelés mellett legalább annyira nagy szerepet játszik az is, hogy az alapkezelő "portfóliója" milyen típusú alapokból tevődik össze.

A gyertyadiagramon a kvartilisek alapján a legnagyobb eltérések a Marketprognál, az Equilornál és a VIG-nél voltak, a minimum és a maximum TER értékekben a Raiffeisen, az Equilor és az Erste lóg ki felfelé a sorból 4 százalékpontot meghaladó különbséggel.

Egyre kevesebb, de még találni olcsó alapot

A befektetési alapok szintjén megnéztük azt is, hogy kategóriánként melyek voltak a legalacsonyabb és legmagasabb költségekkel dolgozó alapok. A minimum TER értékeket bemutató alapoknak egy kivétellel mindnek 1% alatt volt a költségterhelése, sőt, egyes alapokat „szinte” ingyen is megkaphattak a befektetők. A legmagasabb TER értékeket tartalmazó oszlopban már nagyobb a szórás, 1,06%-tól egészen 4,48%-os költségterhelésű alapot is találni:

Címlapkép forrása: Getty Images