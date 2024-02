Elárulta a kincstár elnöke: drasztikusan visszaestek a csalások, több fontos újítás érkezik még idén

A csalási kísérletek száma a felére, a sikeres csalási eseteké negyedére esett a Magyar Államkincstárnál, mióta decemberben bevezették az új online platformokat. Az alkalmazásokat a tervek szerint idén is több funkcióval fogják bővíteni - árulta el Bugár Csaba. Az ügyfélkapus számlanyitás bevezetése óta az ügyfelek 70 százaléka választotta az online lehetőséget, míg korábban ez az arány 30% körül alakult. A Magyar Államkincstár elnöke elmondta, már idén elkezdenek dolgozni a nagy tömegű átutalások - mint például a nyugdíjak - Azonnali Fizetési Rendszerbe (AFR) migrálásán, és idén bevezetik az AFR kiegészítő szolgáltatásait is. Terveik szerint megújul az állampapír-forgalmazási hálózat arculata is a következő években. Az elnök azt is elárulta, a kincstárnál átlagosan 8,5 millió forintos állománnyal rendelkeznek az ügyfelek, de vannak, akik több milliárd forintnyi befektetéssel bírnak.

Portfolio: Tavaly szeptemberben nagy port kavart, hogy több mint 50 embertől 440 millió forintot loptak el a kincstár ügyfeleit célzó csalók. Milyen módszerekkel történtek a visszaélések, és korábban miért nem voltak jellemzőek?

Bugár Csaba: Ez a csalási módszer néhány éve jelent meg Magyarországon, azonban 2023-ban megsokszorozódtak a támadások és a sikeres csalások, ekkor jelent meg a kincstár ügyfeleinél is. Nem a kincstár rendszereit, a tűzfalat támadják a csalók, hanem általában valamelyik nagy kereskedelmi bank nevében, véletlenszerűen kiválasztott áldozatokat hívnak fel telefonon. Ezt én is átéltem, a múlt héten nekem is volt ilyen hívásom. Nagyon fontos ismertetője ezeknek a hívásoknak, hogy nem is kérdeznek rá arra, hogy kivel beszélnek, ez azonnal gyanúra ad okot.

A beszélgetés során arra veszik rá az áldozatokat, hogy telepítsenek egy szoftvert a telefonjukra, így adva át az irányítást a mobiljuk felett. Nagy a tét, mert egy-egy esetben akár 50 millió forintot is elloptak az ügyfelektől. Előfordult olyan eset is, amikor az ügyintézőnk felhívta az áldozatot, hogy figyelmeztesse a csalásra, de ő azt mondta, hogy most beszél a bankjával, és nem hitte el, hogy a kincstárból keresik. Valójában a csalóval beszélgetett.

Az új platformok bevezetése óta hogyan alakult a csalások száma?

Fontos hangsúlyozni, hogy a kincstár rendszerei biztonságosak, az esetleges visszaélések sem a mi hibánkból történnek, és ügyfeleink biztonsága érdekében is folyamatosan teszteljük és fejlesztjük a rendszereinket. Az új Mobilkincstárt és Webkincstárt mindössze fél éves projekt során vezettük be, az új alkalmazásokat tavaly december 11-én élesítettük.

Azóta a csalási kísérletekre vonatkozó bejelentések a felére, míg a sikeres bűncselekmények száma a negyedére csökkent.

Ebben szerepe van az új biztonsági funkcióknak, mint például a különböző tranzakciókhoz kötelezővé tett extra autentikációnak, az ügyfelektől elvárt összetettebb jelszónak, az új ügyfélértesítéseknek, illetve annak is, hogy az újonnan rögzített bankszámlaszámok csak 48 óra múlva jelennek meg a rendszerben.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke. Fotó: Stiller Ákos

Az eddigieken túl terveznek-e további új funkciókat, újításokat bevezetni idén az online felületeken?

Idén is több funkcióval fogjuk bővíteni az alkalmazásokat, az első ilyen újdonság, hogy múlt hét óta már díjmenetesen lehet nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitni Ügyfélkapun keresztül, ezt követően pedig már a Webkincstáron, Mobilkincstáron intézhetik a megtakarítási ügyeket.

Volt olyan eset, amikor a kincstár kártalanított egy csalásban érintett ügyfelet?

Minden esetben az ügyfél csalók általi félrevezetése, megtévesztése vezetett a sikeres csaláshoz, a kincstár rendszerei informatikai biztonsági szempontból megfelelően működtek, tehát nem volt ilyen eset.

A kincstár tervezi-e a csatlakozást az Azonnali Fizetési Rendszerhez? Úgy tudjuk, hogy a kincstári tranzakciók nagy része a mai napig az éjszakai elszámolási rendszerben zajlik.

A kincstár már az induláskor, 2020-ban csatlakozott az Azonnali Fizetési Rendszerhez a pénzforgalmi számlák tekintetében, míg az értékpapír-számlák esetében pedig a fogadó oldalon nyújtjuk ezt a szolgáltatást. Ám a nagy tömegű átutalások, mint például a nyugdíjkifizetések, még az éjszakai rendszerben zajlanak.

Ezek AFR-be terelését is tervezzük, el is kezdtünk már ezen dolgozni, illetve idén bevezetésre kerülnek az Azonnali Fizetési Rendszer kiegészítő szolgáltatásai, a másodlagos számlaazonosítók és a fizetési kérelmek kezelése is.

Milyen IT-oldali újításokra, fejlesztésekre készülnek még mindemellett?

Fontos feladat lesz nálunk egy működési és tranzakció feldolgozás monitoring rendszer üzembe helyezése, amely a zavartalan infrastrukturális működtetést, továbbá a compliance tevékenységet is támogatja. Kiemelt feladat még a hazai és EU-s támogatási forrásokat nyilvántartó Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer (OTR) és számlavezető rendszerünk további integrációja, amely idén januártól első ütemben elindult.

Kevesebb sajtófigyelmet kapott, de ne felejtsük el, hogy a kincstár mintegy 25 éves számlavezető rendszerének cseréjét is végrehajtottuk. Ez egy hatalmas feladat volt, melynek eredményeképpen 2022. január 1-től kezdve egy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő, multi-devizás banki számlavezető rendszerre váltottunk. Az új rendszerben történik az önkormányzati és egyéb pénzforgalmi számlatulajdonosok teljes körű számlavezetése, ez több mint 4600 ügyfelet, több mint 24 ezer számlát jelent. A rendszer jól vizsgázott 2022-ben a februári nyugdíj és a 13. havi nyugdíj utalásakor, ami együttesen több mint 600 milliárd forint kifizetését jelentette két külön tranzakcióval, de egyetlen napon. A másik nagy megmérettetés az SZJA-visszatérítés volt, itt szintén a kincstár végezte az utalást. Ez is több mint 600 milliárd forintot jelentett és egyszerre másfél millió embert érintett.

Azt gondolom, a kincstár akkor végzi jól a feladatát, ha észrevétlen tud maradni a folyamatok és kifizetések során.

Rengeteg informatikai feladatunk van, hiszen valljuk be, a kincstár – ahogyan egy bank is – ma már gyakorlatilag jelentős részben informatikai cégként működik. Ezért az utóbbi években jelentős többletforrást kaptunk az IT-feladatainkra, az itt dolgozók bérét megemeltük.

A banki tájékoztató levelek és az azonnali online számlanyitás megkönnyítése hatására mennyivel mennyire nőtt meg a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező ügyfelek száma? Október 1-jén, december 1-jén mennyi volt, és most mennyi a számuk? Mennyi ebből a Start-számlával és mennyi a normál értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek száma/aránya?

Az Ügyfélkapun keresztüli értékpapírszámla-nyitás nagyon népszerű lett, hiszen néhány kattintás után szinte azonnal használatba vehető a kincstári értékpapírszámla, a nyugdíj-előtakarékossági számla, vagy a gyermekünk részére nyitható Start-számla.

Az azonnali számlanyitás bevezetése óta nyílt 26 ezer számlának több 70%-át már online, az Ügyfélkapun keresztül nyitották meg az ügyfelek, míg korábban az online számlanyitás aránya 30% körül alakult.

Október elején 830 ezer ügyfélnek vezettünk számlát, ebből 330 ezer Start-számla volt, december elején már 856 ezer volt ez a szám, ebből 337 ezer volt a Start-számlák száma, idén január végén pedig 886 ezer ügyfelünk volt, ebből pedig 350 ezer ügyfélnek volt Start-számlája.

Van-e arról bármilyen információjuk, hogy mennyire koncentrált az állampapír befektetői kör? Egyes pletykák szerint PMÁP-ja szinte csak a leggazdagabb 10%-nak van. Milyen ez a koncentráltsági fok az államkincstárnál?

Ezt teljes mértékben meg tudom cáfolni, ugyanis a lakossági ügyfeleink 47%-a rendelkezik PMÁP, 24%-a BMÁP, 17%-a MÁP+ és 11%-a 1MÁP állampapírral.

Mennyi pénz van most egy átlagos államkincstári számlán? A 10 legnagyobb állománnyal bíró ügyfél esetén hogy néz ki ez az átlag?

Az állománnyal rendelkező ügyfelek átlagosan közel 8,5 millió forintos állománnyal rendelkeznek. De természetesen számos olyan ügyfelünk van, akik több milliárd forint befektetéssel rendelkeznek.

Hogyan épül fel a kincstári ügyfelek átlagos portfóliója?

Az ügyfelek portfóliója egyénenként változik. Én az összes állományunk megoszlását tudom megmondani: a PMÁP teszi ki az állomány közel 57 százalékát, a DKJ közel 11 százalékot, a MÁK (magyar államkötvények) közel 8,5 százalékot, a BMÁP 5,77 százalékot, az EMÁP 6,6 százalékot, a Babakötvények kicsit több, mint 4 százalékot, a MÁP+ pedig 3,27 százalékot.

Mennyi pénz hever lekötetlenül, szabad pénzként az ügyfelek számláján? Mennyire gyorsan reagálnak az ügyfelek a kamatfizetésekre, mennyire jellemző a kamatok újrabefektetése?

A kincstár SMS- vagy push-értesítést tud küldeni az esedékességfizetésből származó pénz egyenleg, valamint állampapír egyenleg jóváírásáról. Akik a Webkincstár, Mobilkincstár szolgáltatást is igénybe veszik, azonnal tudnak rendelkezni a szabad pénzegyenlegükről.

Sok ügyfelünk az esedékes tőketörlesztésre, illetve kamat összegére újrabefektetési megbízást nyújt be, és rendelkeznek a fennmaradó összeg kiutalásáról is. Ezeket a megbízásokat az esedékességfizetés napján automatikusan teljesíti a kincstár.

Az ügyfelek tudatosságát bizonyítja, hogy a kincstári értékpapír-számlákon tartott megtakarítások átlagosan csupán 1%-a nincs befektetve állampapírba.

A földrajzi eloszlást tekintve az ügyfelek hány százaléka koncentrálódik a top 3 vármegyére és melyek ezek? Településekre nézve is lehet ilyen top listát felállítani?

Az ügyfelek 51%-a koncentrálódik a top 3 vármegyére, Budapest és Pest vármegye 41% (366 ezer), ezt követően Hajdú-Bihar vármegyére és Győr-Moson-Sopron vármegyére 5%-5% (45 ezer) jut.

Állomány tekintetében hasonlóan alakulnak az arányok, a top 3 vármegye Pest, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron, melyek a teljes állomány 59%-át teszik ki. Budapest és Pest vármegye 50 % (3 516 milliárd forint), Hajdú-Bihar vármegyére 5% (351 milliárd forint) és Győr-Moson-Sopron vármegyére 4 % (281 milliárd forint) jut.

Ennek kapcsán megjegyezném, hogy ez évi terveink között szerepel, hogy az állampapír-forgalmazási hálózat arculatát egységesítjük, modernizáljuk a fiókokat Budapesten és a vármegyékben egyaránt, több év alatt.