Mekkorát gurított a Mol?

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai: az elemzői várakozások alapján bár a tavalyi év azonos időszakának eredményeit a legtöbb soron nem érte el a magyar olajvállalat, de elsősorban a kutatás-termelés szegmens eredménye miatt erős negyedévet zárhatott a Mol. Hiába esett az olajár a vizsgált időszakban, ezt bőven ellensúlyozta a megugró gázár és az alacsonyabb bányajáradék-fizetési kötelezettség, ezeken felül a stabilan magasan alakuló Brent-Ural különbözet és a szintén magas kiskereskedelmi árrés is hozzásegíthette a Molt egy erős negyedik negyedévhez. Lényeg a lényeg: az elemzői konszenzus alapján a tavalyi második negyedév lehetett a mélypont a vállalat profitabilitásában, a harmadik negyedév után a nemrég lezárt negyedik negyedév is sokkal magasabb számokat hozhatott a fontos sorokon.

Upstream: alacsonyabb olajár, de csökkentett bányajáradék

Akárcsak idén, tavaly is nagy bizonytalanság volt megfigyelhető az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak az utolsó negyedévben, azaz az október-december közti időszakban is a nyugati benchmark termékeknek, a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is. Az általunk most vizsgált időszakban összességében eső olajárakról beszélhettünk, ezt elsősorban azon narratíva megerősödésének köszönhettük, miszerint a nem-OPEC országok magas olajtermelése és a korábban vártnál alacsonyabban alakuló kínai kereslet miatt többlet alakulhat ki a piacon. Az eső trend azonban látványosan megfordult december elején, a jemeni húszi lázadók vörös-tengeri blokádjának köszönhetően - az ezt követő meredek olajáremelkedésnek köszönhetően összességében csak kis mértékben csökkent a 3 hónapos átlagos olajár a negyedik negyedévben. A Brent átlagára a harmadik negyedéves 85,9 dolláros hordónkénti szintről 82,8 dolláros szintre mérséklődött.

Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője szerint az enyhe olajár-esést ellensúlyozhatta a magasabb negyedéves szénhidrogén termelés és a magasabb negyedéves gázár. Az október-december közti időszakban a TTF gáztőzsdén 43,3 euró/MWh volt az átlagár, az ezt megelőző negyedéves 33,7 euró/MWh-al szemben. Többek között az ausztráliai LNG-létesítményekben kibontakozó sztrájkok és a Finnország és Észtország közötti Balticconnector tengeri gázvezeték leállítása miatt emelkedett átlagosan 28,5 százalékot a gázár. Idén viszont elsősorban a kedvező időjárási helyzetnek és kilátásoknak, illetve a magasan alakuló európai gáztárolói készletszinteknek köszönhetően jelentősen beesett a gázár, már jócskán a megawatt-óránkénti 30 eurós szint alatt áll a jegyzés.

Ezen felül jelentősen javíthatta a szegmens eredményét, hogy a Mol a magyar kormánnyal kötött megállapodás alapján 2023 szeptember 1-étől alacsonyabb bányajáradékot fizet a hazai szénhidrogén termelés után, a társaság teljes mértékben ebben a negyedévben számolja el a 2023-as év négy hónapos időszakának bányajáradék kedvezményét - ennek a pozitív hatása az Erste elemzője szerint körülbelül 110 millió dollár lehetett EBITDA-szinten a lezárt negyedévben (kb. 10 milliárd forint/hó). A Mol szerint a bányajáradék-csökkentés várhatóan legfeljebb 400-450 millió dolláros többletet okozhat a társaságnál 2023 szeptembere és 2024 decembere közötti 16 hónapban.