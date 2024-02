Sosem látott évkezdet a magyar befektetési alapoknál, százmilliárdok mozdultak meg

Sose kezdték még olyan erősen az évet a magyar befektetési alapok, mint most januárban: közel 400 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a szektorba, ezzel a teljes kezelt vagyon meghaladta a 14 500 milliárd forintot.

Menetelnek a befektetési alapok

Sosem láttunk még olyan erős évkezdetet, mint amit most januárban produkáltak a magyar befektetési alapok: a BAMOSZ friss számai szerint több mint 384 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a szektorba, ami bőven meghaladja a hozamokból származó vagyonnövekedést:

Ezzel január végén már több mint 14 550 milliárd forintnyi vagyon kezeltek a befektetési alapok, ez közel 4%-os növekedés tavaly decemberhez képest, éves összevetésben pedig 52%-os növekedésről beszélhetünk.

A kötvényalapok a kedvencek

Tavaly végig a kötvényalapok voltak a magyar befektetők kedvencei, és úgy tűnik, nincs ez másképp idén sem: a januári adatok alapján a kötvényalapok (azokon belül is elsősorban a rövid kötvényalapok) vonzották be a legtöbb friss pénzt 208 milliárddal, ezt csak jóval lemaradva követik a második helyen az abszolút hozamú alapok 68 milliárddal (ez esetben voltak újonnan induló sorozatok is), majd a vegyes alapok közel 50 milliárddal.

Nagy tőkekiáramlások nem voltak múlt hónapban, egyedül a pénzpiaci és ingatlanalapok esetében lehetett megfigyelni kisebb pénzkivonást.

Mindez azt is jelenti, hogy

a kötvényalapok tovább növelték részesedésüket a vagyontortán belül, január végén már közel 5500 milliárd forintnyi vagyont kezeltek, ezzel messze a legnagyobb kategóriának számít.

A második helyen az ingatlanalapok állnak valamivel több mint 2000 milliárddal, őket pedig a vegyes alapok követik 1860 milliárd forintos vagyonnal.

Kérdés, mennyire bolygatja majd meg a befektetési alapok piacát a kormány új terve, miszerint újrakategorizálnák az alapokat és emellett kötelező állampapírkvóta is lenne. Ennek részleteiről itt írtunk:

Bár a hozamokból most még sok következtetést nem lehet levonni, érdekes, hogy januárban a vagyonnal súlyozott hozam tekintetében a tőkevédett alapok vezettek, őket részvény- majd az abszolút hozamú alapok követték:

