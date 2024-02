Véget ért a PMÁP egyeduralma, melyik most a legjobb állampapír?

Miután a PMÁP elérhető kamata az első évre 7,9%-ra csökkent, a Bónusz Magyar Állampapír új kamatfordulójával hosszú idő után most először áll fent az a helyzet, hogy egyik lakossági állampapír sem ad 9% feletti hozamot (ha a Babakötvénytől speciális volta miatt eltekintünk). Ahogy csökken a kamat- és inflációs környezet, úgy csökken a lakossági állampapírok kamata, ami azt is jelenti, hogy egy teljesen új korszak köszönt be a magyar megtakarítók számára. De melyik állampapír most a legjobb választás, ha csak pár hónapra, vagy 1, 3, 5 éves időtávon fektetnénk be? Mostani cikkünkben ezt járjuk körbe.