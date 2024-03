Itt a lista: ezeken a nyugdíjbefektetéseken kaszálhatsz a legnagyobbat, ha megismétli magát a történelem

Bár a tavalyi évben kiemelkedő, a legtöbb esetben 20% feletti hozamokat láthattunk az önkéntes pénztáraknál, a nyugdíjra gyűjtőknek sokkal fontosabbak a hosszú távon elért teljesítmények. Gyűjtésünk alapján az elmúlt 10 év legjobb átlaghozamai 7% felett alakultak az önkéntes pénztáraknál, a legjobb portfólió pedig közel 11%-ot ért el. Mutatjuk, mely pénztárak mely portfóliói hozták a legtöbbet a tagjaiknak.

A tavalyi év kiemelkedő volt a hozamok szempontjából az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, a 2023-ashoz hasonló teljesítményeket utoljára 2009-ben lehetett látni. Csakhogy a nyugdíjra gyűjtők számára nem egy kiemelkedő év határozza meg az állami nyugdíjkiegészítés mértékét, hanem az, hogy hosszabb távon milyen teljesítményeket tudnak felmutatni a pénztárak.

Így megnéztük, hogy a 10 legnagyobb vagyont kezelő (és választható portfóliós rendszerrel bíró) pénztár portfóliói hogyan teljesítettek az elmúlt 10 évben. Az átlaghozamok alapján a 10 legjobb önkéntes pénztári portfólió nettó teljesítménye eléri vagy meghaladja a 7%-ot.

Az elmúlt 10 év nettó átlaghozamát tekintve az Allianz Kockázatvállaló portfóliója emelkedik ki közel 11%-os teljesítménnyel.

A második helyre az OTP szintén nagyobb kockázatot vállaló, Dinamikus portfóliója került 8,4%-os átlagos hozammal, a harmadik helyen pedig az Alfa Mega Trend (korábban Klímaváltozás) portfóliója végzett 7,94%-kal.

Összességében elmondható, hogy az utóbbi 10 év hozamadatai alapján kifizetődő volt nagyobb kockázatot vállalni, ugyanis a kockázatvállalóbb portfóliók teljesítménye került be a legjobb 10 átlaghozamot felvonultató listára.

(Az ábrán csak azok a portfóliók szerepelnek, amelyek rendelkeznek 10 évre visszamenőleg hozamadattal)

Nettó hozam



A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta.

A továbbiakban bemutatjuk, hogy a vizsgált önkéntes pénztárak szintjén hogyan alakultak a nettó hozamok az elmúlt 10 évben.

Alfa

Az Alfa (korábban Aegon) Önkéntes Nyugdíjpénztár öt vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. 2023 kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a legtöbb portfólió 20% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2022-es év volt, amikor a részvény- és kötvénypiac is szenvedett, ez pedig a pénztári teljesítményekre is kihatott.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az Alfa Mega Trend emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az Alfa Mega Trend portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Mega Trend az utóbbi 10 évben átlagosan közel 8%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik legalább 15 év múlva mennek nyugdíjba és hajlandóak a magas hozam reményében magas kockázatot vállalni.

Olyan vállalatok részvényeiből áll össze a portfólió, melyek az egész világot érintő hosszú távú folyamatok, trendek részesei. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), a szűkös erőforrások, energia hatékonyság, az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, innováció.

Allianz

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár négy vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. Az Allianz esetében is elmondható, hogy 2023 kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a portfóliók mindegyike bőven 20% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából itt is a 2022-es év volt, amikor a részvény- és kötvénypiac is szenvedett, ez pedig a pénztári teljesítményekre is kihatott.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az Allianz Kockázatvállaló emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az Allianz Kockázatvállaló portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Kockázatvállaló portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan több mint 10%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

Aranykor

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár öt vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. 2023 ez esetben is kiemelkedő évnek bizonyult a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a legtöbb portfólió 20% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2022-es év volt, de nem sokkal marad el mögötte 2018 sem.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az Aranykor Lendület emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az Aranykor Lendület portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Lendület portfólió utóbbi 10 évben átlagosan 7,8%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

(Az ESG Dinamikus portfólió 2021-ben indult, így csak onnantól kezdve rendelkezünk hozamadatokkal.)

A pénztár a portfóliót elsősorban azoknak ajánlja, akiknél a szolgáltatás igénylésére várhatóan 15 éven túl kerül sor és akik hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó árfolyamváltozásokat is.

A portfólióban helyet kapnak ingatlan alapok befektetési jegyei, valamint tartalmazhat abszolút hozam stratégiájú származtatott alapokat, amelyek a biztonságos pénzpiaci- és kötvényhozamok feletti eredmény elérését célozzák.

Erste

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár három vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. Ez esetben is 2023 volt a legkiemelkedőbb év a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a portfóliók 17-20% közötti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2022-es év volt, amikor a részvény- és kötvénypiac is szenvedett, ez pedig a pénztári teljesítményekre is kihatott.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az Erste Lendület emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az Erste Lendület portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Lendület portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan 5,8%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik 10 évnél hosszabb megtakarításban gondolkodnak, vagyis a 20-40 év közötti korosztályhoz tartoznak, akiknek még legalább 20-25 év van hátra a nyugdíjjogosultság megszerzéséig, és tudatosan vállalnak magasabb kockázatot.

A „Lendület” portfólió a magasabb hozam reményében magasabb kockázatot is hordoz magában, hiszen a portfólió összevontan csak 30% magyar állampapírt tartalmaz, valamint 5% Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelet; összevontan 26 százalékponttal kevesebbet, mint a „Bázis” portfólió.

Honvéd

A Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár négy vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. Ahogy a fenti pénztáraknál, úgy ez esetben is 2023 volt a legkiemelkedőbb év a hozamszerzés szempontjából, a portfóliók többsége 24% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2022-es év volt, bár a Pénzpiaci portfólió ekkor is kimagasló teljesítményt mutatott fel.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben a Honvéd Növekedési emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is a Honvéd Növekedési portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Növekedési portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan 6,5%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfólió kapcsán a pénztár olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfólió kialakítására törekszik, amely magasabb hozamkockázati profilú eszközök bevonásával a lehető legmagasabb hozamot biztosítja.

MBH Gondoskodás

Az MBH Gondoskodás (korábban MKB) Önkéntes Nyugdíjpénztár négy vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. 2023-ban a portfóliók 16-24% közötti hozamot értek el, a teljesítmények szempontjából azonban a legrosszabb évnek ez esetben 2018 volt, mivel akkor több portfólió is mínuszban zárt.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az MBH Növekedési és Kiegyensúlyozott emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az MBH Növekedési portfólió teljesítménye emelkedik ki, de ne sokkal marad le a Kiegyensúlyozott portfólió sem a sorban.

A Növekedési portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan 6,5%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik legalább 15 év múlva mennek nyugdíjba és hajlandóak a magas hozam reményében magas kockázatot vállalni.

A Növekedési portfólió vagyonának meghatározó részét állampapírokba, illetve azzal azonos garanciákkal rendelkező értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, hitelintézeti- és vállalati kötvényekbe, részvényekbe lehet befektetni.

OTP

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár hat vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. 2023 itt is kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a legtöbb portfólió 15% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve díján pedig 2022 és 2018 osztozhat, ezekben az években a pénztári portfóliók többsége mínuszban zárt.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az OTP Dinamikus emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is az OTP Dinamikus portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Dinamikus portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan 8,4%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik magas kockázatot vállaló, az aktív éveik elején álló, azaz 16-35 éves pénztártagok. A Dinamikus portfólió befektetéseinek közel 90%-át hazai és nemzetközi részvények, valamint külföldi kötvények alkotják, hosszú távon kiemelkedően magas hozam elérését ígérve. A várható magas árfolyam ingadozások kockázatát a hosszú megtakarítási időtáv csökkenti.

Pannónia

A Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár három vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben. 2023 kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a portfóliók többsége 20% feletti hozamot ért el. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2022-es év volt, amikor a részvény- és kötvénypiac is szenvedett, ez pedig a pénztári teljesítményekre is kihatott.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben a Pannónia Növekedési (Rubin) emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is a Pannónia Növekedési (Rubin) portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

A Növekedési (Rubin) portfólió az utóbbi 10 évben átlagosan 7,5%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik hosszú távon a legmagasabb hozamra törekszenek, és ezért magas kockázatot vállalnak, illetve akiknek a szolgáltatás igénybevétele várhatóan 15 éven túl következik be.

Prémium

A Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár négy vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 6 évben. 2023 ez esetben is kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a portfóliók többsége 18-22% közötti hozamot ért el. A vizsgált években a legrosszabb teljesítmények 2022-ben születtek, amikor a részvény- és kötvénypiac is szenvedett, ez pedig a pénztári teljesítményekre is kihatott.

A pénztár portfóliói közül az Irány 2045 emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

A vizsgált évek hozamainak átlagát tekintve is a Prémium Irány 2045 portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

Az Irány 2045 portfólió az utóbbi 5 évben átlagosan 10% feletti nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfóliót a pénztár azoknak ajánlja elsősorban, akik életpályájuk elején vannak (azok az 1980 után született tagok, akiknek tervezett nyugdíjba vonulása 2045-re, vagy az azt követő évekre tehető), illetve elfogadják a magasabb kockázatot – azaz az esetleges rövidtávú veszteségeket – a közép-hosszútávon várható magasabb hozam reményében.

A portfólió kockázati szintje előre meghatározott módon évről évre halad a kevésbé kockázatos felé. A portfólió kockázatát főként az alábbi tényezők befolyásolják: a részvények árfolyamkockázata, a portfólió devizakitettségének árfolyamkockázata, a piaci hozamingadozásokból eredő árfolyamváltozások kockázata, illetve a kapcsolódó kibocsátói és likviditási kockázatok.

Generali

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár négy vizsgált portfóliójának nettó hozamát mutatja be az alábbi ábra az elmúlt 10 évben (az Eldorado Abszolút esetében csak 6 év hozamadata áll rendelkezésre). 2023 egyértelműen kiemelkedő év volt a hozamszerzés szempontjából a pénztárnál, a legtöbb portfólió 20% környékén vagy a felett végzett. Az elmúlt évtized legrosszabb éve a teljesítmények szempontjából a 2018-as év volt.

A pénztár portfóliói közül az utóbbi évtizedben az Eldorado Business növekedési portfólió emelkedett ki a legtöbbször az elért éves hozamával:

Nem véletlen, hogy az utóbbi 10 év hozamainak átlagát tekintve is a Generali Eldorado Business portfólió teljesítménye emelkedik ki, és összességében elmondható az is, hogy hosszabb távon a magasabb kockázatot vállaló portfóliók hoztak többet.

Az Eldorado Business az utóbbi 10 évben átlagosan közel 8%-os nettó hozamot ért el a nyugdíjra gyűjtőknek.

A portfólió várható időhorizontja: 10-15 év, így magasabb hozam-kockázati profilú eszközök – elsősorban részvények – bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja.

Címlapkép forrása: Getty Images