Mutatunk egy befektetést, ami nagyobbat robbanhat az aranynál

Egyre súlyosabb geopolitikai feszültségek vesznek minket körül, ráadásul az infláció is a vártnál alacsonyabb tempóban csökken: egy ilyen környezetben nem csoda, hogy előtérbe kerültek a menekülőeszközök a befektetéseknél, az arany azonban új történelmi csúcson van már. A csúcsról csúcsra járó nemesfém grafikonjára ránézve könnyen úgy érezheti a puskaport eddig szárazon tartó befektető, hogy erről a vonatról most lemaradt. Van azonban egy jó hírünk: akad itt egy másik menekülőeszköz, amire ugyanúgy (ha nem még jobban) hatnak a geopolitikai és a makrogazdasági tényezők, mint az aranyra, ráadásul a történelmi csúcs is nagyon messze van még.

Itt a „lemaradó" nemesfém Geopolitikai feszültségek, egyre aktívabb jegybanki felvásárlások, makacsan magasan alakuló amerikai infláció, gyengülni látszó dollár és az amerikai elnökválasztás bizonytalansága: az elmúlt hónapokban nagyon összeálltak a csillagok az arany felett, aminek köszönhetően sorra döntötte a történelmi csúcsokat a nemesfém jegyzése. Mi már többször is felhívtuk a figyelmet az aranypiaci befektetésben rejlő lehetőségekre, azonban a mostani környezetben, a csúcsról csúcsra járó arany grafikonra ránézve könnyen úgy érezheti a puskaport eddig szárazon tartó befektető, hogy erről a vonatról most lemaradt. Akad azonban egy jó hír: van itt egy másik nemesfém, aminél bár az aranyhoz hasonlóan elindult már a rali, de a történelmi csúcsoktól még nagyon messze vagyunk,

vagyunk, ráadásul a javuló kamatkörnyezettel kapcsolatos várakozások miatt még komolyabb hajtóerő lehet a további emelkedés mögött,

miatt még komolyabb hajtóerő lehet a további emelkedés mögött, és csak egy bónusz a végére: az aranyhoz képest rendkívül olcsónak is tűnik most ez az eszköz. Ha valaki nem találta volna még ki, hogy miről van szó: az ezüstről fog szólni ez az elemzés. Hiába emelkedett az elmúlt egy évben már 32 százalékot a nemesfém árfolyama, az unciánkénti 49 dolláros történelmi csúcstól még kimondottan messze jár a jegyzés, miközben az arany soha nem látott szinteken jár jelenleg. Hosszú távon nézve egy uncia arany ára átlagosan 67-szerese egy uncia ezüstnek, ezzel szemben most, az elmúlt napok ezüstpiaci ralija ellenére is ennél jóval magasabb, 77-szeres a különbség, azaz a történelmi átlaghoz képest 15 százalékkal "olcsóbb" az ezüst az aranyhoz képest. Arra pedig számos példát fel lehet hozni a múltból, amikor az aranyhoz képest alulértékelt szintről elszállt az ezüst árfolyama, ez történt például 1991-ben, 2002-ben, 2009-ben és 2020-ban is. Ami az aranyra és az ezüstre is hat Az eszkalálódó geopolitikai konfliktusok miatt megerősödött a nemesfémek menekülőeszköz-szerepe, ez az arany mellett az ezüst árfolyamát is felfelé hajtotta az elmúlt hónapokban. Ezen felül a legfrissebb makrogazdasági fejlemények is az emelkedés irányába hatnak: pont egy hete jött ki az amerikai inflációs adat, a várakozásoknak megfelelően csökkent a maginfláció a tengerentúlon, az előző havi 3,8%-os éves rátáról áprilisban 3,6%-ra mérséklődött a mutató. (A maginflációs mutatóról fontos tudni, hogy nem tartalmazza az élelmiszerek és az energia árának emelkedését, ennélfogva jobban megragadja az inflációs alapfolyamatokat.) Az adatközlést követően megerősödött a vélekedés, hogy az amerikai gazdaság jelentősen lassul és elérhetővé válik hamarosan az inflációs cél. Ez pedig lehetőséget teremt az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed számára, hogy kamatot csökkentsen – mint ismert, a jegybank 2022 márciusa és 2023 nyara közt 525 bázisponttal 5,25 - 5,5 százalékra, azaz több, mint 20 éves csúcsra emelte a kamatokat. Tavaly év végén azonban már azt kezdték el árazni a piacok, hogy a jegybank kamatot fog csökkenteni, a Fed a decemberi és márciusi kamatelőrejelzésében is 3 kamatvágást prognosztizált az idei évre, ezt viszont zárójelbe tette a márciusi inflációs adat. Azonban a múlt heti közlést követően a piaci szereplők ismét magabiztosabbak lettek a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, ez kedvezően hatott a részvénypiacokra, miközben a kötvényhozamok csökkentek. Azt pedig fontos tudni, hogy a hozamszint alakulása és a nemesfémek árfolyama között fordított korreláció áll fenn, azaz ha az egyik területen esést látunk, akkor a másik eszköznél emelkedés jöhet. Ez különösen igaz az ezüst esetében, az arannyal szemben ugyanis jelentős a nemesfém felhasználási súlya az iparban, az ipari termelés fellendülésre pedig alacsonyabb inflációs-és kamatkörnyezetben lehet számítani. A devizapiacon is a nemesfémek számára kedvező trendet támogathat a múlt heti adatközlés, a beárazandó kamatcsökkentések függvényében ugyanis gyengül a dollár, ami egyben a dollárban jegyzett arany és ezüst árfolyamának emelkedését jelenti. Mint látható, a mögöttünk álló hetekben nagyot esett a dollár index, ami amerikai pénz erejét mutatja a többi fontosabb valutához képest. A múlt heti közlés hosszabb távú piaci hatásai azonban még közel sem egyértelműek, illetve azt is fontos hangsúlyozni, hogy a 3,6 százalékos maginfláció még mindig magasnak mondható - az infláció magas szinten ragadása még mindig benne van a pakliban, az arany és az ezüst pedig egy ilyen forgatókönyv esetén is „jól van pozícionálva”, ugyanis a magas inflációs környezetben kimondottan vonzó alternatívát nyújtanak a nemesfémek az értékét vesztő dollárral szemben, ráadásul ha a gyengülő kereslettel együtt újjáéled az amerikai recessziótól való félelem, az a részvénypiacokra kedvezőtlenül hathat és szintén könnyen a menekülőtermékek, így az arany és az ezüst irányába hajthatják a befektetőket. Jöhet a hiány? Az előző fejezetben olyan tényezőket vizsgáltunk, amelyek az összes nemesfém kilátására kedvezően hat, azonban van egy olyan fontos körülmény, ami az arany piacán kevésbé releváns: a zöld átállásban betöltött szerep. A klímavédelmi célok egyre hangsúlyosabbá válásával a zöld átálláshoz kulcsfontosságú fémek iránt jelentősen megnőhet az igény: a Silver Institute előrejelzése szerint a globális ezüstkereslet 2024-ben elérheti az 1,2 milliárd unciát, ami a valaha mért második legmagasabb szint. Ezt a növekedést elsősorban az erős ipari kereslet hajtja, eközben az ékszer- és ezüstáruk iránti igény enyhe visszaesésére lehet számítani. Az ezüst páratlan vezetőképessége és a fotovoltaikus celláknál betöltött szerepe miatt a megújuló energiaforrásokra való áttérés egyik sarokkövének tekinthető. A BloombergNEF becslései szerint minden egyes gigawatt napenergia-kapacitáshoz körülbelül 12 tonna ezüstre van szükség - ezt a számot alapul véve a napelemekben használt ezüst iránti kereslet 2030-ig jelentősen, közel 169%-al nőhet, ez összesen körülbelül 273 millió uncia ezüstöt jelent, ami a jelenlegi előrejelzések alapján a teljes globális ezüstkereslet mintegy 20 százalékát teszi majd ki. A növekedés legnagyobb része Kínából érkezhet majd. Ezzel szemben a Silver Institute a globális ezüstkínálat csökkenésére számít a nagyobb bányák, különösen a Penasquito bánya termeléskiesése miatt. Az ezüstbányák globális kitermelése az elmúlt évtized második legalacsonyabb szintjén alakulhat 2024-ben az elemzőház szerint. A kínálat növelése azonban nem egyszerű feladat, tekintettel az elsődlegesen ezüstöt kereső bányák korlátozott számára - érdemes tudni, hogy az ezüstkínálat mintegy 80%-a ólom-, cink-, réz- és aranyprojektekből származik, ahol az ezüstöt melléktermékként találják. Az a tény, hogy a bányák kínálatának szűkülésével párhuzamosan az ipari kereslet ugrásszerűen megnőhet, arra enged következtetni, hogy már idén is jelentős hiány alakulhat ki az ezüst piacán, ami még feljebb tolhatja az árakat. Mit mutat a technika? A fundamentális tényezőkön túl az ezüst árfolyamgafikonja is inkább a további emelkedés irányába mutat: az ezüst az elmúlt 4 évben már többször is sikertelenül megpróbálta áttörni a 30 dolláros ellenállási szintet, ez idén májusban össze is jött. A 30 dolláros szint áttörését követően pedig máris egy újabb fontos szintet próbál áttörni az árfolyam 32 dollárnál: A 32 dolláros szinten található a 2013 februárban elért lokális csúcs, ennek átörrését követően pedig a 35 dolláros szintre lesz érdemes figyelni: ezt korábban 2011 szeptembere és 2012 októbere között 3 alkalommal sem tudta áttörni az árfolyam, eléréséhez még több mint 10 százalékos emelkedésre lenne szükség a mostani szintekhez viszonyítva. Érdemes azonban kiemelni, hogy az RSI értéke napos és hetes idősíkon is a már a túlvettséget jelző 70 feletti tartományba ért, emellett pedig az indikátor havi idősíkon lévő 68-as értéke is közelít a túlvettséghez. A következő napokban sokat elmondhat majd a mostani raliról, hogy mihez kezd az árfolyam a túlvettséget követően: egy ilyen erős bikapiacon gyakori, hogy nagyobb negatív irányú korrekció helyett az árfolyam egyszerűen kioldalazza a túlvettséget, majd folytatódik a rali. Amennyiben azonban valóban jönne a korrekció, úgy a 30 dolláros szintnél adódhatnak jó vételi lehetőségek: ez a szint 2020 óta többször is erős ellenállás volt, most azonban a kitörés visszatesztelésével erős támaszként funkcionálhat. Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 20. Jöhetnek az újabb rekordok a nemesfémpiacon 2024. 05. 16. Nagy vagyontömeg indult meg Magyarországon - Elárulták a profik, hogy hol köthet ki 2024. 05. 12. Most érdemes figyelni, nagyot robbanhat ez a befektetés! Címlapkép forrása: Getty Images A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ