Nagy pénztengert zúdított ebbe a befektetésbe Warren Buffett

A befektetőlegenda Warren Buffett által alapított konglomerátum, a Berkshire Hathaway egy tőzsdei bejelentés szerint mintegy 2,95 millió részvényt vásárolt a guru immár kedvencnek mondható energetikai vállalatában a hétfővel záródott három munkanap során, ezzel az Omahai Orákulum 29 százalékra növelte a részesedését az amerikai olaj- és gáztermelő cégben. De mit gondolnak az elemzők, szerintük is jó lehet Buffett megérzése?

Itt a nagybevásárlás

Tavaly augusztusban még arról számoltunk be, hogy Warren Buffett konglomerátumának, a Berkshire Hathawaynek a készpénzállománya közel 150 milliárd dollárra, vagyis rekord-közeli szintre duzzadt, úgy tűnt tehát, hogy a sokat megélt veterán befektetőlegenda abban az időszakban szárazon tartotta a puskaport. Azóta viszont ismét "kimerészkedett" a nyíltabb terepre a guru, a Berkshire által kezelt részvényállomány mérete az idei első negyedévben már 332 milliárd dollárra duzzadt, most pedig egy nagy kaliberű vásárlást jelentett be a vállalat.

A Berkshire az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) hétfői bejelentésében közzétette, hogy csütörtök óta három különálló tranzakció során

mintegy 176 millió dollárt fizetett az Occidental Petroleum részvényeiért,