Bezuhant a bitcoin - Hol állhat meg?

Esik a bitcoin, vele együtt megy a többi kripto

Legfrissebb értesülések szerint több mint 9,4 milliárd dollár értékű bitcoint önthet a piacra a még 2014-ben csődbe ment Mt. Gox kriptotőzsde - a társaság vagyonkezelője ma közölte, hogy a hitelezőknek történő visszafizetésekre július elejétől kezdve kerül majd sor. A fejleményt követően az a narratíva erősödött meg most, hogy a visszatérítések akár egy masszívabb eladási hullámhoz is vezethetnek a hitelezők részéről, akiknek a tőzsde 2014 eleji összeomlása óta, azaz több mint 10 éve le volt kötve a vagyona. Ez nem az első, nagyszabású tranzakció lesz a japán intézet részéről: ahogy arról mi is beszámoltunk, a Mt. Gox még május végén legalább 42 830 bitcoint utalt ki az úgynevezett "hideg tárcáiból", a tranzakciók értéke mintegy 2,9 milliárd dollár volt. A kriptopiaci szereplőket meglepte akkor a fejlemény és kisebb esést láthattunk a bitcoin árfolyamában.

Most a korábbinál jóval hevesebben reagál a piac: nagyot zuhant a mögöttünk álló órákban a legjelentősebb kriptodevizának, a bitcoinnak az árfolyama,

jelenleg 5,3 százalékos mínuszban van a jegyzés.