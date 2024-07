Mi történik? Lejöttek erről a befektetésről a magyarok, pedig a lakossági állampapírokat is lekörözte

Miközben a részvénypiacok szekere idén is jól megy, az általánosságban emelkedő kötvénypiaci hozamok nem segítenek a hazai kötvényalapoknak. Az erős ellenszél ellenére vannak olyan kötvény- és pénzpiaci alapok, amelyeknek féléves teljesítménye veri az ugyanezen időtávon lakossági állampapírokkal elérhető kamatokat. Az viszont kijelenthető: az idei év slágerei minden bizonnyal nem a kötvényalapok lesznek, amit a visszaeső hozamok és kereslet mellett az alapkezelők értékesítési súlypontjának áthelyezése is magyarázhat.

Emelkedtek a kötvénypiaci hozamok

Miközben tavaly az infláció tetőzése, illetve csökkenése, továbbá a beinduló jegybanki kamatcsökkentések mind a hozamszintek csökkenése irányába hatottak, idén fordulat állt be: az év elején emelkedésnek indultak a hozamok, a magyar kötvénypiac is a nemzetközi hangulattal mozgott párhuzamban. Bár az utóbbi egy-két hónapban inkább oldalazó mozgást lehet megfigyelni a hozamgörbe hosszabb végén, tavaly év végéhez képest 60-100 bázispontos hozamemelkedésnél járunk, ami feladja a labdát a hazai kötvényalapok számára. Tavaly nem véletlenül teljesítettek olyan jól a kötvényalapok, hiszen a csökkenő hozamkörnyezet a kötvényárfolyamok emelkedését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára pozitív hatással van, persze ez az alap átlagidejétől is függ. Idén azonban más folyamatok dominálnak, de így is találunk kimagasló hozamokat.

A fentiek miatt az év első felében a kötvényalapok már visszafogottabb hozamokat mutattak fel, de azért a lista legelején voltak egész szépen teljesítő alapok is. Ami feltűnő, hogy míg tavaly a hosszú kötvények uralták le a mezőnyt, idén eddig inkább a szabad futamidejű kötvények teljesítenek jobban.