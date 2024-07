Megmutatjuk, hogyan nyerhetsz az üzleti ciklusokon

A gazdaság aktuális állapota rengeteget segíthet abban, hogy éppen melyek lehetnek azok a szektorok, ahol érdemes jó befektetési lehetőségek után kutatni. Ennek ékes példája volt az elmúlt pár hét, amikor Donald Trump elnökjelölt esélyeinek növekedésével a pénzügy és ipar szektorok rövid idő alatt nagy felülteljesítést produkáltak. Ez sokakat meglepetésként ért, pedig az üzleti ciklusokra alapuló szektorkiválasztással már a tarsolyban lett volna az ötlet.

A sikeres részvénypiaci befektetésnek sok összetevője van, de az egyik alapvető az, hogy értsük mi történik a gazdaságban, és az hogyan hat a vállalati profitokra, értékeltségekre. Ehhez alapvetően három dolgot kell tudni:

Ebben a cikkben pedig azt mutatjuk meg, hogyan tudjuk megállapítani, hol vagyunk az üzleti ciklusban és annak adott részében, melyek azok a szektorok, amelyek jobban teljesíthetnek. Természetesen már az elején fontos kihangsúlyozni, hogy lehetnek olyan külső események, iparági hatások (pl. kormányzati beavatkozás, koronavírus), ami akár tartósan eltérítheti egy szektor viselkedését attól, ahogy az üzlet ciklus alapján kellene viselkednie.

Viszont általában, az esetek többségében ez a megközelítés elég jól működik és ad egy hátteret ahhoz, hogy éppen hol kell keresni azokat a szektorokat, egyedi részvénybefektetéseket, amelyekben lehet fantázia a következő hónapokban, de akár években is.

Mik azok a gazdasági ciklusok?

Kezdjük is rögtön a hivatalos definícióval. Az üzleti ciklus (vagy más néven konjunktúra ciklus) az a gazdaságok teljesítményének olyan ingadozása, ahol egymást követi a gazdasági aktivitás bővülése és csökkenése. Ezen belül az egyes szakaszok hossza akár ciklusról, ciklusra változó lehet. A szűkebb értelmezés szerint az üzleti ciklus leírható a GDP alakulásával, de a tágabb értelmezés szerint a gazdaságot leíró indikátoroknak együttesen kell egy irányba mutatniuk ahhoz, hogy megállapítható legyen a ciklus iránya. Például a GDP-n kívül a kiskereskedelmi forgalomnak, a munkanélküliségeknek, az ipari termelésnek és még más egyéb mutatónak.

A gazdasági cikluson belül négy szakasz különböztethető meg:

Recesszió: A gazdaságot leíró változók növekedése negatív, a hitelfelvételi lehetőségek szűkösek, a profitráták gyorsan romlanak, egyes szektorokban negatívvá is válhatnak. Eközben a monetáris politika lazítani kezd, hogy ellensúlyozza a gazdaság lassulását. A gyenge kereslet ellenére a készletek még gyorsabban csökkennek, mivel a vállalati szektor pesszimista a jövőt illetően. Kilábalás: Ebben a szakaszban a gazdaságot leíró változók növekedési üteme negatívból pozitívba fordul, majd gyorsulni kezd a növekedés. A hitelezési feltételek már nem szigorodnak tovább a laza monetáris politikának köszönhetően. Ennek következtében a vállalati beruházások felfutásnak indulnak, a profitráták emelkednie kezdenek. Ekkor még a készletállományok alacsonyak, de már a kereslet élénkül. Expanzió: Általában ez a leghosszabb szakasza a ciklusnak. A növekedés közepesen magas, de alacsonyabb, mint a kilábalás gyorsuló szakaszában. A hitelezés erős, a profitkilátások kedvezőek, a monetáris politika az expanzió elején még enyhén támogató, majd semlegesbe megy át. A készletek növekedése felzárkózik a kereslethez. Lassulás: A gazdaság túlfűtött állapotba kerül, az infláció emelkedik, a monetáris politika szigorítani kezd, a hitelezési feltételek szigorodnak. A magasabb kamatok és a romló növekedési kilátások miatt a fogyasztók óvatosabbak lesznek, a profitkilátások romlanak, gazdaság lassulni kezd. A készletek növekedése meghaladja a keresletet.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti felsorolás egy tipikus ciklust mutat be. Ezt azonban olyan külső sokkok, mint egészségügyi vészhelyzet, olajársokk, egy új gazdaságpolitikai program, vagy más külső sokk érdemben tudja befolyásolni. Azonban a historikus tapasztalat azt mutatja, hogy ezek hatása átmeneti csak és hosszabb távon elég jól mozog ebben a mederben az amerikai gazdaság. Még akkor is igaz ez, ha 2020 és 2024 között annyi minden történt, mint máskor 20 év alatt sem.

A lenti ábra mutatja, hogy az 1870-es évek óta folyamatosan csökken a recesszióban töltött hónapok száma. Ennek oka, hogy a jegybankok és a gazdaságpolitikai döntéshozók egyre jobban ismerik azokat a folyamatokat, amelyek általában recesszióhoz vezetnek. (Ilyen lehet például bankválság, árfolyamválság, ingatlan, vagy részvénypiaci buborék kialakulása és kipukkadása.) Ezért hamarabb és hatékonyan tudnak beavatkozni a gazdasági folyamatokba. Másik oka a recessziós periódusok rövidülésének, hogy az amerikai gazdaság szerkezete 150 év alatt nagyon megváltozott. Míg régen a feldolgozóipar dominált (ami sokkal ciklikusabb), addig mára a gazdaság 70%-át a szolgáltatószektor teszi ki. Ennek egyik következménye, hogy ritkábban kerül az amerikai gazdaság recesszióba, de amikor igen, akkor csak nagyon komoly állami segítséggel lehet kirángatni onnan.

Eddig minden szép és jó, de hogy lesz ebből befektetés?

A fentiekből egyértelműen látható, hogy a gazdasági ciklusok négy, jól körülhatárolható szakaszra bonthatóak. Ezekben máshogyan viselkedik a monetáris politika, különbözőek az árbevétel- és profitvárakozások, valamint a vállalatok készletezési stratégiája és a hitelezési feltételek is.

Ebből adódóan nem ördögtől való a gondolat, hogy a gazdasági ciklusok eltérő szakaszaiban más és más szektorok teljesíthetnek jól. Ezt támasztja alá az is, hogy a gazdaság főbb szektorai eltérő tulajdonságokkal, árbevételszerkezettel, profitabilitással, növekedési kilátásokkal, adóssághelyzettel és ügyfélkörrel rendelkeznek.

A lentiekben egy összefoglaló táblázatot mutatunk, amelyből látható, hogy az üzleti ciklus egyes szakaszaiban milyen szektorok lehetnek alul, vagy felülteljesítőek.

A táblázatban a zöld színezés az S&P 500 indexhez képesti felülteljesítést, a piros pedig alulteljesítést mutat. A fehér színek azt jelentik, hogy az S&P 500 indexhez képest ilyenkor nincs érdemi, teljesítménybeli különbség.

Recesszió: Ebben a fázisban a napi fogyasztási cikkek, az egészségügy és a közmű cégek teljesíthetnek jobban az S&P 500 indexhez képest. Ahogy korábban írtuk, a gazdasági ciklus ezen szakaszában a monetáris politika laza, a növekedési kilátások rosszak. A fenti három szektor alapvetően magas osztalékot fizető, alacsony, de cserébe kiszámítható és biztos növekedési pályával rendelkezik. Ezért relatíve az ő árbevételük ellenálló a gazdaság lassulására, míg az értékeltségi hatáson keresztül a kamatok csökkenéséből is tudnak profitálni. Kilábalás: Amikor a gazdaság a recesszió utáni kilábalás fázisában van, akkor a ciklikus fogyasztási javak, az alapanyagok és az ingatlan (REIT) szektorok teljesítenek a legjobban. Ebben a fázisban a kamatok még alacsonyak, de már a növekedési és profitkilátások javulnak. A vállalatok alacsony készletekkel rendelkeznek, így a profitráta gyorsan tud bővülni a kereslet élénkülése mellett. Expanzió: Ebben a fázisban a pénzügy, az IT és a telekommunikációs szolgáltatások teljesítenek jól. Az expanzió fázisában a gazdasági növekedés már nem kimagasló, a kamatok is normalizálódni kezdenek. Ebben a fázisban a pénzügy azért teljesít jól, mivel a növekedés még összességében támogató és a kamatok emelkedése miatt a szektor profitkilátásai is javulnak. Az IT és a telekommunikációs szolgáltatások pedig azért teljesítenek jól, mert a vállalati szektor optimizmusa magas, profitkilátásaik kedvezőek, adósságszintjeik csökkenőek. Ebben a fázisban bátrabban költenek a termelékenységet javító beruházásokra. Lassulás: Ebben a szakaszban a gazdaság lassulása miatt a kilátások bizonytalanabbak, a fogyasztók óvatosabban költenek már. Ilyenkor azok a szektorok teljesítenek jobban, amelyek relatíve érzéketlenek a gazdasági növekedés változására. Ez pedig a napi fogyasztási cikkek, az egészségügy. Időnként az ipar is felülteljesítő, de csak azért, mert a vállalati szektor kapacitásbővítő beruházásait általában a ciklus tetején kezdik el és az ipar számára ez még a lassulás időszakában is pozitív hátszelet jelent egy ideig.

A fentiek alapján már látszik, hogyan fog kinézni a folyamat. A makrogazdasági változók alakulása, a piaci várakozások és a jegybanki kommunikáció alapján elhelyezzük hol vagyunk a gazdasági ciklusban, ami kijelöli, hogy mely szektorokban lehet felülteljesítési potenciál.

Eddig elolvastam, értek mindent, de akkor most mit vegyek?

Jelenleg az amerikai gazdaság az expanzió és a lassulás fázisok határán lehet. Ezt támasztják alá a romló fogyasztói bizalmi indexek, az ISM beszerzésimenedzser-indexek, a lassuló kiskereskedelmi forgalom és a gyengén teljesítő ipar is.

A táblázat alapján látható, hogy az expanziós szakaszban a pénzügy, IT és kommunikációs szolgáltatások, míg a lassulás szakaszában a napi fogyasztási cikkek, az egészségügy és az ipar teljesítenek

Az elmúlt hónapokban az IT és a kommunikációs szolgáltatások vitték a hátukon a piacot, ahogy a modell keretrendszere szerint is kellett. A pénzügy szektor az elmúlt hetekben csatlakozott a felülteljesítők táborához. Az ipar is jobban teljesít az indexhez képest, azonban a napi fogyasztási cikkek és az egészségügy még alulteljesítő.

Ebből viszont egy érdekes fordított gondolatkísérletet is lehet csinálni. Ha valóban egyértelműen a lassulás fázisában vagyunk, akkor az utóbbi kettő miért nem teljesít felül? Az egyik lehetőség, hogy piaci félreárazást látunk (alacsony valószínűség), a másik lehetőség pedig az, hogy a piaci konszenzus az, hogy még nem a lassulási szakaszban vagyunk, hanem az expanziós szakasz végén, vagy a lassulási szakasz legelején. Utóbbit támasztja alá az, hogy azért az amerikai foglalkoztatottság bővülése szépen bővül és a munkanélküliségi ráta is csak alig 4% feletti.

A fentiek alapján, amíg a foglalkoztatottság tartja magát, addig a pénzügy, ipar szektorokban még lehet potenciál. Egy konszolidációs fázis után pedig az IT szektor is újra csatlakozhat a felülteljesítők táborához. Amikor viszont a napi fogyasztási cikkek, az egészségügy, ne adj Isten a közmű felülteljesítő lesz, akkor léphet a piac igazán sérülékeny fázisba.

Ha később használni akarom, mi az, amire mindenképp figyeljek?

Az első és legfontosabb megjegyzés, hogy - ugyanúgy ahogy a többi - megközelítés általában működik, de nem mindig, ezért nem szabad szentírásnak tekinteni az állításait, inkább kellően kritikusan átgondolni az üzeneteket.

A második fontos dolog pedig az, hogy például az expanzió időszakában a technológia és a pénzügy a felülteljesítő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehetnek olyan hetek, vagy akár hónapok, amikor a fenti két szektor alulteljesítő. Azonban, ha kellően biztosak vagyunk benne, hogy az expanzió időszakában vagyunk és a fenti két szektorban huzamosabb ideig tartó alulteljesítést látunk, akkor az általában egy magas valószínűségű beszállási lehetőség.

Végül pedig szintén érdemes észben tartani, hogy nem csak a gazdaság adhat képet arról, hogy melyik szektor lehet a legjobb, de a szektorok viselkedése is értékes üzenetet hordozhat a gazdasági kilátások szempontjából. Ezért érdemes a kettőre oda-vissza tekinteni. Ez a fajta gondolkodás pedig abban segíthet, hogy nyitottabbak maradjunk az új információkra és azokra gyorsabban tudjunk reagálni. Általában ez az utóbbi az egyik olyan tulajdonság, ami elválasztja a kezdőket a profiktól a tőzsdén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ