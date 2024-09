Bejelzett az indikátor: az aranynál is nagyobbat robbanhat most ez a befektetés!

Ha valaki azt gondolta, hogy a címben feltüntetett indikátor bejelzése azt jelenti, hogy megkapta a részvénypiac a zöld lámpát és nagy hévvel lehet rátenyerelni a Vétel gombra, akkor őt ki kell ábrándítanunk: éppen ennek az ellentéte történt, az amerikai kötvénypiacról ugyanis olyan jelzés érkezett, ami a recessziót vetíti előre. Ez nem jelent jót az eddig szárnyaló tőzsdei befektetések, olyan trend indulhat el most a világ tőzsdéin, ami a kispadra ültetheti az elmúlt hónapok sztárszektorait. De azért ne csüggedjünk, mert ebben a környezetben is van egy felemelkedő befektetés, ami - mint azt a címben is jeleztük - még az aranynál is magasabb hozamokat hozhat a befektetők számára, ha hiszünk az elmúlt évtizedek példáinak.