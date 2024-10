Lemaradtál a tőzsdei raliról? Mutatjuk, melyik részvényekre fogad most a guru

Egészen elképesztő dolgok történnek a kínai részvénypiacon, akkora befektetői őrület robbant be a jegybank gazdaságélénkítő lépéseinek hatására, hogy az már-már történelmi léptékűnek mondható. Bár ma éppen korrekciót láthatunk a szárnyaló részvényeknél, számos szakértő szerint nem mostanában fog alábbhagyni az őrület, főleg, ha megérkezik a nemzetközi tőke is a piacra. Egy ilyen brutális felfutás után adódik a kérdés: melyik részvényben lehet még nagy szufla, kit fűthetnek igazán a stimulus várható következményei? Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.