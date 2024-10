Mindenki a bitcoinra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb

Az amerikai elnökválasztás már a küszöbön van, szinte kézzel tapintható az izgalommal vegyes feszültség a kriptodevizák piacán, nagyon ideges mozgásokat láthatunk. Tegnap hajszálnyira került a történelmi csúcstól a bitcoin, az utolsó pillanatban viszont visszavonulót fújtak a befektetők, ma pedig már esést láthatunk. Van azonban egy befektetés, ami jellemzően egy kis csúszással követi le a bitcoin emelkedését, és pontosan ez történik ma is, emelkedik az árfolyam - ráadásul olyan szintre került ahonnan egy nagyon komoly rali is beindulhat. Lássuk, miről van szó! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.