Mutatunk három részvényt decemberre, amikben most bőven van fantázia

Új hónap, új lehetőségek - a karácsonyi idill közelsége nem feltétlenül jelenti azt, hogy a befektetők az év utolsó hónapjában szárazon szeretnék tartani a puskaport, sőt: akár azt is mondhatnánk, hogy nyakunkon a Mikulás-rali! Elemzésünkben három részvényt nézünk meg közelebbről, amelyek izgalmas lehetőséget nyújthatnak decemberre. Lássuk!

Nem is három, hanem egyből tíz részvény!

Elképesztően turbulens hónapon vagyunk túl a tőzsdéken, Donald Trump elnökké választása alapjaiban változtatta meg a kilátásokat. Az elmúlt hetekben éppen ezért több elemzésben is foglalkoztunk azzal, hogy Trump milyen fundamentális változásokat hozhat a tőzsdéken – alapvetően más szektorok, más vállalatok profitálhatnak a republikánus elnök második ciklusából, mint a Biden-adminisztráció alatt, ezért is nagyon fontos újragondolni, hogy hová is tegyük a pénzünket.

Eddigi elemzéseinkben rengeteget foglalkoztunk a bitcoinnal és a kisebb kapitalizációjú kriptodevizákkal, de részletesen tárgyaltuk az amerikai védelmi vállalatok és a kibervédelmi cégek kilátásait, az amerikai piacra termelő kiscégek helyzetét és az olajszállítással foglalkozó midstream vállalatok is terítékre kerültek.

De persze mindez nem azt jelenti, hogy elfogytak volna a jó témák, sőt: